Obvolejte sto lékáren... Válek radil rodičům nemocných dětí. Takovou facku ještě nedostal: Arogantní pablb. Dělá si pr*el?!

Už několik týdnů trápí Česko problém s nedostatkem léku Nurofen pro děti a některých dalších léků. Vlastimil Válek sice slibuje, že až sto tisíc balení přijde každým dnem, zároveň ukazuje, že nezná hranici hodnou vystupování ministra.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy radil rodičům, že by Nurofen měli zkusit hledat nejen na internetu, ale i v některých lékárnách, když budou mít štěstí, na nějaký narazí. „Pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V českém internetovém prostoru se strhla vlna reakcí odsuzujících jeho špatnou komunikaci.

Kritikou Válka nešetřil šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, naznačoval, že to je výsměch rodičům. „Sháníte Nurofen pro své děti? Pan ministr Válek vám poradí: ‚Pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání.‘ Tohle řekne maminkám a tátům ČTYŘI DNY před Vánoci?“ napsal na svém twitteru.

Sháníte Nurofen pro své děti? Pan ministr Válek vám poradí: “Pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání.” Tohle řekne maminkám a tátům ČTYŘI DNY před Vánoci?https://t.co/UZ1p312ij4 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 20, 2022

Podobně zarážející je jednání ministra Válka i pro šéfredaktora MF Dnes Jaroslava Plesla. „On si fakt dělá z rodičů nemocnejch dětí regulérně prdel,“ připisuje na svém facebooku k výroku ministra zdravotnictví.

Mediální trénink, to je to, co by člen Fialovy vlády podle bývalé moderátorky České televize Světlany Witowské potřeboval: „Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek by nejspíš potřeboval mediální trénink. K nedostatku Nurofenu přece nemůže říct tohle?!“ dodává novinářka.V dalším komentáři pak upozorňuje, že taková „jedna nešťastná věta může nadělat spoustu paseky“.

Ministr zdravotnictví @vlvalek by nejspíš potřeboval mediální trénink. K nedostatku Nurofenu přece nemůže říct tohle?!??



"Pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání,“ radí v rozhovoru pro @SeznamZpravy. — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) December 20, 2022

Politolog Jiří Pehe na adresu Válka a jeho výrok vtipkoval slovy, že „by mohl prosadit vládní vyhlášku, že občan si může zažádat za každých 100 obvolaných lékaren o malou sociální dávku“.

Možná by Válek mohl prosadit vládní vyhlášku, že občan si může zažádat za každých 100 obvolaných lékaren o malou sociální dávku. ?? — Jiří Pehe (@JiriPehe) December 20, 2022

Ministr zdravotnictví Válek by měl podle právníka Ondřeje Dostála problematiku řešit především vymáháním platných zákonů, a ne je měnit k horšímu. „Ta novela zákona o léčivech ve skutečnosti dostupnost léků zhorší. Ruší se právo jakékoliv lékárny objednat lék do dvou dnů i povinnost distribuce a farma firmy ho dodat. Nové řešení je slabé a léky nezajistí,“ upozorňuje. Ministr @vlvalek by měl především vymáhat platné zákony a ne je měnit k horšímu. Ta novela ZoLéčivech ve skutečnosti dostupnost léků zhorší. Ruší se právo jakékoliv lékárny objednat lék do 2 dnů i povinnost distribuce a farmafirmy ho dodat. Nové řešení je slabé a léky nezajistí. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) December 20, 2022

Advokát Tomáš Nahodil pod příspěvkem fakticky poukazuje, že ne tolik lékáren se ve všech krajích najde. „Tak třeba v Karlovarském a Libereckém kraji jich není ani těch sto...,“ dává za příklad s odkazem na data z ÚZIS.

Kolik je vlastně v ČR lékáren? Tak třeba v Karlovarském a Libereckém kraji jich není ani těch sto...

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ?? https://t.co/65JYVAzCEG pic.twitter.com/OckVyJXDAW — Tomáš Nahodil (@T0MASNAH0DIL) December 20, 2022

Podle některých diskutujících je nejvyšší čas, aby byl Válek na postu ministra zdravotnictví vyměněn.

„Pan Válek by potřeboval vyměnit. Jedno ze zklamání od koalice SPOLU,“ konstatuje Adam Hauner.

Pan Válek by potřeboval vyměnit.

Jedno ze zklamání od koalice SPOLU. — Adam Hauner ???????????? (@AdamHauner) December 20, 2022

Aktuální ministr zdravotnictví by především potřeboval vyměnit za ministra, který se bude starat o zdravotnictví, a ne o zahraniční politiku, míní přispěvatel do diskuse Jirka.

Aktuální ministr zdravotnictví by především potřeboval vyměnit za ministra, který se bude starat o zdravotnictví a ne o zahraniční politiku.?? — Jirka?? (@Jirka_BM) December 20, 2022

„Válkovo chování před volbami a po volbách je stejné. Je to konzistentní arogantní pablb. Kdyby takhle pracoval kdokoliv z nás, tak už dávno nepracuje. Jen nechápu, proč to SPOLU podporuje,“ nechápe další diskutér.

Válkovo chování před volbami a po volbách je stejné. Je to konzistentní arogantní pablb.

Kdyby takhle pracoval kdokoliv z nás, tak už dávno nepracuje.

Jen nechápu, proč to SPOLU podporuje. — PN (@jetpac) December 20, 2022

Spojení Válka a „arogantního blba“ se mezi lidmi ujalo. „No, on by hlavně potřeboval rezignovat. Mediální vystupování má Válek strašné, ale tam není problém jen v tom, že to neumí, problém je v tom, že je to arogantní pablb a v těch vystoupeních je to vidět,“ píše Jan Merta.

No, on by hlavně potřeboval rezignovat. Mediální vystupování má Válek strašné, ale tam není problém jen v tom, že to neumí, problém je v tom, že je to arogantní pablb a v těch vystoupeních je to vidět. — Jan Merta (@lunruj) December 20, 2022

Lidé Válkovi také často připomínali, že máma nemocného dítěte má sotva čas obvolávat všechny lékárny. Někteří mu vyčetli, že se začíná podobat svému předchůdci Adamu Vojtěchovi, jehož komunikace selhávala během covidové krize.

