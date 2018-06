Odstoupí dnes Miloš Zeman z funkce? My víme, jak to bude

14.06.2018 8:55

Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne promluví před novináři. Téma briefingu Pražský hrad neoznámil. Po vyjádření hlavy státu nebudou novinářům umožněny dotazy. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček podle televize Prima řekl, že vyjádření se bude týkat „příjemné události“. Podle informaci PL z okolí prezidentské kanceláře budou novináři hodně překvapeni, co odpoledne uvidí a uslyší. Ti, co se těší na to, že by prezident mohl abdikovat, si budou muset počkat a nyní se připravit na zábavu poněkud jiného druhu. Na tenhle briefing hodně dlouho nezapomenou.