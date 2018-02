ODS bude v Ostravě kandidovat s TOP 09 a Stranou soukromníků

Na pětapadesátičlenné kandidátce bude mít ODS 39 míst, TOP 09 11 míst a Strana soukromníků obsadí pět pozic. Novinářům to dnes řekli představitelé politických uskupení.

Nytra uvedl, že cílem ODS je minimálně zdvojnásobit počet mandátů v zastupitelstvu, tedy získat alespoň osm křesel, což představuje zisk kolem 12 procent. Osobně se však domnívá, že by bylo dobré pohlížet ještě výše, a spokojen by tak byl s deseti a více mandáty.

Nytra odmítl, že by jen vedl kandidátku ODS a pak se případného místa ve vedení města vzdal

Při posledních komunálních volbách získala ODS 5,78 procenta, a má tak čtyři zastupitele. Aktuálně se podílí na vedení města. Původní koalici ANO, ČSSD a lidovců totiž na podzim 2015 nahradila v krajské metropoli koalice ANO, KDU-ČSL, ODS a hnutí Ostravak.

„Máme pocit, že v současné době existuje poměrně silná poptávka po integraci pravicových voličů do jednoho silného subjektu. Zadruhé máme velmi dobré zkušenosti z kampaní jak do Senátu, tak do Poslanecké sněmovny, kde jsme jak s TOP 09, tak Stranou soukromníků už kandidovali,“ řekl předseda ostravské ODS a dvojka kandidátky Martin Štěpánek.

Jeho slova potvrzuje krajský předseda TOP 09 Tomáš Velička, podle něhož jsou programy obou uskupení i představy o směřování Ostravy velmi podobné. Na kandidátce má TOP 09 svého zástupce nejvýše na pátém místě. Podle Veličky je to výsledek politických vyjednávání. Také podle krajského předsedy Strany soukromníků Petra Thaisze se v minulosti spolupráce s ODS osvědčila.

Nytra, který je zároveň senátorem, odmítl, že by jen vedl kandidátku ODS a pak se případného místa ve vedení města vzdal. Řekl, že svou kandidaturu dlouho zvažoval, ale nakonec dospěl k názoru, že v případě úspěchu bude možné obě funkce skloubit.

Nynější primátor Tomáš Macura (ANO) už oznámil, že bude obhajovat svůj post a má i podporu hnutí. „Určitě ho vnímáme jako soupeře na politické scéně. Na druhé straně je to známý soupeř, myslíme si, že nezasahujeme do úplně stejného spektra. Dnes vnímáme ANO spíše jako středolevicový subjekt. Respektujeme tu sílu celostátní i tu, kterou mají tady v regionu, na druhé straně se toho nebojíme a určitě se chceme porvat o vítězství,“ uvedl Štěpánek.

