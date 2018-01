Novinář: Miloš Zeman se neštítí zajít pro jakéhokoliv voliče

Facebookoví příznivci Miloše Zemana nejčastěji čerpají informace z antisystémových zpravodajských webů, jako jsou Aeronet, Sputnik či AC24. „Leží tam určité procento hlasů a při posledních volbách jsme viděli, že je docela významné. A Miloš Zeman se nikdy neštítil si pro ně zajít, pro něj to není v politice poprvé,“ dodal novinář v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Ve zmiňované analýze se například projevilo to, že zdaleka nejsilnější pozici má na Facebooku právě Miloš Zeman. Podle slov sociologa Daniela Prokopa se ale většina jeho voličů na sociálních sítích nepohybuje. „Vzhledem k tomu, jakou mají demografii, tak je to pravda,“ řekl Šlerka a dodal, že pravda také je, že ve finále budou volby rozhodovat tři čtyři procenta hlasů a ty je zapotřebí urvat. Vzhledem k tomu, jak Miloš Zeman objížděl celou zemi, může si pro nějaké hlasy navíc dojít právě na sociální sítě.

Sympatizanti čtveřice Jiří Drahoš, Michal Horáček, Pavel Fischer a Marek Hilšer se více přiklánějí k liberálním médiím, jako jsou Respekt, DVTV či server iHNED.cz. „Je to struktura rozpadu mediální scény na mainstreamové a alternativní zdroje, který můžeme dnes sledovat minimálně po celé střední Evropě,“ míní Josef Šlerka.

Podle Šlerky je prý dnes snížený práh možnosti začít publikovat a zadruhé existovala určitá díra na trhu, kterou dokázaly servery typu Aeronet a ParlamentníListy.cz pokrýt. Kdyby nebyla poptávka, tak by se takto neuchytily. „Navíc lidé nečtou noviny, které říkají něco, co se jim nelíbí. V tomhle ohledu je navíc zajímavé, že mediální scéna se nemění a nedochází tam k žádným dramatickým posunům. Tedy s výjimkou hraničních médií, jako jsou Týden nebo server ParlamentníListy.cz, které mají tendenci se pohybovat mezi světy, kdy v jednom období patří jakoby do mainstreamového kanálu a v dalším do antisystémového kanálu,“ řekl a dodal, že tyto weby vytvářejí most mezi těmito dvěma světy. „To je na nich zajímavé, protože se pohybují na té hraně,“ upřesnil.

Prezidentští kadndidáti by tak prý měli hledat, která témata dobře zarezonovala mimo jejich standardní bubliny. „Kandidáti si potřebují dojít pro hlasy mimo své standardní voliče a měli by pozorně koukat, kde mají nějaké slabší, ale přece jen afinity, aby věděli, kam si pro ně dojít. Ve druhém kole potřebujete oslovit polovinu voličů, musíte nějak prorazit. Žádný z těch kandidátů není kandidát nadpoloviční většiny společnosti, není to ani Miloš Zeman. Každý bude muset oslovit část lidí, kteří by mu normálně hlas nedali,“ uzavřel.

