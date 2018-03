Novinářský matador o italských volbách: Rodiče vědí, že se jejich děti budou mít mnohem hůř

Česko-italský novinář Josef Kašpar, jenž žije už takřka půl století v Itálii, pro server Seznam zprávy.cz okomentoval povolební situaci na Apeninském poloostrově. Italské volby mají vlastně dva vítěze. Prvním je středopravá koalice, která získala asi 37 procent hlasů. Z pohledu jednotlivých stran je jasným vítězem voleb hnutí Pěti hvězd, které získalo přibližně 32 procent hlasů.

„V Itálii je to již nejméně 15, ne-li 20 let, co rodiče velmi dobře vědí, že jejich dětem se bude dařit mnohem hůře, než se dařilo jim. A z tohoto pocitu vyplývá obrovská frustrace, protože Itálie prožila obrovskou hospodářskou krizi, pětadvacet procent průmyslu zmizelo, a to nejhorší je, že přišla opět migrace do zahraničí, jenomže tentokrát to jsou vzdělaní lidé a nejsou to pologramotní zemědělští dělníci, jak tomu bylo před 60 nebo 70 lety“ popsal situaci v Itálii pan Kašpar.

Lidé proto dali ve volbách najevo, že už nevěří svému establishmentu. Proto tolik posílila Liga, která už se nejmenuje Liga severu, protože působí v celé zemi. Liga je velmi kritická k migrační politice německé kancléřky Angely Merkelové a volá po tom, aby se Itálie přiklonila spíše k politice Visegrádské čtyřky – Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Silvio Berlusconi prý v koalici s Ligou hraje jen druhé housle. Přece jen bychom prý měli mít na paměti, že Berlusconimu bude 82 let a vzhledem k tomuto věku už nemá mozek tak pružný jako kdysi. Je to pochopitelné. V televizních vystoupeních si prý pletl některá čísla a používal věty, které mohly upoutat pozornost v 90. letech minulého století, ale dnes už šlo o věty dost vyčpělé.

Došlo i na srovnání českého premiéra Andreje Babiše a Silvia Berlusconiho. Kašpar má za to, že Babiš má dnes v Česku větší moc, než kdy měl Berlusconi.

Berlusconi sice ovládal pět televizních kanálů, ale nemohl si dovolit tepat novinářskou obec jako celek. V Itálii totiž platí, že se novináři navzájem silně kritizují, ale když nějaký politik zaútočí na novináře, pak všichni novináři svého kolegu brání, protože mají na paměti, že dnes se útočí na kolegu a zítra by se mohli ocitnout pod palbou oni sami, což nechtějí připustit. V Česku to takto nefunguje.

autor: mp