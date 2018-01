O volbu prezidenta se zajímají i vězni. Mnozí se chystají k volebním urnám

V Libereckém kraji by měly během dneška a soboty odvolit ve druhém kole prezidentských voleb bezmála dvě třetiny vězňů. Do zvláštního seznamu se nechalo zapsat 1039 z 1634 odsouzených, kteří si odpykávají trest v Liberci, Jablonci-Rýnovicích a Stráži pod Ralskem. ČTK to řekli zástupci věznic.

Zájem je mírně vyšší než v prvním kole, skutečný počet voličů ale bude znám až po skončení hlasování. „Může se ještě stát, že dotyčný nebude mít platné doklady a volební komise mu volbu neumožní nebo si to někteří z nich v pátek třeba rozmyslí a odmítnou se do volební místnosti dostavit,“ uvedla mluvčí Vazební věznice v Liberci Radka Šmucrová. V Liberci by mělo volit 198 z 296 odsouzených, komise s dvěma volebními urnami bude ve věznici jen dnes odpoledne.

Pouze dnes se bude také volit v Jablonci-Rýnovicích. Dozorci obdobně jako v Liberci přihlášené vězně postupně přivádějí k místu hlasování. „V prvním kole všichni zvládli odvolit zhruba do 17:00,“ uvedla mluvčí věznice Monika Králová. Do zvláštního seznamu voličů se nechalo v Rýnovicích zapsat 335 z 554 odsouzených.

V kraji by nejvíce vězňů mělo odvolit ve Stráži pod Ralskem, z 784 vězňů projevilo zájem 506. „Všichni tito odsouzení budou předvedeni do volební místnosti k volební komisi,“ uvedl ředitel věznice Ladislav Blahník. Ve Stráži budou moci vězni volit nejen dnes, ale i v sobotu, kdy volební komise bude ve věznici od 9:00 do 12:00.

autor: mp