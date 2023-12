Obrana není jen vojenská! Co mentální a zdravotní stav společnosti... Zkušený politik srazil Fialu

EVROPAN LIBOR ROUČEK V těchto dnech cestuje bývalý místopředseda Evropského parlamentu a někdejší redaktor Hlasu Ameriky po Kambodži. Upozornil i na to, co bychom mohli této chudé zemi závidět. Poukazuje na to, jak poměry v České republice vyhnaly do ulic střední třídu. Už nejde pouze o nespokojenost chudších vrstev, tady se podařilo už pořádně naštvat téměř všechny, i studenty nebo učitele a lékaře. Vláda podle Roučka řeší situaci „naprosto zbrkle amatérsky a neodborně“. „Viz před několika měsíci se upraví zákoník práce o přesčasech a nyní se zákoník práce mění,“ podotkl.

Při svých cestách po Kambodži popisoval: „První týden jsem strávil v Phnompenhu, hlavním městě, shodou okolností tam byl největší svátek v roce, festival vody, kdy místní slaví konec monzunového období. Když bude dobrá úroda, bude prosperita.“ Kambodžu navštívil Rouček vlastně poprvé a jak říká, země si vede velmi dobře. „Překonává tragické důsledky diktatury, kdy byly spousty lidí umučeny. Byl jsem také v druhém největším městě Kambodži, tady je posvátná hora a v ní jeskyně, které Rudí Khmerové používali také jako mučírny, házeli tam děti a dospělé. Kambodža úspěšně překonává důsledky hrozné genocidy. Ekonomika roste. Mají některé ukazatele, které bychom jim mohli závidět, hospodářský růst pět a půl procenta, inflace tři procenta, samozřejmě rostou z velmi nízkého základu. To se musí poznamenat,“ zmínil.

Pár slov připojil i k místní atmosféře: „Lidé jsou spokojení, přátelští, milí. Je to zajímavá cesta a velmi dobrá zkušenost, aby si člověk připomenul, že jsou země bohaté i chudé a jak si vedou, abych si to porovnal. Koneckonců to dělám asi čtyřicet let, abych si věci srovnal do souvislostí. Vždycky se přesvědčím, že sociálně demokratický pohled je správný. Je celosvětově nutné snažit se pomáhat těm, kteří na tom nejsou nejlépe. Je to jak morální přístup, tak ekonomický. Když se jim bude dařit lépe, tak mohou kupovat i naše výrobky.“

Čtyřiceti procentům lidí u nás se dobře nevede

„Nic jiného jim nezbývá, než jít demonstrovat a jít do varovné stávky. Zajímavé je, že jsou to lidé, kteří tvoří tzv. střední vrstvu a třídu, ať jsou to studenti, učitelé nebo lékaři, protože toho mají dost. Každá vláda a zvlášť ta, která říká, že je pravicová a reprezentuje střední vrstvy, by si z toho měla vzít ponaučení a varování. Nejsou to jen tzv. nižší vrstvy a lidé sociálně slabší, ale i učitelé a lékaři. To ukazuje, že problémy finančního a rozpočtového rázu nelze řešit jen na úkor střední vrstvy. Ti učitelé, zdravotníci problémy nezavinili. Zavinila je mimochodem ODS společně s Babišovým ANO a Okamurovou SPD, která zrušila tzv. superhrubou mzdu a vytvořila stomiliardovou díru ve státním rozpočtu,“ dodal.

Ukrajinský kontext. Vláda má jasné priority, a to obranný rozpočet

Samozřejmě, že vidíme válku Ruska na Ukrajině a je potřeba se věnovat obrannému rozpočtu. „Ale zase lidé vidí, že se tady navyšuje enormně a není potřeba tak razantně, protože není jasné, jestli bude armáda schopná prostředky využít. Děje se to na úkor ostatních oborů, odvětví jako je školství a zdravotnictví. Výkonnost společnosti, zdraví společnosti a obrana to není jen obrana vojenská, je to také otázka, jak je společnost mentálně, zdravotně silná, a to ukazuje, že vláda, i když mluví o prioritách…“ uvažoval. „Když premiér hledá asi stovky mld., tak všechno jen ukazuje, že není prioritou vlády řešit zdravotnictví a školství. Řeší to naprosto zbrkle amatérsky a neodborně. Viz před několika měsíci se upraví zákoník práce o přesčasech a nyní se zákoník práce mění. Ukazuje to naprostou neznalost a amatérství. V takové jsme situaci, nálada není dobrá, moc bych si přál, aby se situace změnila, ale bohužel nevidím dobrý výhled. Když se dívám na skladbu rozpočtu a na zvýšenou cenu energií, tak naopak všechna tato opatření a změny utlumí hospodářský růst,“ dodal.

Slovensko už zbraně na Ukrajinu posílat nebude. První návštěva Fica

První návštěva Roberta Fica vedla do České republiky. „Návštěva nového premiéra tradičně vede buď do Česka, nebo na Slovensko. Návštěva ukázala, že i když máme naprostou většinu věcí pořád společných a na většinu věcí se díváme společně, tak jsou některé, kde to vidíme jinak. Příklad toho, kdy situaci vidíme jinak, je pomoc Ukrajině. Robert Fico slíbil např. ve volební kampani, že nebude dodávat Ukrajině zbraně. Tento volební slib, za kterým i podle průzkumů stojí většina společnosti, plní,“ popsal.

„Já bych osobně byl pro určitou podporu Ukrajině i vojenskou, protože Ukrajina se brání. Není to Ukrajina, která napadla Rusko, ale naopak Ruská federace napadla Ukrajinu. Ta se musí bránit a je i v našem zájmu jim pomoct. Ale když to naprostá většina Slováků vidí jinak, je potřeba jejich názor respektovat, a ne jim hned nadávat, že jsou proputinovští kolaboranti, což se v České republice na některých sociálních sítích a v českém tisku objevilo. Demokracie je také o tom, že všichni nemáme na věci stejný pohled. Já takový pohled např. nesdílím, ale slovenské demokratické volby rozhodly, tak to musím respektovat. Ti, kteří na české straně Slovensko kritizují, by si mohli uvědomit, co je toho příčinou, a to katastrofální selhání slovenských pravicových stran. Na Slovensku byl chaos a sociální úpadek. A tohle jsou teď výsledky, což není překvapivé. Z toho by si měla vzít i česká pravice poučení, aby nedopadla v příštích parlamentních volbách jako po katastrofálním výkonu ve vládě slovenská pravice,“ uzavřel.

