Novinářka čekala na příležitost ke zveřejnění... Kauza Železný. Petr Žantovský už něco podobného viděl

TÝDEN V MÉDIÍCH Jeden by řekl, že to je další důkaz existence Velkého bratra. „Kdekdo se zaklíná GDPR a ochranou osobních údajů, ale ministerstvo vnitra naprosto bezprecedentně a plošně zveřejní osobní data desítek tisíc osob, fyzických či právnických,“ říká pro ParlamentníListy.cz v pravidelném přehledu mediálních zajímavostí Petr Žantovský. Věnuje se i štvanici na moderátora České televize a zaujal ho také návod, jak rozpoznat dezinformační web. Díky němu jeden objevil.

Českou mediální krajinou zuří zbrusu nový skandálek. „Hlavní moderátor zpravodajství a publicistiky České televize Jakub Železný se nechal Městskou policií v Praze nachytat, jak stojí se svým autem nepředpisově na přechodu. Když mu to policista vytkl, měl se na něj provinilec obořit značně nevlídně. Kdo Železného zná osobně (já bohužel ano), ví, že umí být hodně arogantní a nepříjemný, kromě toho poměrně rychle vyletí, když s něčím nesouhlasí, a vzduchem létají různá citoslovce. Na první pohled by tedy příběh mohl tímto konstatováním skončit. Jedinec, který se považuje za celebritu, se domnívá, že co není dovoleno volovi, je dovoleno bohovi, třeba špatně parkovat a být neomalený na úřední osobu. Protože však nešlo o hrdelní zločin a ani test na drogy Železnému nevyšel pozitivně, zasloužil by pořádnou pokutu, kterou by beztak uhradil za zlomeček svého opravdu opulentního platu v ČT, tedy z peněz našich daňových poplatníků,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Jenomže v příběhu vidí ještě i druhou stránku. „Policisté si zákrok se Železným natáčeli, nepochybuji, že bez jeho předchozího souhlasu, výsledné video nějak sestříhali a vypustili na veřejnost. Prohřešek číslo 1. Všude se mele o GDPR a ochraně soukromí, ale toto je zcela průlomové zneužití veřejné moci a vystavení (byť i chybujícího) občana veřejnému lynči. A co je na tom snad nejzajímavější – ta historka je zhruba 4 měsíce stará. Proč asi rozkvetla na našich mediálních lukách až dnes? Nemůže to mít nějakou souvislost s tím, že se začíná diskutovat o nedaleké volbě generálního ředitele ČT a Železný se už před časem nechal slyšet, že se o tu funkci míní zajímat? Pokud ano, pak je to tedy špína na kvadrát,“ domnívá se mediální analytik.

Podlost novinářky před posledními volbami

Připadá mu to tak trochu srovnatelné s počínáním jedné novinářky v předvolební kampani v roce 2021. „Asi týden před volbami přišla redaktorka jakéhosi serveru s výbušnou ‚informací‘, že tehdejší premiér Andrej Babiš vlastní nějaký zámek na Azurovém pobřeží, který navíc koupil přes offshoreové firmy. Ale fuj, řekl si volič. Zazobaný velkopodnikatel tají svůj majetek, a ještě k němu přichází podloudně přes prostředníky, aby tzv. optimalizoval daně. Toho tedy volit nelze. Potíže v tom byly hned čtyři. První – nejde o ‚zámek‘, nýbrž přímořskou nemovitost nazvanou ‚chateau…‘ – to slovo vskutku znamená česky zámek, ale je to zbohatlická usedlost nad mořem, nic víc. První vědomá lež,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Každý, kdo má nohu, si do Železného kopne

Pseudokauzu Jakuba Železného proti té předchozí považuje za trapně banální. „Má jen jeden velmi smutný odstín: Železný se podle svých slov v ten okamžik, kdy projížděl dotyčnými místy, dozvěděl, že jeho bratr David je nevyléčitelně nemocný a nemá žádnou vyhlídku na uzdravení. Tuto verzi potvrdil i ošetřující lékař Davida Železného, který před pár dny skutečně zemřel. Ano, ani tragická zpráva neomlouvá nikoho, aby porušil předpisy, natož aby byl hrubý na ty, kdo jsou oprávněni mu to vytknout. Ale jistou lidskou empatii by snad mohli všichni účastníci této pseudokauzy cítit,“ míní Petr Žantovský.

