ODS je strana zlodějů, tam jste se přidal! slyšel Baxa a ohradil se. Tchaj-wan? Nejde o ničení vztahů s Čínou

Poslanec Martin Baxa (ODS), primátor města Plzně, ale také kantor a expert ODS pro oblast školství, zavítal do pořadu Horká linka internetové televize XTV, kde odpovídal na dotazy diváků. Tepal kabinet Andreje Babiše (ANO) za to, jak si počíná v koronavirové krizi. Vláda měla čas připravit se na druhou vlnu, ale tento čas totálně promrhala. Odpověděl také na nepříjemnou otázku: „Proč jste v tak neschopné straně? Jaký člověk se přidá ke zlodějům?“ Došlo i na cestu na Tchaj-wan.

Jako primátor města Plzně doufal, že se stát poučí z jarní koronavirové krize a v týdnech, kdy se objevovalo relativně málo nemocných, se přichystá na možný návrat viru v plné síle. Zářijová čísla počtu nově nakažených ukazují, že se virus opravdu vrací, Česko je ve střední Evropě smutným premiantem v nárůstu nakažených, ale Baxa nemá pocit, že by se na tuto situaci vláda opravdu připravila. „Ale nemám ten pocit, že se to takhle stalo,“ poznamenal poslanec a primátor.

Místo přípravy na silný návrat koronaviru vláda naslibovala velké investice do ekonomiky, které podle primátora zatím příliš nevidíme. Vláda se prozatím především zadlužuje, aniž by podrobně popsala na co, což je podle hosta internetové televize jednoznačně špatně. Vláda by na jedné straně měla peníze do ekonomiky pouštět inteligentněji a současně by měla hledat úspory.

Co si Baxa představuje pod oním inteligentnějším přístupem? Podle primátora lze předpokládat, že v průběhu tohoto školního roku bude ta či ona škola po nějaký čas uzavřena a děti se opět budou vzdělávat na dálku a v tu chvíli by stát měl vyjednávat s mobilními operátory, aby rodinám nabídli výhodnější tarify na internetové připojení, bez něhož vzdělávání na dálku nelze téměř realizovat.

Koaliční vládu ANO a ČSSD nešetřil ani ve věci krajských hygienických stanic. A to za skutečnost, že na jaře neměly hygienické stanice dost pracovníků. Jenže teď se ukazuje, že nemají pracovníky ani půl roku po vypuknutí krize. Pražští hygienici ostatně už pár dní přiznávají, že nestíhají trasovat kontakty nově nakažených osob.

„Viním z toho Andreje Babiše, viním z toho ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha, protože v době, kdy na to byl čas, tak nekonali,“ vypálil Baxa.

Ani to nejmenší pochopení nemá pro zmatek, který vláda vyvolává, když jednou řekne, že se roušky na školách nosit budou, podruhé, po nátlaku premiéra Babiše, oznámí, že se nosit nebudou, a pak ani není schopná stanovit zcela jasná a pro všechny stejná pravidla, co se bude dít, když Praha nebo jiné město získá na covidovém semaforu oranžovou barvu.

Pozornost věnoval i cestě předsedy Senátu a svého stranického kolegy Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan.

„Já jsem to nedávno komentoval tím, že jsem na to opravdu hrdý, protože Miloš Vystrčil, místopředseda ODS a předseda Senátu jel na Tchaj-wan jako zástupce země, která se hrdě hlásí k odkazu lidských práv. svobody, demokracie, k odkazu Václava Havla a byl v této zemi vítán. Je to podle mého názoru velmi důležité, protože jsem přesvědčen o tom, že svoboda a demokracie jsou hodnoty univerzální a že se mají hájit a že se to má veřejně říkat. A Miloš Vystrčil toto určitě prezentuje,“ pravil Baxa s tím, že byl opravdu pyšný na působení české delegace v Tchaj-wanu.

Jako primátor města Plzně prý sám nechává vyvěšovat vlajku Tibetu, aby poukázal na dlouhodobé porušování lidských práv v Číně.

Pokud jde o Senát, Baxa zdůraznil, že je důležitou komorou Parlamentu ČR. Vymezil se tak mimo jiné proti prezidentovi Miloši Zemanovi, který v nedělním rozhovoru pro televizi Prima označil Senát za „nejzbytečnější instituci“ v této zemi.

Baxa nabídl zcela opačný pohled.

„Já jsem přesvědčen o tom, že Senát opravdu potřebujeme, protože vyvažování moci je důležité. A ukazuje se to v současné době. Andrej Babiš, který teda řekl, že parlament obecně je ‚žvanírna‘, čímž asi vyjádřil, co si myslí o současné demokracii, by strašně rád vládl bez Senátu a přijímal by ty zákony většinou ANO, sociálních demokratů, komunistů a často podporovanou ještě SPD, ale leckdy Senát, který má politicky jiné zabarvení, k těm zákonům, které prorve Andrej Babiš Sněmovnou, dává jiná stanoviska. Často jsou přehlasována, ale upozorňuje se na to, že to, co prorve Andrej Babiš Sněmovnou, leckdy v pořádku není. A to vyvažování moci je hodně důležité. Proto si myslím, že je hodně správné, že Senát máme,“ zdůraznil poslanec.

Stejně tak se postavil proti rušení krajů. Raději se chce zasadit o to, aby dobře fungovaly.

Aby ukázal, že se nezdráhá odpovídat ani na dotazy, které byly vůči ODS kritické, odpovídal také na otázky útočně laděné a anonymní.

„Proč před volbami neříkáte, že zničíte vztahy s Čínou, schválíte Lisabonskou smlouvu, darujete církvím majetek za bilion a ustavíte solární barony? Všechno rozhodnutí bez mandátu a proti veřejnému mínění,“ citoval Baxa jeden z těchto dotazů.

Poté poukázal na to, že Čína vyhrožovala bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, který náhle zemřel a Česká republika toto vyhrožování nemohla jen tak přejít. Baxa je o tom bytostně přesvědčen. Já rozhodně nejsem tím, kdo by prosazoval politiku poklonkování, politiku ohýbání hřbetů. Jsme prostě svobodná demokratická země a máme říkat to, co považujeme za správné. ... Rozhodně tedy nemluvíme o ničení vztahů s Čínou, ale mluvíme prostě o tom, abychom hájili hodnoty svobody a demokracie,“ uvedl Baxa.

„Ty ostatní věci, to jsou věci někde z minulosti. Jenom připomínám, byla to vláda premiéra (Jana) Fischera, která schválila tu zelenou solární energii,“ pokračoval host pořadu.

„Proč jste v tak neschopné straně? Jaký člověk se přidá ke zlodějům? Styďte se!“ zněl další podobný dotaz.

Baxa konstatoval, že je členem ODS od roku 1999 a sdílí hodnoty, které strana hájí a prosazuje. Sám opakovaně úspěšně prošel testem voleb a prosazuje to, co považuje za podstatné pro občany České republiky.

Za podstatné považuje mimo jiné i vyjádřit podporu s demonstranty v Bělorusku.

