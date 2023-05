Nový Fialův ministr: Není v našem zájmu, aby teď na Ukrajině zavládlo příměří!

reklama

Rusko zahájilo dnes 9. května oslavy Dne vítězství. Projev k národu měl u této příležitosti prezident Vladimir Putin, který prohlásil, že proti Rusku byla „rozpoutána opravdová válka“. „Ale ubráníme obyvatele naší vlasti, ubráníme obyvatele Donbasu a ubráníme naši bezpečnost,“ dodal šéf Kremlu.

Martin Dvořák jako bývalý letitý diplomat proslov ruského vůdce komentuje slovy: „Já si myslím, že řečeno právnicky je Putin trošku v argumentační nouzi. Skoro nic z toho, co si naplánoval, nefunguje, nepodařilo se. Nemohl si nevšimnout, že dnes po Rudém náměstí přejel jediný tank,“ smál se Dvořák v pořadu Interview ČT24.

Máme vůbec vyjednávat s Vladimirem Putinem? „Myslím, že zásadní podmínka pro vyjednávání s kýmkoli na straně Ruska je, aby se Rusko stáhlo za hranice Ukrajiny. Do té doby si neumím představit, že bychom začali vyjednávat,“ říká Dvořák.

Příměří by se podle něj nyní dalo uzavřít, ale je otázka, komu by pomohlo. „Jestliže se Rusko evidentně začíná cítit ohroženo tou potenciální protiofenzivou a čeká se, až vyschne bláto, tak v tuto chvíli si myslím, že by příměří pomohlo Rusku, aby si případně oddechlo a dozásobovalo, z hlediska evropské bezpečnosti a našich zájmů není dobré, aby zavládlo na Ukrajině příměří. V tuto chvíli je situace taková, že se čeká, kdo přijde k případnému vyjednávání s lepší vyjednávací pozicí, a protože to není jasné, tak nikdo z nich nechce začít vyjednávat,“ míní Dvořák.

Také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes promlouvala k ukrajinskému národu během své návštěvy v Kyjevě. Mimo jiné řekla, že „Ukrajina náleží do naší evropské rodiny, dveře jsou otevřené“.

Podle Dvořáka jsou více než dveře do Evropy otevřená naše srdce. „Země, která je v tuto chvíli z velké části zdevastovaná, zničená a vede válku, tak asi těžko může splnit veškerá kritéria pro přístup do Evropské unie,“ zapochyboval ministr pro evropské záležitosti, že by se Ukrajina v příštích letech stala plnohodnotným členem evropského spolku.

Věnoval se také prioritám a úkolům ve své nové funkci šéfa Ministerstva pro evropské záležitosti. Sám říká, že neméně složité než hledat kompromis na evropské úrovni je podle něj harmonizovat postoj osmnácti českých členů vlády, resp. jejich gescí, protože každý hájí zájmy svého resortu. „Ministr pro evropské záležitosti má pokud možno nacházet konsenzus v otázkách, které se týkají fungování Evropské unie, její legislativy, jejích postupů, principu a tak dále. Vedle toho je široká škála – a nechci se do toho pouštět – ale teď zrovna ten konsolidační balíček, kde to je zase střetávání zájmů každého resortu, pak tu máme ještě nějaké ideologické principy, z nichž vycházejí jednotlivé politické strany... To je skutečně velký mišmaš a guláš různých zájmů, které je potřeba koordinovat, slaďovat,“ povzdechl si ministr Dvořák.

Sám o sobě prohlašuje, že je eurofederalista a dokáže si minimálně představit federaci evropských států, nebrání se ani přízvisku eurohujer. Už zítra se mají na vládě probírat postoje jednotlivých politických stran k Evropské unii.

Jak si myslí, že se mu s těmito postoji bude jednat s některými politiky z ODS a jejich euroskeptickou orientací? „To se samozřejmě uvidí. Už v debatě pod svým jmenováním jsem zaznamenal výkřik, jak může být eurohujer ministrem pro evropské záležitosti, že to musí být euroskeptik. A to samozřejmě naznačuje, že u nás pořád v nějaké části populace převládá pocit, že máme být euroskeptičtí a že je to náš národní klenot a tak se máme chovat. Já si myslím, že vůbec není od věci, když se na různých úrovních včetně té vládní budou ty dva pohledy střetávat a bude se hledat nějaký kompromis,“ míní Dvořák, který věří, že průnik lze nalézt.

Na výrok premiéra Petra Fialy, že „existují jen zájmy národního státu, nikoli zájmy evropské“, podotýká: „Nemyslím si, že to by dnes podepsal krví. Myslím, že jeho postoj se změnil. Podle toho, jak mistrně zvládl předsednictví Evropské unie a jeho celá vláda ukazuje, že oni si velmi dobře začali uvědomovat, jak vlastně ta Evropa funguje a že nejsou mimo, že nejsou ti, kteří mohou pořád říkat, že tam v tom Bruselu to pořád dělají špatně, ale že jsou ti, kteří to mohou odehrát!“ dodává Dvořák, který nemá nic proti euroskepticismu, ale myslí si, že starost o budoucnost planety má v debatě své místo.

„Já nemám vůbec ambici, že je všechny přetlačím a bude to, jak jsem řekl, že se budeme hlásit k evropské federaci. Jenom si myslím, že v té debatě, kterou budu mít potěšení moderovat, by prostě měl zaznít i druhý hlas, pro který tu doposud nebylo žádné místo,“ dodává ministr pro evropské záležitosti, který chce svým způsobem dělat „PR Evropské unii směrem dovnitř vůči českým občanům“.

