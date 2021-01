Očkovat teď zdravé lidi? To si nedovedu představit, říká profesorka a přední lékařka

reklama

„Naše pracoviště přímo vykonává péči o všechny pacienty, kteří mají jakékoliv onemocnění ledvin, ať už jsou to pacienti transplantovaní či dialyzovaní. Pacienti s onemocněním ledvin představují rizikovou skupinu nejen pro vyšší riziko nákazy, ale bohužel také pro těžší průběh a riziko těch horších důsledků. Je to dáno zčásti také, nebo z velké části tím, že onemocnění ledvin je z velké části provázenou určitou poruchou, specifickou poruchou imunity, o které my víme; v běžném životě ani tak nevadí, ale tady v této situaci vadí,“ sdělila Dusilová Sulková.

Co se týče očkování, Dusilová Sulíková uvedla, že se začalo očkovat v sobotu. „Mezi prvními očkovanými naši pacienti nebyli, ale vzhledem k tomu, že se jedná o skupinu specificky rizikovou a v nemocnici se o tyto pacienty staráme naprosto komplexně, tak v nejbližších dnech, konkrétně tuto sobotu, budou naši pacienti poprvé komplexně očkováni. Každého pacienta kontrolujeme, aby neměl nějaký skrytý zánět, aby to proběhlo dobře. Byť máme pacienty s mnoha nemocemi a komplikacemi, tak nic není přímou kontraindikací,“ dodala Dusilová Sulková.

Očkování je podle jejích slov určeno k tomu, aby bylo pro pacienta ochranou proti něčemu, co je zlé. „A když dáme na misky vah to, co si představujeme pod termínem očkování, a jeho vedlejší účinky, tak je to naprosto nepatrný zlomek toho rizika, které by nastalo po tom, když ten pacient tím covidem onemocní. To je naprosto jasné, my to vidíme, a s představou, že se očkují zdraví lidé, s tou já nemohu souhlasit. Očkují se ti lidé, kteří to potřebují proto, aby byli zdraví,“ míní.

„Pacienti jsou v riziku vyšší nákazy a komplikací, včetně komplikací skutečně závažných. K tomu mají určitou specifickou situaci v tom, že mnozí z nich, nebo z těch dialyzovaných – mají i jinou sociální situaci, kterou my třeba si běžně nepředstavíme. Ti lidé jsou závislí na svém nejbližším okolí a je potom strašně důležité, aby to nejbližší okolí vědělo, že se k nim musí chovat ještě opatrněji než za běžných okolností. A je tam třeba i teď strašně důležité to vědět, že mám-li ve svém okolí transplantovaného nebo dalšího našeho pacienta, že vlastně pro něho můžu udělat hodně. Bohužel to negativní nechci popisovat, ale i toho pozitivního, což by nás třeba nenapadlo na první moment, protože velmi rizikovou situací je pro pacienty sdílený transport,“ popsala.

Očkování dle jejích slov bude probíhat tak, že se budeme hlásit do centrálního registru. „To bude taková celorepubliková databáze a ta bude postupovat sdělením, kdy a kde a kdo a který den vás oočkuje. A do té databáze je třeba se přihlásit. Ale ta databáze ještě není otevřená. 15. ledna se otevře pro osoby starší 80 let a je plán, velmi pravděpodobně to tak bude, že od začátku února se otevře potom pro všechny. Zápis do té databáze se dá udělat několikerým způsobem, buď si to najdete na on-line přes ministerstvo, vyplníte potřebné věci, nebo se na tomto vyplnění domluvíte se svým praktickým lékařem a uděláte to s ním nebo on bude vaším rádcem. Další možností je se ještě podívat na webové stránky ministerstva zdravotnictví, tam najdete telefonní číslo, tam zavoláte a budete jim sdělovat vaše údaje a oni to vyplní za vás,“ poznamenala.

Zdůraznila však, že nemůžeme říct, že ze 100 očkovaných lidí nikdo koronavirus nedostane. „Vakcína Pfizer, která je teď v používání, má v dané klinické situaci, té registrační, účinnost 95 procent,“ zmínila.

