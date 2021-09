Nový „evropský“ zlepšovák. Důchodče, i ty budeš šlapat. Je to tak pro tebe lepší

reklama

O lehké shrnutí se pochlubil i na svém twitterovém účtu. „Cyklistika je pro každého bez ohledu na to, kde žijete, nebo dokonce kolik je vám let. Je to supersnadný způsob, jak snížit emise CO2 a pomoci v boji proti klimatické krizi. Cyklistika je nejlepší způsob, jak dekarbonizovat dopravu způsobem, který je dostupný pro všechny,“ vyzval.

Účast vysoce postaveného politika EU na festivalu Velo-city měla za cíl také ukázat, že nejdůležitější dopravou by měla ve městech v Evropské unii být právě cyklistika.



Cycling is for everyone, no matter where you live or even how old you are. It’s a super easy way to cut your CO2 emissions and help the fight against the climate crisis. Cycling is the best way to decarbonize transport in a way that can be accessible to all. #VC21 pic.twitter.com/6rGetaiOH7 — Frans Timmermans (@TimmermansEU) September 6, 2021

Velo-city bývá považován za hlavní celosvětový každoroční cyklistický summit propojující politiky a aktivisty zabývající se „udržitelným rozvojem měst“.

„Cílem konference je ovlivnit rozhodovací orgány ve prospěch aktivnější a udržitelnější mobility a podnítit živé diskuse mezi účastníky konference,“ shrnují cíle akce organizátoři.



Timmermans si pochválil, že za pomoci evropského zeleného plánu „můžeme zvýšit cyklistickou revoluci, která již probíhá“. „Vybudujte infrastrukturu a lidé přijedou, aby rychle a bezpečně projeli na místo určení. Je to nelitující investice pro zaměstnání, zdraví a klima,“ míní. Fotogalerie: - Praha rozkopaná

Cyklistika by podle něj měla být středem pozornosti plánů mobility měst. „Evropská komise zajistí, aby železnice, letiště a centra pro mobilitu měly více cyklostezek a zařízení pro kola a aby renovované budovy počítaly s dobíjecími místy a parkovacími místy pro elektrokola,“ slíbil.

Cycling should take center stage in cities’ mobility plans. The @EU_Commission will ensure that railways, airports and mobility hubs have more bike lanes and bike facilities, and that refurbished buildings foresee charging points and parking spots for e-bikes. #VC21 — Frans Timmermans (@TimmermansEU) September 6, 2021

Na festivalu se řešily nejen témata týkající se jízdních kol, hned první akcí byla přednáška věnovaná „diverzitě cyklistů“ a přítomní se na ní mohli dozvědět, že jízdní kolo používají „různí lidé na různé účely“. Účelem přednášky má být, aby se města proměnila na místa „inkluzivního cyklistického prostředí pro všechny“.

Nebylo to jediné téma, které přítomní cyklisté považují za stěžejní – horovalo se i o „přemostění genderové propasti v cyklistice“, budování „gender inkluzivních měst“, ve kterých by se dobře cítily i cyklistky, a přednáška upozorňující, že cyklistika je pro všechny věkové kategorie a zejména důchodci by měli na kola urychleně přesedlat – právě cyklistika totiž podle organizátorů akce prospívá nejen fyzickému zdraví, ale i tomu psychickému a populace lidí starších 60 let by tak prý měla jezdit na kole především.



Letošní ročník festivalu může svým umístěním v Lisabonu leckoho překvapit, přestože je totiž pobřeží řeky Tajo v portugalské metropoli pro odpočinek na kole ideální, o centru města to zdaleka neplatí, kopcovitý terén města a křivolaké uličky nejsou příliš cyklisticky vyhledávaným místem a místní zatím spíše dávají přednost proslulým žlutým tramvajím či výtahům. Fotogalerie: - Zeman v Portugalsku

Podobně neoblíbená jsou pro cyklisty i některá místa v Praze, kupříkladu po pražské magistrále či na Plzeňské ulici projedou jen jednotky lidí denně, přesto pražský magistrát nadále přistupuje k budování dalších cyklostezek, byť nevyužívaných. Kromě běžných řidičů přitom na rušení pruhů pro automobily doplácí i povrchová MHD či v případě zmiňované Plzeňské ulice i záchranáři, kteří kvůli přeměně jednoho z jízdních pruhů na cyklostezku čelili problémům při obsluze nedalekých nemocnic. Psali jsme: Hřibe, co jste to provedli s Prahou? Řidiči aut se staví na odpor Psali jsme: Hrobaři EU, sektáři! Odborník se pustil do Evropana Timmermanse. Vyvrací nesmysly o klimatu Premiér Babiš: Byli jsme pár minut od druhého tunelu Primátor Hřib: Klíčem ke změně je jasný plán a ambiciózní vize pro dosažení klimatické neutrality Timmermans: Lidstvo se bude muset naučit žít v rámci planetárních mezí

