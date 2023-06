Nový začátek SOCDEM s revolučním logem. „Jakoby Šmarda dostal podklady z Davosu“, směje se vyloučená členka

Aktuální sjezd sociální demokracie v Plzni má pro stranu přinést nemálo změn. Hovoří se o změně vizuálů, názvu strany, ale také o změně hodnotového směřování. Z ČSSD by se dle některých ohlasů měla stát liberální strana, jež bude chtít v Česku uskutečnit „velký úklid“ či cílit na ekologická témata. „Mám pocit, jako by Michal Šmarda dostal nějaké podklady z Davosu,“ shrnula plánované směřování strany právnička Jana Turoňová, jež byla vyloučená grémiem strany. Hraje se prý také o majetek.

Expremiér a dlouholetý člen sociálních demokratů Vladimír Špidla pro CNN Prima News změny označil za „nový začátek“. „Chystají se programová prohlášení. Podle mě ČSSD ve Sněmovně chybí. Když se pohybuji mezi lidmi, tak to jasně cítím,“ řekl Špidla a nastínil výčet změn, které již předem avizoval Šmarda.



„Pokud má mít sociální demokracie větší sílu, musí projít mnohem větší proměnou. Pokud máme být silnější, musíme se změnit z gruntu,“ prohlašuje předseda ČSSD. Ten oznámil, že chce první učinit „velký úklid“ uvnitř strany a následně i v České republice. „Jsme schopni udělat i velký úklid v České republice,“ prohlásil pro Český rozhlas.

Michal Šmarda ČSSD



O směřování sociálních demokratů promluvila také právnička Jana Turoňová, jež byla místními organizacemi začátkem roku nominována jako kandidátka na předsedkyni strany, grémium jí ale poté oznámilo, že ji ze strany vyloučí.



Turoňová v pořadu Aby bylo jasno moderátorky Jany Bobošíkové přišla s tvrzením, že za jejím vyloučením stálo její rozporování způsobu, kterým měl být prodán Lannův palác v centru Prahy, za nějž Česká strana sociálně demokratická utržila přes 200 milionů a kupcem byla společnost Finep, která si palác už osm let pronajímala, či také prý to, že jejím spolustraníkům vadilo „s jakými lidmi se názorově shoduje a objevuje na různých akcích“. Vyčítat jí prý měli například spolupráci s politologem Petrem Drulákem, spisovatelem Michalem Semínem či s komunistickou předsedkyní Kateřinou Konečnou.



Upozornila též na existenci hodnotové komise ČSSD, u níž je prý otázkou, zdali „zkoumá hodnoty ČSSD anebo zkoumá hodnoty nepohodlných členů ČSSD“.



Sociální demokracie se aktuálně podle političky snaží řešit svou nepříznivou finanční situaci odprodejem majetku a schválené na prodej mají již být nemovitosti strany v Rakovníku a Rychnově nad Kněžnou. Peníze dle Turoňové půjdou na financování sjezdu i budoucí volební kampaně. „Ale co vím, tak sjezd, který proběhl tento rok v lednu, tak byl pořádaný v Brně v hotelu, který je jeden z nejluxusnějších,“ tvrdila o hotelu Passage.

Za „nejdražší a nejluxusnější hotel“ v Plzni považuje také aktuální místo sjezdu – plzeňský Parkhotel.

Poukázala také na sponzorství od podnikatele a miliardáře Jana Barty, který v prezidentských volbách sponzoroval Petra Pavla. Ten si dle právničky kladl podmínku sponzorství v tom, aby se strana vydala „liberálně demokratickým směrem“.



„Mně by se třeba líbilo, kdyby se s ČSSD spojili zelení. Chápu, že v Česku zatím není poptávka po proevropské liberální levici, ale věřím, že v horizontu několik let to přijde,“ uvedl v březnu Barta pro Czechcrunch.

Turoňová to v rámci aktuálního chystaného směřování strany komentuje s tím, že se z ČSSD „má stát liberální strana, která podporuje jakýsi nový svět sociálních kreditů a podobných věcí, které přichází ze Světového ekonomického fóra“. Jednou z takových věcí by měla být snaha strany o zavedení nepodmíněného příjmu „pro občany, kteří jsou slušní, kteří se řádně starají o své rodiče, o své domy, o své zahrady“.



„Mám pocit, jakoby Michal Šmarda dostal nějaké podklady právě z Davosu,“ zaznělo od političky.



Aktuálně dle jejích informací má prý strana jasno, že by do spolupráce nechtěla jít s komunisty, SPD, ODS či TOP 09. O ostatních stranách se prý Šmarda „konkrétně nevyjádřil“.

Nemalé změny předpovídá politoložka a vedoucí Masarykova ústavu vyšších studií na ČVUT Vladimíra Dvořáková. Sociální demokraté by se dle ní měli chopit sociálně-ekologických témat, aby oslovila mladé.



„Neměla by se soustředit jen na lidi, kteří jsou na tom špatně. Je tady totiž velká spousta témat, která oslovují mladé lidi, ale nikdo na to příliš nereaguje. Sociální demokracie by měla být strana, která vnímá problematiku mladých žen, které se vracejí do zaměstnání a leckdy se nemají kam vrátit. Chybí školky. Jsou tady témata mladé generace, která představují velké problémy – s bydlením, s návratem do práce, s flexibilní pracovní dobou... To jsou všechno příklady, ve kterých vycházíme hůře oproti západním zemím. A tato sociálně-ekologická témata by měla sociální demokracie uchopit, aby mladé oslovila,“ shrnula pro Český rozhlas.

Na sjezdu sice nemá dojít k personálním změnám, nový začátek chce ale strana vyjádřit novou identitou. Schválit má nový název Sociální demokracie, a zkrátka SOCDEM má být součástí nového loga.

O něm už se ale mezi členy ČSSD, jak se ParlamentníListy.cz dozvěděly, hovoří spíše posměšně. Barevně odlišený čtyřúhelník totiž svým tvarem připomíná gilotinu. Jedni z legrace říkají, že je to návrat k samotným kořenům levicového hnutí za francouzské revoluce, jiní jsou naopak pobouřeni, protože právě tímto popravčím nástrojem zemřelo v německých sekyrárnách docela dost sociálních demokratů.

Avizovaný příklon k liberální demokracii a zbavení „toxických přívěsků navázaných na Miloše Zemana a jeho éru“ o kterém mluvil sponzor Barta, ale dostává pikantní nádech v novém stranickém heslu. „Lidskost místo sobectví“ je totiž velmi podobné spojení „lidskost proti sobectví“, což byl název volebního programu v letech 1996 a 1998, kdy stranu k historickým volebním výsledkům vedl právě Miloš Zeman.

Psali jsme: ČSSD: Stát by měl v krizi běžným lidem především pomáhat ČSSD pořádá sjezd. Změní se logo, Šmarda má zůstat „Zastavují mě lidé na ulici. ČSSD jim chybí.“ Zpět do Sněmovny, volá Rouček. A ví jak Jiří Paroubek: Předlikvidační sjezd ČSSD?

