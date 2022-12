Obvolejte si Nurofen? Válkovi se vrací zlá věc. Vakcíny

reklama

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 4% Neodradil 86% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 10% hlasovalo: 13776 lidí v rozhovoru pro Seznam Zprávy Vlastimil Válek (TOP 09).



„Je potřeba říct, že je to volně prodejný lék. Cenu určuje trh a není nižší než v Rakousku nebo Německu. Problém s nedostatkem je celoevropský. Ač vím, že v některých reportážích zaznělo, že u sousedů v lékárnách k dostání je,“ dodal též a doporučil lidem, aby se snažili sehnat Nurofen „v elektronické lékárně“.



„Pokud jsou to velké sítě, mají skladové zásoby. Je to stejný příklad, jako když si půjdete kupovat poslední model oblíbeného mobilu. Můžete nabýt dojmu, že není k dostání. Pak půjdete na internet a zjistíte, že ho lze sehnat,“ mínil ministr.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Slova ministra o „obvolávání sta lékáren“ se rychle rozšířila a vzbudila nemalou diskusi. „Arogantní blb,“ ozvalo se již kupříkladu k Válkovi za jeho výroky o Nurofenu.



Slov se posléze chytil i expremiér a prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO). „Sháníte Nurofen pro své děti? Pan ministr Válek vám poradí: ‚Pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání.‘ Tohle řekne maminkám a tátům ČTYŘI DNY před Vánoci?“ podivoval se bývalý premiér nad komunikací ministra.

Sháníte Nurofen pro své děti? Pan ministr Válek vám poradí: "Pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání." Tohle řekne maminkám a tátům ČTYŘI DNY před Vánoci?https://t.co/UZ1p312ij4 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 20, 2022

„Zkoušela se jeho ministerská výsost někdy dovolat do lékárny při chřipkové epidemii?“ nedokázal slova ministra pochopit ani bývalý starosta Kolodějí Zbyněk Passer. „Úspěšně se dovolat do sta lékáren je úkol pro celé patro call centra na půl den, ne pro uštvaného rodiče,“ vzkázal ministrovi, jemuž dle něj chybí spíše „cit pro realitu, než mediální trénink“.

Členka Rady ČTK Angelika Bazalová pak se sarkasmem ve stylu ministrova výroku zkonstatovala, že rodiče nemusejí klesat na mysli. „Přátelé! Pokud jste se nedovolali do sta lékáren, neklesejte na mysli. Máme plné sklady UNIVERZÁLNÍCH vakcín! Naše vakcíny si můžete píchnout na herpes, syfilis, horečku omladnic i kuří oka a budou vám fungovat úplně stejně jako na covid,“ sdílela.

Přátelé! Pokud jste se nedovolali do sta lékáren, neklesejte na mysli. Máme plné sklady UNIVERZÁLNÍCH vakcín! Naše vakcíny si můžete píchnout na herpes, syfilis, horečku omladnic i kuří oka a budou vám fungovat úplně stejně jako na covid. — Angelika Bazalová - Mainstream (@GeGvendy) December 20, 2022

Obsahový stratég Primy Josef Šťastna pak podotkl, že: „Kdo by to byl tušil, že Babišovi vyhraje volby Válkův Nurofen.“

Vývojář a spoluzakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra pak ostře shrnul, že Válkovi už nepomůže ani „mediální trénink“, který mu byl v posledních dnech doporučován. „Já myslím, že ministr Válek potřebuje okamžitě vykmitnout na úřad práce. Někdo by možná řekl, s přihlédnutím k jeho činnosti za epidemie, že raději do vazební věznice. Přičemž se musím opravdu hodně ovládat, abych nenapsal něco fakt sprostého,“ padlo od Vávry.



„Tohle neschopné individuum tam na tom kolabujícím pracáku pak bude mít možnost mezi těmi všemi lidmi, co je vláda nenechala padnout, ČEZ jim neodpojil elektriku a nechodí jim dávky, se věnovat tomu, co momentálně dělá místo práce, které by se měl věnovat – vyhrožovat Elonu Muskovi a řešit válku, o které má zjevně pocit, že je v jeho kompetenci,“ rozvedl svou kritiku.



„Další level panských rad od těchto sociopatických blbů je: ‚Dejte dětem dva svetry a napít studené vody, protože varná konev není eko podle COP27 a zvyšuje naši závislost na Rusku‘. A místo antibiotik hašlerky! Co fungovalo pro naše babičky, musí fungovat i pro nás!“ doplnil též.

Dle ministra Válka je aktuálně potíž to, že „není jednotná strategie Evropské unie“. „Chtěl bych stejně jako u vakcín řešit tento problém. Zároveň bychom měli dát do legislativy systémovou ochranu českých pacientů, aby k podobným problémům nedocházelo. A dochází k nim už dvacet let,“ uvedl pro Seznam Zprávy s připomínkou nákupu vakcín skrze Evropskou unii.



Exministr zdravotnictví Roman Prymula přitom na konci srpna poukázal, že právě unijní nákupy při nákupu vakcín nebyly ani zdaleka ideální. „EU si nechala vnutit neuvěřitelný mechanismus, že abych dostal včas milion dávek, musím si objednat pět milionů dávek. Tato strategie se šířila po celém světě a podle mě byla naprosto nekorektní,“ kritizoval nákupy vakcín přes EU v Otázkách Václava Moravce po tehdejším shrnutí Válka, že za dobu trvání covidové epidemie bylo do letošního srpna objednáno 50 milionů dávek vakcín, ale využilo se jich jen 17 milionů.



Zatímco za ty využité zaplatili zdravotní pojišťovny, cenu těch nespotřebovaných musí hradit stát z veřejných peněz. Spotřebovány byly vakcíny za 7 miliard, dalších 14 miliard stát utratil za „zbytečné“ nespotřebované vakcíny.

Psali jsme: Obvolejte sto lékáren... Válek radil rodičům nemocných dětí. Takovou facku ještě nedostal: Arogantní pablb. Dělá si pr*el?! To ani za covidu nebylo. Válek oslovil občany a zvrtlo se to Nerudová, tu si pamatuju... Babiš utrousil o protikandidátce „Famózní materiál k diskreditaci ministerstva.“ Řízení proticovidových opatření. Toto chtěli ututlat?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.