Odborář Středula varuje vládu: Od toho požadavku neustoupíme!

Na dnešním jednání sociálních partnerů chce podpořit i požadavek ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), aby kraje dostaly peníze na vládou slíbený růst platů ve veřejné sféře o 1500 korun. Připomenul, že po páteční dohodě koalice na plošném přidání musí vláda připravit příslušný návrh nařízení.

„Teď se budou připravovat i rozpočty jednotlivých krajů a obcí, z toho pohledu je to nařízení vlády velmi důležité. Já osobně podpořím ministra Zaorálka ve snaze, aby pro kulturu všeobecně tyto prostředky byly, ale nejde pouze o kulturu, jde také o sociální služby, zdravotnictví a další,“ uvedl.

Učitelé jako jediní mají podle koalice dostat přidáno percentuálně, v rozpočtu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) počítá se sumou na desetiprocentní navýšení. Zatím se ale sociální partneři nedohodli, kolik z toho půjde do tarifů a kolik na odměny. Odbory podle Středuly jednoznačně trvají na tom, aby do tarifů šlo celé navýšení. „Už jednou bylo slíbeno 15 procent, najednou je to jen pět procent do tarifů, to považujeme za neakceptovatelné, a to i s ohledem na cíl, který Česká republika má, a to co politici dlouhodobě slibují. My od toho nehodláme odstoupit. Věřím, že ministr (Robert) Plaga (za ANO) najde východisko,“ uvedl Středula.

Jednání o platech bude součástí dnešní debaty tripartity o státním rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Celkové výdaje mají představovat víc než 1,6 bilionu korun. Nárůst výdajů na platy zaměstnanců bude znamenat pro rozpočet zhruba dvě miliardy korun navíc.

Ve veřejném sektoru pracovalo na konci loňska 640.700 lidí – učitelů, hasičů, zdravotníků, úředníků, policistů a dalších profesí. Průměrný plat se dostal na 35.437 korun. Proti roku 2017 se zvedl o 10,8 procenta.

