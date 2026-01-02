Od čtvrtka za OZE platí stát, energie zlevní. Populismus, kritizuje opozice

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
„15 let (s roční přestávkou) platí domácnosti, podniky i živnostníci poplatky za solární tunel, který způsobily tradiční strany v letech 2005–2010. Dnešním dnem to končí. Rodiny nebudou mít nejdražší elektřinu přes kupní sílu a firmy nebudou znevýhodněny vůči zahraniční konkurenci,“ konstatoval Havlíček.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
„Ve skutečnosti nejde o žádné zlevnění, ale populistické gesto, kdy část ceny bude platit stát, který se o to víc zadluží. Zaplatíme to v budoucnu (spíše naše děti) ve vyšších daních nebo vyšší inflací. Mimochodem, z těch 15 let vládl 8 let kdo? Proč jste to v té době reálně nevyřešili?“ sepsul Babišovu vládu Skopeček.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se přidal.
„Ano, zaplatíme to formou dluhu, který díky tomu v rozpočtu bude. Pane Havlíčku, vy jste opravdu banda populistů,“ konstatoval lidovecký politik.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Ve skutečnosti nejde o žádné zlevnění, ale populistické gesto, kdy část ceny bude platit stát, který se o to víc zadluží. Zaplatíme to v budoucnu (spíše naše děti) ve vyšších daních, nebo vyšší inflací. Mimochodem, z těch 15 let vládl 8 let kdo? Proč jste to v té době reálně… https://t.co/aRhrri3bv7— Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) December 31, 2025
Jenže Havlíček se dočkal i zastání, zatímco členové bývalé pětikoaliční vlády Petra Fialy (ODS) schytali slovní kopanec.
„To jsou takové vymyšlené kecy... zaplatí to naše děti a podobně. Prostě koupíme méně polních kuchyní, výsadkáři se nebudou v Africe prohánět v obrněných kabrioletech jako za vaší vlády. Ale zadlužit naše děti i vnoučata nesplatnými úvěry pro Timura na Ukrajině vám nijak nevadilo,“ napsal Marek Říčař v narážce na korupční aféru na Ukrajině, jejíž ústřední postavou je podnikatel Timur Mindič, který uprchl ze země.
To jsou takové vymyšlené kecy... zaplatí to naše děti a podobně. Prostě koupíme méně polních kuchyní, výsadkáři se nebudou v Africe prohánět v obrněných kabrioletech jako za vaší vlády.— Marek Říčař ???? (@Ricar_Mar_New) December 31, 2025
Ale zadlužit naše děti i vnoučata nesplatnými úvěry pro Timura na Ukrajině vám nijak nevadilo
