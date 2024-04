Odstřel celé TOP 09 a rána Fialovi s Lipavským. Zeman zúčtoval v televizi

Důvody k přerušení mezivládních konzultací se Slovenskem jsou trapné výmluvy, je to pokračování ostud v zahraniční politice, která je primitivní, kritizoval bývalý prezident Miloš Zeman kroky vlády premiéra Petra Fialy (ODS) v rozhovoru pro CNN Prima NEWS. Prozradil také, že se stále ještě nevzdává naděje vtáhnout Rusko do Evropy.

Exprezident Miloš Zeman úvodem odpovídal na otázku ohledně jeho zdraví. Týden po propuštění z nemocnice uvedl, že se cítí „velmi dobře“.

Pak už přišly na řadu politické otázky. A to především současné vztahy mezi Českem a Slovenskem. Ty jsou podle expertů „chladné“, jelikož Petr Fiala začátkem ledna přerušil mezivládní konzultace české a slovenské vlády, a sice proto, že se slovenský ministr zahraničí Blanár setkal se svým ruským protějškem Lavrovem. Přerušení vztahů podle Miloše Zemana česko-slovenským vztahům uškodilo. „S ruským šéfem diplomacie Sergejem Lavrovem se setkal kde kdo, například polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. Takže tohle je dost trapná výmluva,“ řekl Zeman ke krokům Fialovy vlády pro televizi CNN Prima NEWS.

„To přerušení konzultací považuji za pokračování v sérii ostud v naší zahraniční politice, které začaly zrušenou návštěvou premiéra Fialy v Nigérii, zrušenou návštěvou ministr Síkely v Saúdské Arábii atd. Prostě naše zahraniční politika je svým způsobem primitivní, naivní a laická,“ zhodnotil bývalý prezident.

Na domácí politické scéně Zemanovi nejvíce vadí TOP 09. Těžší je podle něj výběr názorově nejsympatičtějšího subjektu. „Je to pro mě volba mezi čertem a ďáblem. Nedokážu jednoznačně odpovědět,“ dodal bývalý prezident v exkluzivním rozhovoru.

Miloš Zeman se účastní víkendového sjezdu SPD, kam byl pozván. „Protože SPD je strana, která má zhruba 10procentní podporu občanů, to je v politice hodně, tak jsem považoval za samozřejmé této žádosti vyhovět a účastnit se sjezdu,“ podotkl.

Na otázku, jaká z politických stran je mu aktuálně nejvíce sympatická uvedl: „Kdybyste se mě zeptal, která je nejméně sympatická, to by byla velmi snadná odpověď- TOP 09. Pokud jde o nejvíce sympatickou, to je jako si vybrat mezi čertem a ďáblem, neumím odpovědět na tuto otázku,“ odpověděl Miloš Zeman.

Prozradil také, zda je podle něj Rusko hrozbou: „Rusko, bohužel, po Gorbačovově epoše, která vypadala, že by mohla být normální evropská země, se vrátilo k imperiálním ambicím a k vzpomínkám na bývalý Sovětský svaz. Já se stále ještě nevzdávám naděje vtáhnout Rusko do Evropy, ale to by samozřejmě znamenalo novou politickou garnituru, ne tu současnou,“ sdělil bývalý prezident Miloše Zeman.