Opak je pravdou, místo toho se to Jakubem Železným v médiích jen hemží, „Každý, kdo má nohu, si kopne. Ano. Železný si za to může do značné míry sám. Jeho chování ke zbytku světa není právě příkladné. Jsem rád, že už jej nemusím pravidelně potkávat, jako v letech, kdy jsme zasedali společně v dramaturgické radě jedné galerie. Ale ze všech svých sil protestuji proti tomu, aby na něj byla vedena štvanice téměř pro nic, aby byl tajně natáčen a pak podsouván médiím k ještě větší skandalizaci. Protože když se toto může dít ‚celebritě‘, může se to stejně dobře či špatně dít i občanu obyčejnému. A to je konec svobody, aspoň té, jak ji rozumím já,“ zdůrazňuje mediální analytik.

Kdokoli si vás teď díky webu vnitra najde

A ještě jednou na téma podivně zveřejněných dat a údajů. Novinky informovaly, že Rakušanovo vnitro zveřejnilo jména i adresy uživatelů datových schránek. „Ministerstvo vnitra dalo na svém webu k dispozici ke stažení seznam uživatelů datových schránek obsahující jejich osobní údaje, a to včetně celého jména a kompletní adresy trvalého bydliště. I když jsou data o podnikajících veřejná z dostupných rejstříků, dosud neexistovaly žádné abecedně seřazené informace o všech držitelích datových schránek na jednom místě. Každý si tak může stáhnout soubory s trvalým bydlištěm desítek tisíc právnických osob, živnostníků i fyzických osob v sekci otevřená data. Kromě podnikatelů jde také o všechny nepodnikající fyzické osoby, které si schránku zřídily na vlastní žádost. Jsou mezi nimi i policisté a vojáci,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Cituje vyjádření odborníka na kybernetickou bezpečnost Tomáše Flídra z článku pro Novinky: „Riziko bude velmi individuální. Pokud půjde o pracovníka tajné služby nebo o policistu, který se věnuje sledování organizovaného zločinu, tak si dovedu představit, že zveřejnění adresy, kde bydlí jeho rodina a děti, je obrovské riziko, a samozřejmě by si měl požádat, aby to bylo vymazáno.“

Neskutečná arogance moci, až přechází zrak

„Jeden by řekl, že to je další důkaz existence Velkého bratra. Jak už jsem výše zmínil, kdekdo se zaklíná GDPR a ochranou osobních údajů, ale tady orgán státní moci naprosto bezprecedentně a plošně zveřejní osobní data desítek tisíc osob, fyzických či právnických. Co to může vyvolat? Jen vlnu soudů, které budou činěny ze strany takto poškozených na Ministerstvo vnitra. Tím dojde k dalšímu zablokování už tak skoro neprodyšné soudní mašinérie, a ovšemže obrovským nákladům, které ty soudy budou erár (tedy nás všechny) stát. A proč? Seznam datových stránek není telefonní seznam, už proto, že do něj se – na rozdíl od komunismu – smíte nepřihlásit a nebýt v něm,“ poznamenává Petr Žantovský.

Zmínku o komunismu neučinil vůbec náhodně. „Arogance dnešní moci je tak neskutečná, že až přechází zrak. Teď už jen chybí, aby ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo chorobopisy všech pojištěnců, samozřejmě i se všemi detaily. Nebo ministerstvo školství, kdyby zveřejnilo veškerá vysvědčení všech žáků základních a středních škol (na ty vysoké si zatím netroufnou, ale všeho do času), a to s účinností 50 let nazpět. I když – tato třetí myšlenka má něco do sebe. Aspoň bychom se konečně dověděli, kdo z našich vládnoucích mužů a žen má jakou odbornou kvalifikaci k výkonu své funkce a jaké školní (ne)úspěchy jej/ji k funkci dovedly. Věřím, že by to byla četba značně populární,“ usmívá se mediální odborník.

