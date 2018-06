Nutíš ženu nosit burku? Tak si půješ sednout až na tři roky. Švýcaři chystají legislativu, která možná naštve muslimy

Švýcarská vláda se chystá uvést do praxe zákon, podle kterého by mělo být trestné nutit ženu k nošení nikábu nebo burky. Horní hranice pro tento trestný čin je stanovena na tři roky vězení.

Nutit ženy k nošení pokrývky obličeje či celého těla by mělo být ve Švýcarsku v budoucnu považováno za trestný čin, za který hrozí až tříleté vězení. Návrh takového zákona oznámila švýcarská vláda. Zákon míří především na stále rostoucí muslimskou komunitu, která v zemi tvoří až pět procent populace. Ve většině případů se jedná o muslimy, kteří do Švýcarska v posledních letech přišli ze zemí Balkánského poloostrova.

Jak tvrdí britský deník Daily Mail, hlavním záměrem vlády je uklidnit poněkud vyhrocenou debatu o celostátním referendu, kde by měli voliči rozhodnout o celoplošném zákazu nošení burky či nikábu. Konání referenda prosadili díky úspěšnému získání 100 000 podpisů aktivisté z hnutí „Ano zákazu zahalování“, v jehož čele stojí Anian Liebrand. Ačkoli byly splněny podmínky pro konání referenda, vláda se zdráhá je vypsat.

Podle mínění vlády by si měly o případném zákazu zahalování obličeje rozhodovat jednotlivé kantony samy a bez jejího nařízení. „Vláda si plně uvědomuje, že zahalování obličeje na veřejnosti může působit jisté problémy. Naše návrhy by se však měly týkat specifických opatření, ve kterých je nutné prosazovat vládní autoritu. Uspořádání celonárodního referenda v otázce zahalování by zabránilo ve vnímání odlišného pohledu v jednotlivých kantonech,“ uvedla vláda.

Podle vlády by si měly jednotlivé kantony samy určit, jak chtějí zacházet s turistkami z arabských zemí, které si zahalují obličeje i další části těla. Hnutí „Ano zákazu zahalování“ má jiný názor. „Burka či nikáb jsou symbolem radikálního islámu. Jejich zákaz nemá nic společného s netolerancí odlišného náboženství, protože zahalování obličeje je synonymem potlačování ženských práv,“ uvedl po úspěšném sběru podpisu Liebrand.

Ačkoli byly posbírané podpisy předány úřadům již v loňském roce, stále nebylo zveřejněno datum konání referenda. Jak zmiňuje Daily Mail, zahalování muslimských žen polarizuje společnost v mnoha evropských státech. „Kritici nošení nikábů a burek argumentují tím, že zahalování žen je diskriminační a mělo by být zakázáno. Jejich odpůrci naopak tvrdí, že zákaz zahalování jde přímo proti náboženské svobodě.“

„Před čtyřmi lety byl přijat zákon zakazující zahalování obličeje ve Francii a v Německu se od loňského roku týká zákaz zahalování státních úředníků, soudců a vojáků. K podobnému kroku sáhlo také Rakousko a Bulharsko. V Nizozemsku potom nošení nikábu a burky poslanci parlamentu schválili právě tento týden.

