Odcházíme. Trumpova rána Kurdům. Turecké tanky se už valí

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se podle všeho chystá zaútočit na Kurdy na severu Sýrie, a zdecimovat tak hlavní sílu, na jejíchž bedrech ležela největší tíha bojů s teroristy z Islámského státu. Američané sice Kurdy označili za své spojence, ale současný pán Bílého domu Donald Trump se do války mezi Turky a Kurdy nehodlá plést.

Na sociální síti Twitter napsal, že tyto „boje mezi různými skupinami trvají stovky let a Spojené státy se nikdy neměly angažovat na Středním východě. 50 amerických vojáků se proto z oblasti stahuje“. Turecko musí podle prezidenta USA převzít odpovědnost za teroristy z Islámského státu, o které nestojí Evropané.

„Hloupé nekonečné války pro nás končí,“ uzavřel své prohlášení na Twiteru Trump.

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z