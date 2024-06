Odsouzení nezabralo, Trump stále mezi lidmi vede

Donald Trump byl v New Yorku odsouzen za 34 trestných činů falšování obchodních záznamů z doby prezidentské kampaně v roce 2016 a komentátoři a politologové se nyní přou, jak to může ovlivnit podzimní prezidentské volby.

Podle amerického historika Allana Lichtmana, který úspěšně předpověděl devět z deseti posledních amerických prezidentských voleb, Trumpovu voličskou základnu rozsudek příliš neovlivní. Důležitější bude reakce voličů mimo tvrdá jádra republikánů a demokratů. Jde o lidi, kteří dosud nemají jasnou preferenci a odsouzený prezident by pro ně mohla být nepřekročitelná mez. „Nevíme, jak to může ovlivnit umírněné a nezávislé voliče,“ prohlásil Lichtman pro televizi Fox News.

Amerikanista Jiří Pondělíček dokonce tvrdí, že aktuálně je Donald Trump stále mírným favoritem voleb. „Kdyby se volby odehrály v tuhle chvíli, tak by Donald Trump byl mírným favoritem. Samozřejmě volební průzkumy nejsou předpovědí budoucnosti. Není jejich cílem určovat, jaká bude ta nálada mezi voliči v listopadu. Je to ale určitě důležitý a zajímavý indikátor. Kampaň se teď pomalu rozbíhá a dostává se do té horké fáze. Čekají nás nominační sjezdy, ale řekl bych, že nějakou větší vypovídající hodnotu budou mít průzkumy až s blížícím se začátkem voleb,“ vysvětlil Pondělíček v rozhovoru pro CNN Prima News.

I on potvrdil, že klíčoví budou zejména nerozhodnutí voliči a voliči třetích stran, jako je Robert F. Kennedy mladší. „A je tam ještě jedna velká neznámá. Jsou to voliči, kteří jsou zatím nerozhodnutí nebo případně ti, kteří uvažují o volbě některého z kandidátů třetí strany. A vzhledem k tomu, jak ten výsledek bude nejspíš těsný, tak to může rozhodnout,“ uvedl amerikanista.

Důležitým tématem voleb bude podle něj také Bidenův zdravotní stav. „Podle těch průzkumů, které vyšly už vlastně na jaře, tak velká část voličů ten Bidenův věk vnímá jako problém. A to dokonce i ti, kteří jsou připraveni pro něj potom v listopadu hlasovat, tak i mezi nimi jaksi panuje nějaká nervozita,“ prohlásil Pondělíček.

„Zdravotní stav prezidentů se obecně sleduje, nicméně Joe Biden v tom není sám. Ani Donald Trump není nejmladší a i jemu se staly některé přeřeky nebo nepříjemné situace, kdy to vypadalo, že jaksi není úplně v nejlepší formě. Takže si myslím, že to bude důležité pro voliče. Ale záleží na tom, jestli se skutečně některý z kandidátů ukáže jako výrazně lepší než ten druhý,“ dodal Pondělíček.

V dlouhodobém volebním průzkumu agentury Morning Consult PRO podle poslední aktualizace těsně o jediný procentní bod vede stávající prezident Joe Biden, který má podporu 44 % oproti Trumpovým 43 %. Mezi nezávislými voliči, kteří nepatří k tvrdému jádru demokratů nebo republikánů, ale už vede Donald Trump, který má 37 %. A právě mezi těmito voliči se nachází ještě 29 % lidí, kteří zvažují volbu jiného kandidáta nebo se ještě nerozhodli.