Odvolání šéfa institutu robotiky ČVUT bylo podle Babiše nesmyslné

Odvolání ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Vladimíra Maříka bylo podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nesmyslné. Premiér to uvedl dnes na facebooku. CIIRC patří pod České vysoké učení technické (ČVUT). Rektor ČVUT Vojtěch Petráček odvolal Maříka v pondělí a zdůvodnil to dlouhodobými spory mezi ním a Maříkem o fungování školy. Podle Babiše je ale Mařík přední odborník a premiér uvedl, že věří, že rektor odvolání zruší.

„Je to eso české informatiky, robotiky a kybernetiky, a přesto ho naprosto nesmyslně odvolal rektor univerzity Vojtěch Petráček," napsal na sociální síti Babiš. "V pátek jsem se s ním (Maříkem) potkal. Věřím, že pan rektor změní svoje rozhodnutí," doplnil.

Proti Maříkovu odvolání také v pátek protestovali po setkání s rektorem zaměstnanci CIIRC. „Nedostali jsme odpovědi na základní otázku, to jest, proč jsem byl odvolán. Konkrétní důvod tam chybí a já bych ho rád věděl," řekl po pátečním jednání s rektorem Mařík.

Rektor své rozhodnutí odůvodnil údajnou Maříkovou neochotou ke spolupráci všech fakult ČVUT, o niž se rektor snaží. „Pan Mařík to někdy prezentuje tak, že existuje bariéra mezi fakultami, ale to je to, co nové vedení už nemá. To, že to pan Mařík takto periodicky zmiňuje, je špatná percepce reality, která je také jedním z důvodů (odvolání)," řekl Petráček.

Institut robotiky vznikl v roce 2013 jako součást ČVUT. Mařík stál v čele institutu od jeho založení. CIIRC propojuje výzkum s průmyslem, spolupracuje s řadou velkých zahraničních firem, které se orientují na inovace.

