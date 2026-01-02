Od čtvrtka za OZE platí stát, energie zlevní. Populismus, kritizuje opozice

Vláda Andreje Babiše rozhodla o snížení cen elektřiny pro občany. Ministr průmyslu Karel Havlíček oznámil, že se nová koalice rozhodla změnit to, na co bylo zaděláno mezi lety 2005 až 2010. Ekonomický expert ODS Jan Skopeček koalici ANO, SPD a Motoristů sepsul. A nebyl sám. Ale Havlíček se dočkal i zastání. „Zadlužit naše děti i vnoučata nesplatnými úvěry pro Timura na Ukrajině vám nijak nevadilo,“ padlo na konto dnes opozičních politiků.

Energetický regulační úřad (ERÚ) rozhodl o tom, že regulovaná složka elektřiny poklesne o 15 procent, což pro spotřebitele znamená, že ušetří 420 korun za MWh. Jde o reakci na jedno z prvních rozhodnutí vlády Andreje Babiše (ANO). Kabinet rozhodl, že stát zaplatí za občany poplatky za obnovitelné zdroje. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček má za to, že jde o dobrý krok.

„15 let (s roční přestávkou) platí domácnosti, podniky i živnostníci poplatky za solární tunel, který způsobily tradiční strany v letech 2005–2010. Dnešním dnem to končí. Rodiny nebudou mít nejdražší elektřinu přes kupní sílu a firmy nebudou znevýhodněny vůči zahraniční konkurenci,“ konstatoval Havlíček.

Ekonomický expert ODS Jan Skopeček však upozornil, že vláda Andreje Babiše fakticky nic nezlevnila, jen jistou část plateb za spotřebovanou elektřinu nechá občany zaplatit v daních.

„Ve skutečnosti nejde o žádné zlevnění, ale populistické gesto, kdy část ceny bude platit stát, který se o to víc zadluží. Zaplatíme to v budoucnu (spíše naše děti) ve vyšších daních nebo vyšší inflací. Mimochodem, z těch 15 let vládl 8 let kdo? Proč jste to v té době reálně nevyřešili?“ sepsul Babišovu vládu Skopeček.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se přidal.

„Ano, zaplatíme to formou dluhu, který díky tomu v rozpočtu bude. Pane Havlíčku, vy jste opravdu banda populistů,“ konstatoval lidovecký politik.

Jenže Havlíček se dočkal i zastání, zatímco členové bývalé pětikoaliční vlády Petra Fialy (ODS) schytali slovní kopanec.

„To jsou takové vymyšlené kecy... zaplatí to naše děti a podobně. Prostě koupíme méně polních kuchyní, výsadkáři se nebudou v Africe prohánět v obrněných kabrioletech jako za vaší vlády. Ale zadlužit naše děti i vnoučata nesplatnými úvěry pro Timura na Ukrajině vám nijak nevadilo,“ napsal Marek Říčař v narážce na korupční aféru na Ukrajině, jejíž ústřední postavou je podnikatel Timur Mindič, který uprchl ze země.

 

 

