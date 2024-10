Generální tajemník OSN ve sračkách Západu. Smí reprezentovat pouze jeho hodnoty? zní titulek článku švýcarského pravicového deníku Die Weltwoche od reportéra Christopha Mörgeliho. V článku kritizuje západní média za jejich reakci na účast generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese na summitu BRICS v ruské Kazani.

Vzhledem k probíhající válce na Ukrajině se Guterresovo rozhodnutí zúčastnit se setkání pořádaného ruským prezidentem Vladimirem Putinem setkalo s kritikou ze strany Ukrajiny a jejích spojenců. Summitu se účastnila také Čína a Írán. S ruským prezidentem Vladimirem Putinem si Guterres dokonce potřásl rukou. Média mu také vyčítala, že se o Ukrajině zmínil jen krátce, což podle některých hraničilo s „odmítnutím práce“.

„Je to špatná volba, která neprospívá věci míru. Pouze poškozuje pověst OSN,“ uvedlo v pondělí kyjevské ministerstvo zahraničí na X. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně odmítl Guterrese v Kyjevě.

The UN Secretary General declined Ukraine's invitation to the first Global Peace Summit in Switzerland. He did, however, accept the invitation to Kazan from war criminal Putin. This is a wrong choice that does not advance the cause of peace. It only damages the UN's reputation.