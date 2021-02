Odchod ministra Metnara? Černochová vyslala varování

reklama

„Když skončí nouzový stav, znamená to, že se vše vrátí k normálu? To znamená, otevřou se školy, služby a pohostinství, obchody, nebudeme muset nosit roušky? Nebo co bude moci vláda zakázat/nařídit? A je vám jasné, že když nouzový stav neprodloužíte, to, co se bude pak dít, půjde i na vaši hlavu? Asi pak nemůžete kritizovat vládu, když ta podle vyjádření jejích představitelů nebude situaci moci korigovat. Anebo může i mimo nouzový stav? Jak? A co vám vlastně brání v tom, prodloužení schválit, když to chtějí i hejtmani?“ zeptal se čtenář.

Konec nouzového stavu však podle Černochové rozhodně neznamená návrat k normálu. „Vláda nadále může činit mnoho opatření, roušky mohou zůstat povinné, lze nadále využívat pomoc armády, stejně jako lze nadále regulovat školní výuku – mnohé věci, které dělat lze, již proběhly médii. Důvod, proč jsme nouzový stav nepodpořili, je zejména ten, že vláda za celou dobu jeho trvání nepřišla s řešeními, která by nebyla pouze tupého, plošného charakteru. To jsme opakovaně požadovali. Předložili jsme řadu návrhů, jak by bylo možné epidemii krotit lépe, chytřeji, s menšími zásahy do běžného života občanů, které by značnou část společnosti nevedly na pokraj zoufalství,“ poznamenává Černochová.

„Nedává například smysl, aby zde každou chvíli byl jiný seznam obchodů, které mohou mít otevřeno a které nemohou. Nikdo nikdy řádně neodůvodnil, na základě čeho je o tomto seznamu rozhodováno. Proč například nelze všem obchodům dát jasná pravidla, podle kterých by bylo eliminováno riziko šíření nákazy a za nichž by mohly mít otevřeno? Nouzový stav není samospásné a jediné řešení. Ukazuje se, že situace s ním se nezlepšuje. Vláda musí zejména lidi motivovat k disciplíně a k odpovědnému chování, ne je pouze strašit a osočovat. Premiér na naše návrhy nikdy nepřistoupil. Spoléhal pouze na komunisty, kteří mu dosud vždy vyšli vstříc, a nebyl ochoten se domluvit na změnách s opozicí,“ dodala.

„A to ani v momentě, kdy bylo zřejmé, že podporu pro nouzový stav nemá. Je jeho chybou, že hlasování dopadlo, jak dopadlo, protože neslyšel na kompromis a nevyšel vstříc žádnému z našich požadavků, které vycházejí z potřeb občanů, jež se na nás obracejí. Věřím, že situaci naše země zvládne. V nouzovém stavu jsme čelili jen vládnímu chaosu, ale situace se nemění a je třeba zjevně něco změnit,“ uzavřela.

„Co navrhujete jako adekvátní trest za pochybení Metnara při podpisu smlouvy na víceúčelové vrtulníky, kdy dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu 550 milionů Kč? Kdo to zaplatí? A není na místě, aby Metnar skončil? Proč to nikdo neřeší? A za co přesně vlastně ministerstvo pokutu dostalo?“ zeptal se pak další čtenář.

„Je třeba říct, že rozhodnutí o pokutě zatím není pravomocné. Pokuta by měla být udělena za to, že v čase podpisu smlouvy nebyly ještě vypořádány námitky druhého uchazeče o zakázku, italské firmy Leonardo. Definitivní slovo o tom, zda to byla chyba, řekne soud. Pokud by na pokutu došlo, pak to bude skutečně velký problém pro rozpočet Ministerstva obrany, který je už tak bez peněz krácených kvůli požadavku komunistů velmi napnutý. Ministerstvo obrany si stojí za tím, že nepochybilo. Pokud se ale prokáže, že pochybilo, domnívám se, že by z toho měly být vyvozeny personální důsledky, protože nejde o malé peníze. Není pravdou, že situaci nikdo neřeší,“ zmínila Černochová ve své odpovědi.

„Svolala jsem mimořádný výbor pro obranu, kde jsme o situaci detailně diskutovali. Doporučili jsme ministru obrany, aby přijal taková opatření, která podobným problémům v budoucnu zamezí. Například aby prosadil nový specifický právní rámec pro armádní akvizice, který zakázky zjednoduší a zamezí zbytečným obstrukcím,“ uzavřela.

