Občas ztrácím naději. Poslankyně šla žít do severočeského ghetta. Toto zažívá

Poslankyně Fialová zjistila, že není pravda, že by děti z tzv. vyloučené lokality nechtěly chodit do školy. V rozhovoru pro DVTV zdůraznila, že i tyto děti baví se učit a společnost by tuto jejich touhu měla podchytit, jinak hrozí, že se ze života v problematické lokalitě nevymaní.

Zvlášť když některé děti odcházejí ze středních škol, protože kdyby dosáhly třeba na stipendia a finanční odměny za práci na praxi. Peníze se započítají do rodinného rozpočtu, a ten tak může přijít o sociální dávky, které dostanou jen do určité výše příjmu. Proto je podle ní načase systém dávek změnit. Fialová však upozornila, že na to rozhodně nestačí sama.

Prý je ráda, že si mohla všechno ověřit osobně. „Diskuse s místními obyvateli je k nezaplacení,“ zdůraznila s tím, že své poznatky teď může lépe předestřít Poslanecké sněmovně. „Já přijdu na Ministerstvo spravedlnosti s návrhem, jak odečítat exekuce. Jak tady diskutuji s lidmi, tak oni třeba říkají, že kdyby jim strhávali jen 2 500, tak by do toho legálního zaměstnání šli,“ zdůraznila Fialová s tím, že lidé v Předlicích jsou velmi špatně informovaní o tom, jaké možnosti mají. Sama by navrhovala lidem odečítat z platu na exekuce deset procent, protože by si každý dokázal spočítat, kolik peněz mu zůstane.

Fialová také jednoznačně hájila nápad měst vyhlašovat tzv. bezdoplatkové zóny, tedy zóny, kam se sice můžete přistěhovat, ale nedostanete doplatek na bydlení. Vyhlášení bezdoplatkové zóny podle poslankyně napomohl tomu, že spekulanti neskupují budovy v problematických čtvrtích a nevytvářejí z nich ubytovny, protože se jim to nevyplatí, a to je podle Fialové jednoznačně pozitivní.

Poslankyně také prozradila, že čelila nařčení, že unesla z Předlic dítě. V pozadí toho prý stály spory s jednou její sousedkou. Její děti jednoho dne vzala i s babičkou na výlet do zoo. Ve čtvrti se pak ztratila holčička a zrodila se fáma, že ji odvedla právě Fialová. „Naštěstí byla dementována od samotné holčičky,“ prozradila dáma.

Nejen kvůli této události prý občas ztrácí naději, že se podaří situaci v lokalitě zlepšit. Stále však doufá, že ruku k dílu přiloží i místní lidé a sami se pokusí svou situaci zlepšit, uklidí si čtvrť a tak podobně. Podstatné prý je, že si sami členové komunity musejí říct, že chtějí žít lépe, musejí vychovávat děti k tomu, aby neodhazovaly odpadky na ulici a tak podobně.

autor: mp