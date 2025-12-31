Okamura (SPD): Evropská unie platí obrovské částky za svou propagandu

Evropská unie platí obrovské částky médiím za svou propagandu. Zastavme nedemokratickou chobotnici Bruselu! Podle nedávné zprávy "Bruselská mediální mašinérie: Financování evropských médií a formování veřejné diskuse" (Brussels's media machine: European media funding and the shaping of public discourse) od Thomase Faziho z evropského think tanku MCC Brussels EU utratila za propagaci agendy unijních "elit" podle všeho jen za poslední desetiletí až 1 miliardu eur. Informoval o tom Gatestone Institute.
Pod záminkou "boje proti dezinformacím" a "podpory evropské integrace" EU na "mediální projekty" podle konzervativních odhadů vynakládá odhadem 80 milionů eur ročně – do této částky není započítáno nepřímé financování v podobě reklamních smluv.
Zpráva také ukazuje, že EU provozuje vysoce sofistikovaný "mediální komplex EU", jehož prostřednictvím formuje mediální narativy o sobě a svých agendách. Podle zprávy Thomase Fazono "Evropská komise jen prostřednictvím svého programu Partnerství v oblasti žurnalistiky, jehož kumulativní rozpočet dosahuje téměř 50 milionů eur, dohlíží na rozsáhlý ekosystém 'spolupráce' médií v EU. V průběhu let se jednalo o stovky projektů, od proevropských propagačních kampaní po sporné iniciativy 'investigativní žurnalistiky' a rozsáhlé snahy o 'boj proti dezinformacím'. A to vše je navíc k reklamním kampaním financovaným z programu Informační opatření týkající se politiky soudržnosti EU (IMREG), jehož rozpočet činí 40 milionů eur..."
Tomio Okamura
"Ještě více znepokojující je ústřední role, kterou v tomto procesu hrají velká evropská veřejnoprávní média. Tyto projekty ukazují, že nejde o jednorázovou spolupráci, ale spíše o vyvíjející se částečně strukturovaný vztah mezi institucemi EU a veřejnoprávními mediálními sítěmi," uvádí Fazono.
Evropská komise mimo jiné poslala peníze řadě tiskových agentur, na nichž jsou závislá prakticky všechna média: francouzská AFP dostala od EU 7 milionů eur, italská ANSA 5,6 milionu eur, německá DPA 3,2 milionu eur, španělská Agencia EFE 2 miliony eur, americká AP 1 milion eur, portugalská Lusa News Agency 200 000 eur, polská PAP 500 000 eur a řecká ANA 600 000 eur.
Na výplatní listině Evropské komise jsou, zdá se, také některá vybraná média: televizní stanice Euronews dostala 230 milionů eur, televizní stanice ARTE 26 milionů eur, zpravodajský web Euractiv 6 milionů eur, polský deník Gazeta Wyborcza 105 000 eur, maďarský zpravodajský portál 444.hu 1,1 milionu eur, francouzská veřejnoprávní televize France TV 400 000 eur, italská multimediální společnost GEDI Gruppo Editoriale 190 000 eur, německá veřejnoprávní televize ZDF 500 000 eur a německá veřejnoprávní televize Bayerischer Rundfunk 600 000 eur.
Peníze dostaly také tyto veřejnoprávní televizní a rozhlasové společnosti: německá Deutsche Welle dostala 35 milionů eur, francouzský státní holding France Médias Monde 16,5 milionu eur, francouzská veřejnoprávní televize France Télévisions 1 milion eur, italská RAI 2 miliony eur, belgická RTBF 675 000 eur, portugalská RTP 1,5 milionu eur, estonská ERR 1 milion eur, španělská RTVE 770 000 eur a dánská TV2 900 000 eur.
Francouzská nevládní organizace Reportéři bez hranic obdržela 5,7 milionu eur a belgická nezisková organizace Journalismfund Europe dostala 2,6 milionu eur. Nizozemský webový portál investigativní žurnalistiky Bellingcat, který se označuje za nezávislý, obdržel 440 000 eur.
Zpráva vyvozuje tyto závěry: "Stále se rozšiřující systém financování médií ze strany EU... vytváří finanční závislosti, motivuje k uniformitě narativů a podporuje ekosystém, v němž jsou marginalizovány odlišné názory – to vše pod ušlechtilými hesly 'boj proti dezinformacím', 'prosazování evropských hodnot' a 'budování evropské veřejné sféry'."
"Rozsah institucionálního propojení mezi orgány EU a hlavními mediálními aktéry – od veřejnoprávních vysílacích společností přes tiskové agentury až po online média – nelze odbýt jako neškodný a náhodný. Jedná se o systémový střet zájmů, který ohrožuje schopnost médií fungovat jako nezávislý pilíř demokracie. I bez přímého zasahování do redakční práce strukturální závislost na grantech EU a smlouvách s EU potlačuje kritické zpravodajství a podporuje reflexivní přizpůsobování se oficiálním postojům EU," uvádí zpráva.
