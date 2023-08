Nový sjednotitel? Rajchl, Ševčík... Publicista uvažoval nahlas

Může roztříštěnou mimoparlamentní scénu sjednotit demonstrace proti vládě Petra Fialy 16. září v Praze? Proč se rozplynula jednota z loňského zaplněného Václavského náměstí? Že scéna není jednotná, za to podle novináře a publicisty Petra Bohuše mohou agenti BIS pracující v médiích, řekl v pořadu Aby bylo jasno. Ve vládních stranách podle jeho slov nesedí žádní hrdinové, a jak půjde do tuhého, rozutečou se. „Jen zdánlivě je spojuje, že mají moc, myslí si, že když mají řídící páky té moci, že tam vydrží,“ dodal na vládu premiéra Petra Fialy (ODS).

„Opozici chybí zřejmě nějaký jednotící prvek, několik málo společných témat, která by všechny opozičníky sjednocovala. Vypadá to, že někteří kopou jenom sami za sebe nebo mají obavy, že by se s někým spojovali, aby mohli uspět,“ odpovídá na otázku, zda je možné sjednocen mimoparlamentní opozice.

Podle Bohuše jde však o přirozený vývoj, že se v opozici každý snaží jít zcela za sebe, ale jde pouze o přechodný stav. „Opozice se ještě nespojila tak, jak by se spojit mohla. Určitě se naplní doba, že se budeme muset spojit, tak jako jsme se spojili 3. září, kde jsem byl osobně. A bylo mi to sympatické, byli jsme tam proto, abychom společně dosáhli nápravy věcí veřejných,“ připomněl protivládní demonstraci 3. září 2022 Česká republika na 1. místě.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

Ohledně zvěstí, že jsou mezi novináři agenti BIS, Bohuš nepochybuje. „Naznačené souvislosti s tím, jestli jsou mezi novináři členové BIS, tak já o tom nepochybuji, kdybychom si to nemysleli, tak by to asi nebyla normální situace, že různé zpravodajské služby pracují různě. A samozřejmě i ony se mohou podílet na tom, že ta scéna není jednotná, musíme poznat, komu o co jde, to se v posledním období děje, abychom otevírali oči a přemýšleli o těch věcech. Abychom na ty demonstrace určitě chodili, ale abychom jen nepřejímali slepě nějaká dogmata a nebyli pak zase zklamáni, napálení někým apod.“ poznamenal Bohuš.

Je podle Bohuše v mimoparlamentní politické scéně osobnost, která by dokázala spojovat, namísto rozdělovat? „Myslel jsem, že by to mohl být Jindřich Rajchl, ale musel by vysvětlovat, jaký je problém s Pro Libertate, pokud my nebudeme znát tento problém, tak tam bude stín neshod, nedůvěry... Jestli jsou tam nějaká hesla bez reálného obsahu a jsou tam lidé, kteří by tam být neměli, pak máme důvod se domnívat nebo pochybovat o tom, zdáli s takovými zádrhely té strany by vůbec byla schopna dosahovat těch svých cílů, které proklamuje. Jindřich Rajchl by to měl pochopit a jít otevřeně do tohoto vysvětlování,“ dodal publicista.

„Mou povinnosti novináře je ptát se, proč není nikdo, kdo by byl tím sjednotitelem. Pokud by to nebyl Jindřich Rajchl, můžeme přemýšlet o dalších, jestli by to byl Miroslav Ševčík, který bojuje o akademickou půdu...“ přemítal Bohuš.

„Věřím, že bude nějaká chvíle, kdy se mimoparlamentní opozice sjednotí, že přijde nějaké téma, že se ve společnosti stane něco, co nás vyžene do ulic, něco tragického, nebo nás mohou ovlivnit i vnější okolnosti, že se stane něco ve Spojených státech,“ předpovídá Bohuš.

Lze podle Bohuše porazit současnou politickou garnituru, když se těší tak velké podpoře veřejnoprávních a mainstreamových médií? „Myslím si, že ano, protože roste množství informací a těch, kteří ty informace sledují. Vy jste dnes v podstatě malou veřejnoprávní televizí, tak jak se z různých pohledů s různými odborníky snažíte řešit problémy, šíříte se tak mezi lidi a dělají to i další. Lidé se postupně zbavují obav, že když řeknou jiný názor, že je to něco nepatřičného apod.,“ chválil Bohuš obsah pořadu Aby bylo jasno.

