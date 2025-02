Konzervativní think-tank MCC kritizuje Evropskou komisi za to, že údajně používá veřejné finanční prostředky k podpoře nevládních organizací a think-tanků, které prosazují prointegrační evropské politiky Komise.

MCC tvrdí, že Komise vytváří „propagandistickou mašinerii“ financovanou z peněz daňových poplatníků Evropské unie, na což ročně vynakládá 1,5 miliardy eur, přibližně 37,6 miliardy korun, z programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme, CERV) pod záminkou „propagace hodnot“.

Think-tank dále uvádí, že Evropská komise financovala tisíce neziskových organizací včetně hlavního příjemce, kterým je Euro-centrická asijská lesbická komunita s podporou šesti milionů eur od roku 2021.

MCC také poukazuje na velké částky přidělené některým proevropským think-tankům. Přes 250 milionů eur pro Centrum pro politická studia EU. Okolo 15 milionů eur pro think-tank europoslance a bývalého belgického premiéra Guye Verhofstadta, zakládajícího člena proevropské iniciativy zvané Spinelliho skupina, jež byla založena za účelem oživení snah o eurofederalizaci.

??BREAKING: The EU's NGO funding scandal



The EU has created a vast propaganda network by funnelling YOUR money to its pet think tanks and NGOs.



Is there any pro-EU organisation who isn't being funded by the EU? pic.twitter.com/R4Oj0Dxn27