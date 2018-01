Obyvatelé České Lípy budou v referendu rozhodovat o investicích

Obyvatelé České Lípy budou dnes v místním referendu rozhodovat o investicích města, 44 hlasovacích místností bude otevřeno od 8:00 do 18:00. Témat bude pět, radnice výsledky zveřejní možná už v noci, napsala ČTK.

Radnice se rozhodla uspořádat referendum až den po druhém kole prezidentských voleb, protože se obávala, že by při souběhu nesehnala dostatek lidí do komisí referenda. Za výhodu také považuje, že může využít místnosti určené k volbě prezidenta a nemusí hledat náhradní prostory. Část opozice postup radnice kritizovala, obává se, že účast nebude taková, jaká by mohla být při souběhu s volbami.

V referendu budou lidé rozhodovat o tom, zda má město postavit za 90 milionů korun venkovní bazén u Sportareálu. Vyjadřovat se budou také k nápadu vybudovat knihovnu v prostoru tzv. Tilie na Jeřábkově náměstí. Dosud se mluvilo o jejím stěhování do kulturního domu. Město bude chtít znát názor veřejnosti také na to, zda má rekonstruovat Jiráskovo divadlo. Náklady se odhadují až na 120 milionů korun. Poslední dvě témata se týkají nákupu dvou objektů. Město má šanci koupit za 28,7 milionu korun rozhlednu Štěpánka na Špičáku a bezmála za pět milionů korun vyhořelý Kounicův dům z 18. století, jemuž hrozí zánik, pokud se neopraví.

autor: mp