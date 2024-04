Novinka od Válka: V některých oblastech bude nedostupná pohotovost, bojí se lékaři

reklama

„To, co se snažíme připravit, je přesunutí této odpovědnosti, větší vliv a větší účast zdravotních pojišťoven na zajištění nejen zubní, ale obecně pohotovostní služby,“ uvedl pro CNN Prima News náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Novela zpracovaná ministerstvem zdravotnictví směřuje k odebrání krajům odpovědnosti za fungování lékařských pohotovostí. Přebrat by ji nově měly zdravotní pojišťovny. Podle ministerstva by pojišťovny odkázaly lékaře lépe motivovat k tomu, aby sloužili pohotovostní služby, což se krajům údajně nedaří.

„Lékařům to můžeme nařídit jen v jejich ordinaci, to by znamenalo, že by se ta pohotovost sloužila každý týden jinde. Chtěli jsme, aby to bylo v jedné nemocnici. Avšak nemůžeme nařídit lékařům, aby přišli sloužit do nemocnice. V tu chvíli by museli podepsat smlouvu s tou nemocnicí, a to už nám ten zákon neumožňuje,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

„Pokud jste měli doteď problémy s nedostatkem lékařů, tak budete mít ještě o jednoho lékaře navíc, který nebude mít váš kraj v lásce. Je to jako jít s klackem proti rozjetému tanku,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti).

Po schválení novely budou pojišťovny zajišťovat urgentní příjmy. To by však mohlo vést ke snížení počtu pohotovostí. Podle Špotáka by k nejohroženějším oblastem patřilo Sušicko a Tachovsko. Změna v legislativě dle jeho názoru způsobí, že kraje budou muset pohotovost zajišťovat ze zvláštních prostředků.

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek taktéž zmínil, že pohotovostí ubude. Dle jeho slov to však nebude dramatické, na dostupnosti by se nic změnit nemělo: „Jsem přesvědčen, že na dostupnosti se nic nezmění. Pohotovostí ubude, ale nebude to dramatické. Možná ta služba bude dostupná v jiné lokalitě, ale bude dostupná.“

Prezident České lékařské komory Milan Kubek plán rovnou označil za „pitomost“ a „alibismus“ politiků. „Je to pitomost. Politici, které si volíme a platíme ze svých daní, se snaží zbavovat své odpovědnosti za dostupnost lékařské péče. Je to čirý alibismus,“ vyjádřil svůj názor Kubek.

Novela je v současné době v připomínkovém řízení. Pokud by prošla, vstoupila by v účinnost od ledna 2025. „V současné době je návrh v legislativním procesu, diskutujeme o něm, ale není jisté, jestli bude v této podobě opravdu schválen,“ řekl tiskový mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny František Tlapák.

Psali jsme: Studená válka, Izrael, atomová bomba. Lidé netuší... Syn sestřeleného amerického špiona to chce změnit „Moc Rakušanovi nepomohla.“ Pravda o EU a migračním paktu Zelenskyj vysvětlil Putinův „psychotyp“. A důvod, proč mu svět nikdy nesmí ustoupit Mají novinářské hyeny dno? Rajchl nevydržel nad vtipy o Babišových

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama