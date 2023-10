Nová čísla: Vláda v háji, Rajchlovo PRO 6 procent

Kdyby se v současné době konaly volby do Poslanecké sněmovny, usedla by v ní i strana PRO Jindřicha Rajchla. Ukazuje to průzkum společnosti Phoenix Research, jehož výsledky mají ParlamentníListy.cz k dispozici. Vítězem voleb by bylo hnutí ANO Andreje Babiš s 28,7 procenta.

Do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu usedlo sedm subjektů. Vítězem voleb by bylo hnutí ANO s 28,7 procenta, druhá ODS pod vedením Petra Fialy (ODS) zaostává s 13,5 procenta. Na paty jí dýchají Piráti s 10,3 procenta a okamurovci (SPD) s 10,1 procenta.

STAN, jejž vede Vít Rakušan, by získal 6,2 procenta, PRO Jindřicha Rajchla 6,1 procenta a KDU-ČSL 5,9 procenta. TOP 09 a SOCDEM by zůstaly před branami dolní komory Parlamentu. TOP 09 by podle průzkumu měla získat 4,1 procenta, SOCDEM dvě procenta.

8,7 procenta lidí pak uvádí, že neví, koho by volili, 4,4 procenta říkají, že by volili někoho jiného.

Z průzkumu je tak jednoznačně patrné, že vládní strany by nyní nesložily většinu, ani kdyby kandidovaly ve stejných koalicích jako v roce 2021.

Průzkum byl prováděn na území celého Česka ve dnech 27. 9. 2023–5. 10. 2023, celkem se jej účastnilo 1019 respondentů.

