Odsouzení Vrabela: Zděšení. Údiv. Průběh. Advokát Suchý řekl vše

Zadlužený podnikatel a aktivista Ladislav Vrabel na počátku srpna opět stanul před soudem. Nadále je stíhán pro šíření poplašné zprávy. Na jednom ze svých videí totiž prohlásil, že česká vláda chce od USA nakoupit stíhačky F-35, s nimiž pak může zaútočit na Rusko s pomocí jaderných zbraní.

„Naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. Jestli vás to nezvedá ze židle, tak už nevím… Seďte na gauči a užijte si posledních pár měsíců života,“ pravil Vrabel na videu uveřejněném na sociálních sítích.

Proruský dezinformátor Vrabel si ze Srbska možná zahrává s šířením poplašné zprávy.

"Naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. Jestli vás to nezvedá ze židle, tak už nevím... Seďte na gauči a užijte si posledních pár měsíců života."

Nevzal přitom v potaz, že Česká republika žádné jaderné zbraně k dispozici nemá.

Policie poté Vrabela začala stíhat pro šíření poplašné zprávy, kvůli čemuž teď Vrabel stojí i před soudem.

Jeho advokát Radek Suchý má za to, že toto je jasná ukázka ohrožení svobody slova v Česku, protože Vrabel podle něj vyjádřil svůj názor a přitom zcela evidentně sáhl k tak viditelné nadsázce, že by jí mohl uvěřit jen hlupák.

„Výrok, který ani nemá smysl již citovat (novináři se o to už postarali důkladně), však vážně, a ne jako nadsázku v rámci mnohem delšího pořadu, může brát vážně jen úplný trotl. Kdo chce a má tu moc jej však jako nadsázku vnímat nemusí, a pak se nabízí otázka, komu prospívá trestní stíhání verbálního deliktu, navíc zcela nesmyslně označovaného za šíření poplašné zprávy. A jak je vůbec možné, že za takové výroky, které jsou především vyjádřením názoru, může být v naší zemi někdo odsouzen. V mém příspěvku jsem již dříve označil nadměrné stíhání verbálních deliktů jako šíření poplašné zprávy nebo genocidu apod. za alarmující a jako klacek na svobodu slova,“ napsal advokát Suchý na facebooku.

Očekával proto, že soud jeho klienta osvobodí. To se však nestalo. „Já jsem po skončení jednání referoval o jeho průběhu pro novináře především slovy, že: ‚mi to rozum nebere‘,“ připomínal Suchý.

Prvoinstanční soudce Lukáš Svrček se tématu svobody slova také dotkl.

Došlo na odvolání a případ jede dál. Odvolací soud podle Suchého vytkl soudu první instance podle Suchého řadu věcí, které advokát shrnul.

„Odvolací soud přímo uvádí, že v rozhodnutí soudu absentují reakce na některé aspekty obhajoby, nalézací soud dle odvolacího soudu přímo pominul některé podstatné skutečnosti pro své rozhodnutí, a že zdejší soud ani spolehlivě nedovodil při popisu skutku, co zakládá trestní odpovědnost Ladislava Vrabela,“ poznamenal Suchý s tím, že soud by měl posoudit výroky jeho klienta v širším kontextu. „Odvolací soud tak uzavírá, že soud prvního stupně nedostál své povinnosti náležitě PROVÉST A ZHODNOTIT všechny dostupné právně významné důkazy, ani nedostál povinnosti své úvahy důkladně rozvést v odůvodnění napadeného rozsudku. Soud uložil nalézacímu soudu přehrát celý záznam vystoupení Ladislava Vrabela,“ pokračoval.

Soud se podle advokáta měl zbývat např. tím, co stíhačka F-35 svede a co nesvede a tím, zda to jeho klient mohl vědět. Stejně tak se měl zabývat i Vrabelovým dosahem na sociálních sítích, aby zhodnotil, u kolika lidí mohl Vrabel skutečně vyvolat strach z války.

K tomu se vyjádřila státní zástupkyně Katarína Kandová. „Musel vědět, že ta informace je nepravdivá. Zároveň musel vědět, že ho sleduje stovka jeho podporovatelů, která mu věří. Musel si být vědom, že šířením takové informace může vyvolat nebezpečí vážného znepokojení,“ uvedla ve čtvrtek státní zástupkyně Katarína Kandová s tím, že Vrabel jednal úmyslně a s trestněprávními následky musel být srozuměn.

„Na to reagoval soudce zdůvodněním, že Ladislav Vrabel má vliv na spoustu lidí, což dokazuje prý to, že když jim řekne, aby odešli z jednací síně nebo nechodili k soudu, tak jej poslechnou. No to je tedy důkaz. A nadto zdůraznil důkaz dopisem jediné osoby, která napsala na soud, že to v ní strach vyvolalo. V dnešní době aktivního ‚hejtování‘ ze strany organizovaných stranických poskoků, je to tedy opravdu důkaz k zaznamenání do literatury a historie trestního práva,“ rozčílil se Suchý.

Pokud se takto chovají soudy, je to podle advokáta špatně. Zvlášť, kdy se z jeho pohledu soud první instance neřídí poznatky odvolacího soudu, když jeho klienta znovu odsoudil.

„Soudce Svrček svým postupem a rozhodnutím nejen projevil despekt k obžalovanému a ke mně. On ale především projevil zcela zjevný despekt k odvolacímu soudu. Nerespektoval jeho doporučení a závěry. Rozhodnutí jsem označil za absurdní, a na tom si trvám. Samozřejmě proti němu opět podám odvolání. Bohužel díky soudcům, jako je dr. Svrček a státním zástupcům, jako je dr. Kandová, mi nepřijde absurdní jen ono rozhodnutí, ale celá naše doba. Ztrácím víru ve spravedlnost, v právní stát i ve zdravý rozum. Jsem ostražitý před vývojem v naší zemi, a zejména stav české justice mne nenechává chladným. Pokud jsou totiž osudy nás všech v rukou nastupující právní generace, reprezentované takovými soudci, jsou mé obavy z dalšího vývoje o to více umocněny,“ uzavřel advokát.

