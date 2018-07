Nová ministryně Maláčová má nápad: Můžeme zdanit informace

„My v sociální demokracii se domníváme, že je naše ekonomika ve výborné pozici, máme výbornou zaměstnanost a občané mají právo to pocítit i na svých důchodech,“ zdůraznila dáma hned na úvod. Zdá se jí, že platy ve státním sektoru jsou nízké a měli bychom je zvýšit, pokud chceme kvalitní veřejné služby. Vedle toho chce sociální demokracie zvyšovat minimální mzdu až o 1500 korun.

Posléze vysvětlovala svůj výrok, že navyšování platů ve veřejné sféře prospěje i státnímu rozpočtu. Šéfredaktor Respektu Marek Stoniš k tomu poznamenal, že ministryně vlastně vymyslela ekonomické perpetuum mobile a tropil si z dámy smích. Ale Maláčová si na svém výroku trvala. Je skutečně přesvědčena, že zvyšování platů ve státní sféře vyvolá tlak na platy v soukromém sektoru a následně se zvýší odvody ze mzdy plynoucí do státního rozpočtu, takže z toho bude stát profitovat.

Pozornost chce ministryně věnovat i důchodové reformě. Prvním krokem je podle ní zvyšování důchodů. A co by mělo být dalším krokem? Zvýšit tok peněz do důchodového systému. „V Německu se v tuto chvíli diskutuje, jak se dají zdanit informace. Můžeme třeba začít vést debatu tímto směrem,“ naznačila členka vlády s tím, že by nešlo ani tak o nový typ daně, jako spíše o zcela nový druh přijmu do státního rozpočtu.

V druhé polovině rozhovoru došlo i na migranty. Když měla říci, co si myslí o Babišově výroku, že Česko nepřijme ani jediného uprchlíka, postavila se k tomu takto: „Já bych se takto nevyjadřovala, ale je to politické rozhodnutí pana premiéra,“ pravila Maláčová. V obecné rovině se členka vlády domnívá, že by Češi, Moravané a Slezané mohli mít více pochopení pro uprchlíky v okamžiku, kdy budou mít pocit, že jim stát pomáhá, když to potřebují. Pokud se o ně takto postará ČSSD, Maláčová věří, že preference strany začnou opět růst.

Před koncem rozhovoru si pochvalovala pracovní atmosféru v nové vládě. „Můj první dojem je opravdu výborný. Myslím, že je tam velká snaha o řešení jednotlivých problémů,“ oceňovala své nové kolegy.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Velmi hloupý a nebezpečný názor. Je to přesně naopak! Maláčová ještě ani není ministryní a už zvedla ze židle Markétu Šichtařovou Budoucí ministryně Maláčová přišla s dalším nápadem. Nahlédněte Maláčová (ČSSD): Soukromé školky jsou pro většinu rodin nedostupné Maláčová (ČSSD): Mezi hořícími prioritami je zvyšování důchodů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp