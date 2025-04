Obavy soudců z kauzy Dozimetr? Šlachta k tomu řekl své

Senátor a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta reaguje na slova ministra spravedlnosti Pavla Blažka, která zazněla v nedělních Otázkách Václava Moravce. Blažek vyjádřil obavu, že soudci se v kauze Dozimetr obávají rozhodovat ne kvůli osobnímu vztahu k obviněným, ale kvůli obrovské mediální pozornosti. Zároveň označil postup soudu v této věci za nevysvětlitelný a dodal, že jako ministr má v této situaci svázané ruce.

Takové prohlášení považuje Šlachta za alarmující signál o stavu české justice. „Soudci se bojí soudit kauzu Dozimetr. Když tohle řekne ministr spravedlnosti Blažek, tak za mě je něco extrémně špatně. Kauza začala už v roce 2022 a ještě pořád nebylo ani první jednání. Vždyť to jsou už tři roky,“ uvádí ve svém facebookovém komentáři.

Podezření z politických důvodů průtahů

Na otázku, proč podle něj dosud nezačalo ani první soudní jednání, Šlachta odpovídá s jasnou výhradou vůči vládnímu establishmentu. „Ministr spravedlnosti Blažek si myslí, že je to kvůli strachu. Já se ale hodně obávám toho, aby to nebylo kvůli nadcházejícím volbám. V té kauze jsou totiž namočeni všichni – STAN, TOP 09 i ODS,“ dodává bývalý policista Šlachta.

Zmiňuje několik úmrtí, která se v souvislosti s kauzou objevila, a varuje před snahou případ odkládat. „Navíc je kolem ní už pět mrtvých lidí. Hlubočkova poradce srazilo auto, podnikatel Horák zemřel v Dubaji po pádu ze svého balkonu. Dozimetr je obrovská kauza, která definitivně ukázala, že STAN je jenom skořápka prolezlá korupcí, kterou řídil Redl. A čím dřív se to dostane k soudu, tím dřív začnou vyplouvat na veřejnost všechny vazby a zákulisní hry,“ připomíná Robert Šlachta.

Kauza Dozimetr byla soudu postoupena už v létě loňského roku, přesto dodnes – tedy zhruba po tři čtvrtě roce – není jasné, kdy bude nařízeno první hlavní líčení. V první polovině letošního března se přitom řešila snaha soudkyně z Prahy 4 nechat se z projednání případu vyloučit. Pražský městský soud však jejímu návrhu nevyhověl. Podobný pokus o vyloučení z případu před časem neuspěl ani u jejího kolegy ze soudu v Praze 9.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek v pořadu Otázky Václava Moravce uvedl, že dosavadní postup soudů v kauze Dozimetr je podle něj obtížně vysvětlitelný. „Tohle je pro mě nevysvětlitelné. Ptají se mě na to občané a já nedokážu říct, co to znamená, že se oddaluje hlavní líčení. Řeknu to neprávnicky jako svůj názor, možná budu kritizován. Já mám obavu, že se ti soudci bojí tu kauzu soudit. Ne proto, že by tam někdo někoho znal, ale proto, že to bude mediálně sledovaná kauza a tak dále. A tak se tomu soudci pod prapodivnými záminkami vyhýbají,“ řekl svůj názor ministr spravedlnosti.

Dozimetr je rozsáhlý korupční případ, který vypukl v roce 2022 a týká se manipulací s veřejnými zakázkami v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Policie odhalila organizovanou skupinu, která podle vyšetřovatelů ovlivňovala výběrová řízení, přijímala úplatky a pokoušela se vyvádět majetek z veřejných institucí.

Hlavními postavami případu jsou tehdejší náměstek primátora Prahy Petr Hlubuček z hnutí STAN a podnikatel Michal Redl, který je považován za hlavu celé skupiny. Redl měl využívat svého vlivu k dosazování loajálních lidí na důležité pozice, aby mohl zakázky ovládat ve prospěch spřízněných firem.

Vyšetřování odhalilo i snahy této skupiny ovlivňovat zakázky například u Všeobecné zdravotní pojišťovny. V souvislosti s případem bylo obviněno několik dalších osob včetně bývalého poslance Marka Šnajdra.

Kauza měla silný politický dopad – Petr Hlubuček byl odvolán ze všech funkcí, ministr školství Petr Gazdík rezignoval kvůli kontaktům s Redlem a hnutí STAN vrátilo finanční dary spojené s touto kauzou.