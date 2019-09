Novodobí vykladači historie to prostě nepochopí. Ondráček odpovídal čtenáři, kterému prý v roce 1945 zabili strýčka

Když starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a další osobnosti mluví a píší o činech sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, připomínají mimo jiné, že když vjel Koněv 9. května do Prahy, kapitulace nacistického Německa již byla podepsána. A většina Prahy již byla osvobozena.

Pravdou však je, že nejen v Československu, ale i v dalších evropských zemích se bojovalo i po 8. květnu a druhá světová válka si na své konto bohužel připsala další mrtvé. Takže vstup maršála Koněva a jeho vojáků do Prahy rozhodně nebyl bezproblémový, na což upozornil jeden ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz.

„Dobrý den, myslím si, že je dnes nedůstojné kácet sochy, byly výrazem vděčnosti a o tom, jestli byla kapitulace 8. nebo 9. 5. 1945 je nesmysl diskutovat. Můj strýc zemřel 9. 5. 1945 v obr. transportéru po zásahu pancerfaustem, jeho jméno je na pietní desce u Českého rozhlasu, takže pro mne tedy skončila válka, až když to Koněv vyčistil od fanatických Němců, to asi nebylo 8. 5., určitě se střílelo i potom osmém,“ zdůraznil volič.

Komunistický poslanec dal občanovi za pravdu.

„U nás v regionu se bojovalo ještě několik dní po 9. 5. 1945. Jenže vykládejte toto novodobým vykladačům historie. Nepochopí a nebudou ani poslouchat. Mají jen jednu pravdu, a tu svoji, bohužel,“ posteskl si Ondráček.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



Pár slov věnoval i demonstracím proti premiéru Andreji Babišovi (ANO) na Letné. Pokud demonstranti na podobných akcích neporušují zákon, Ondráček nevidí jediný důvod proti nim zasahovat.

„Nevím o tom, že by tam byl porušen zákon. A i kdyby byl, nejsem policejní prezident ani nikdo, kdo by měl pravomoc či povinnost to řešit,“ uvedl Ondráček k demonstracím s tím, že případné zásahy leží v rukou moci výkonné, zatímco on je součástí moci zákonodárné. A moc zákonodárná, výkonná a soudní jsou v právním státě, kterým je i Česká republika, odděleny.

Další ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz přišel s myšlenkou, že by bylo namístě omezit prodej sprejů, s nimiž umělci, ale i vandalové vytvářejí graffiti. Pokud by se spreje neprodávaly „jen tak někomu“, jak se doslova vyjádřil čtenář, klesl by podle něj i celkový počet vandalských činů.

A co si o tomto nápadu myslí někdejší policista a poslanec Ondráček?

„To, co navrhujete, je však stejný nesmysl jako zakázat prodej nářadí, protože určitá skupina s ním pak páchá majetkovou trestnou činnost. Takže za mě, nic bych nezakazoval a žádné ochranné složky nezakládal,“ napsal prostě a krátce.

autor: mp