Odchod Jurečky? Bobošíková spočítala, s jak vysokým „bolestným“ by šel

Jak moc je pro premiéra Petra Fialu (ODS) neřešitelný skandál ministra zemědělství Mariana Jurečky ohledně pořádání vánočního večírku v resortu v době tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, rozkryla Jana Bobošíková v novém díle pořadu Aby bylo jasno. Objasnila, proč předseda vlády nemůže navrhnout Jurečkovo odvolání bez jeho souhlasu, i to, jak vysoké by bylo jeho případné odstupné.

„21. prosinec 2023 – na filozofické fakultě v centru Prahy se vraždí a na Jurečkově Ministerstvu práce a sociálních věcí také v centru Prahy se ještě několik hodin poté vesele předvánočně paří. Následují ministrovy vytáčky, mlčení a mlžení. Až do včerejška. Nedělní politické debaty byly z velké části věnovány tomu, zda má, či nemá zůstat vicepremiér Jurečka ve vládě Petra Fialy,“ uvádí moderátorka Bobošíková.

Premiér Petr Fiala v nedělní Partii CNN Prima NEWS uvedl, že odvolání Jurečky není namístě a nic takového se nechystá. Ministr Jurečka se nechal slyšet, že je připraven zvážit, že by nabídl rezignaci.

Následně Bobošíková upozorňuje, že u současné pětikoaliční vlády není vůbec jednoduché, aby premiér Fiala navrhl odvolání vicepremiéra Jurečky prezidentovi. „Premiér silácky před kamerami tvrdil, že pokud bude změna nutná, půjde do toho. To ovšem není tak úplně pravda. Je smutné, že moderátorka nechala premiérův silácký výrok bez jakékoliv reakce,“ dodává k nedělnímu vystoupení Petra Fialy v Partii Terezie Tománkové.

Podle pětikoaliční smlouvy sice předseda vlády navrhnout odvolání ministra může, ovšem musí proto mít podporu té koaliční strany, která ministra do vlády vyslala. Návrh na odvolání konkrétního ministra musí navíc podat předseda příslušné koaliční strany. Pokud by premiér Fiala skutečně chtěl odvolat ministra, vicepremiéra a předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku, musel by mu to nejprve navrhnout sám Jurečka. A musel by k tomu mít i podporu lidovců, přibližuje Bobošíková.

„Co myslíte, přijdou lidovci, které nyní volila zhruba tři procenta občanů, sami s návrhem na odvolání svého předsedy z vlády?“ pokračuje moderátorka Aby bylo jasno.

„Možná by bylo vhodné, aby při silných slovech o odvolávání či neodvolávání ministrů zmiňovali novináři to, že podpis premiéra Fialy pod žádost na odvolání ministra bude vždy podmíněn souhlasem předsedy příslušné strany. Bylo by tomu tak například i v případě odvolání ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09, to by zase musela posvětit šéfka strany Markéta Pekarová Adamová.

Ministerský předseda tak může pouze navrhnout prezidentu republiky odvolání ministrů z ODS, které sám předsedá. Odvolání ministrů ostatních koaličních partnerů musí vzejít od předsedů příslušných stran. „Pokud se bude ministr Jurečka držet židle a bratři lidovci jej z ní nevykopnou, premiér nemůže v podstatě vůbec nic,“ shrnuje Bobošíková.

Kromě aspektu politicko-smluvního však zmiňuje i aspekt finanční: „I když ministr odejde se sebevětším skandálem, náleží mu velmi tučné odchodné. Podle závěrečného účtu rozpočtové kapitoly Úřadu vlády dostali ministr Petr Gazdík po odchodu z Ministerstva školství v souvislosti s aférou dozimetr a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, která odešla ze zdravotních důvodů, dohromady odchodné téměř 840 tisíc korun. V případě pana ministra Jurečky by bylo odchodné mnohem tučnější, jako místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pobírá plat 236 tisíc korun měsíčně, po dvou letech ve funkci by mu náleželo odchodné nejméně 706 tisíc korun.

I kdyby se ministr práce a sociálních věcí, poslanec Jurečka, milostivě uvolil rezignovat, dostane tučné ministerské a vicepremiérské odstupné. A zůstane stejně jako Petr Gazdík lidoveckým poslancem. Kdo to platí? Samozřejmě my všichni,“ dodává závěrem Jana Bobošíková.