„Ale vážně: To, co provedlo Ministerstvo vnitra, je okatým zásahem do osobních práv obyvatel, tedy v jisté interpretační rovině porušením Ústavy. Najde se, byť jediný ústavní právník, který to zažaluje?“ ptá se Petr Žantovský.

Signály, které pomohou rozpoznat dezinformační web

Opravdu nehledaným způsobem popsal téma našich dnů server Seznam Médium. Vyšlo to pod titulkem „Dezinformační weby: Jak je rozpoznat a neztratit se ve lžích a manipulaci?“ Kromě mnoha obvyklých frází o tom, jak jsou dezinformace nebezpečné, tu najdeme několik návodů, jak se k nim chovat. Předně prý jde o rozpoznání dezinformačního webu. „Existuje několik signálů, které vám mohou pomoci rozpoznat dezinformační web. Mezi ně patří například:

Nízká kvalita obsahu – dezinformační weby často publikují špatně napsané nebo nezodpovědné články, které obsahují mnoho chyb a nepodložených tvrzení.

Senzační titulky – dezinformační weby často používají titulky, které jsou navrženy tak, aby přitáhly pozornost a vyvolaly silné emoce.

Žádné zdroje – dezinformační weby často neuvádějí zdroje pro své informace, což znamená, že není možné ověřit jejich pravdivost.

Politická agenda – některé dezinformační weby mají politickou agendu a cílí na určitou skupinu lidí. Pokud web neustále publikuje články, které se soustřeďují na určitou politickou stranu nebo hnutí, je to varovný signál.

Charakteristika, která sedí na web jak ulitá

Podle Petra Žantovského je to poučné shrnutí. „Sedí velice přesně například na server Forum 24. Tamní články jsou velmi často plné chyb a nepodložených tvrzení, často jen na úrovni osobního útoku, urážky nebo negativní etiketizace. Obvykle jsou uvedeny senzačními titulky, například ‚Miloš Zeman hanebně zradil českou putyku‘ (4.3.2023), ‚Babišův tisk chce odstřelit Jurečku. Estébácké praktiky v estébákových novinách nepřekvapí‘ (23.3.2023) nebo ‚Kauza Ševčík obnažuje naši laxnost vůči ruské páté koloně‘ (14.3.2023),“ ilustruje mediální analytik na příkladech jen z tohoto měsíce.

Připomíná též, že Forum 24 se obvykle nezatěžuje zdrojováním svých propagandistických výkřiků. „Přilepí někomu nálepku estébák, a nezajímá se, zda soudy v té věci proběhly už všechny a nějaké verdikty nabyly právní moci. Nebo napíšou bez jediného argumentu tezi ‚Ševčík je ukázkový kolaborant, který kope za agresivní nepřátele naší země, a je to bludař, který nerespektuje ověřená fakta‘. Která fakta má Forum 24 na mysli? No přece ta, která samo ‚produkuje‘,“ má jasno Petr Žantovský.

Jednostranný server, sloužící do roztrhání těla ODS

Pro web platí i to, že je varovným signálem, pokud neustále publikuje články, které se soustřeďují na určitou politickou stranu nebo hnutí. „To, že je Forum 24 otevřeně jednostranný politický server, sloužící do roztrhání těla ODS, pochopí každý, jakmile do něj poprvé nahlédne. Takže ano, milý Sezname-médium, charakteristika dezinformačního webu sedí dokonale,“ konstatuje mediální odborník.

Dále se článek pídí po tom, co s „dezinformací“ dělat. A dochází k tomu, že nejlépe je zapojit nějakou „factcheckingovou“ neziskovku, jmenováni jsou zde Demagog.cz, Manipulatori.cz, Neovlivni.cz, Konspiratori.sk a Hoax.cz. „Jakou náhodou je řada z nich nějakou formou spřízněna s nedávným hlavním cenzorem Michalem Klímou, též funkcionářem tzv. Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který mnoha z takových webů rozděluje statisíce na jejich činnost. A týž Klíma také začal, než byl odejit, rozpracovávat skvělý nápad rozdávat stamiliony tzv. nezávislým médiím. Vsadil bych kalhoty, že za taková považuje právě ona jmenovaná a jim podobná. Kruh se uzavírá a svoboda slova mizí za modrým obzorem. Rozlučme se s ní,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

