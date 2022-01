Ohrožení kritické infrastruktury, včetně veřejné dopravy. Hřib přiznal obavy z omikronu

reklama

Moderátor zmínil, že se začíná formovat protikoalice ze současných partnerů KDU-ČSL a TOP 09, tak zda ho to neznervózňuje. Piráti budou prý kandidovat samostatně. „Nebudeme součástí žádné koalice,“ dodal v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu s tím, že chtějí nabídnout autentická řešení pro palčivé problémy, především v oblasti bydlení, neboť ceny výrazně rostou i přes to, že došlo k výstavbě sedmi tisíc nových bytů. Zmínil také Airbnb, který má vliv na snížení cen nájmů, když zmizí z města. Vyslovil i problémy v oblasti životního prostředí či dopravy. I přes to, že v následujících volbách budou stát současné koaliční strany proti sobě, spolupráce podle něj ale funguje. „Spolupráce funguje víceméně dobře. Je sice pravda, že Praha Sobě některá ta témata v dopravě nedostatečně komunikovala, a vznikal tak zbytečný rozruch,“ dodal a pokračoval, že se jedná o záležitosti vesměs řešitelné.

Lze předpokládat, že se Piráti tak budou snažit o zachování současného půdorysu koalice. „Klíčová bude programová shoda, rozvoj Prahy, aby se přiblížila k moderním evropským metropolím, v mnoha věcech nás brzdí legislativa. Na to Praha páky nemá,“ dodal s tím, že se budou snažit intenzivně komunikovat s vládou. Podle něj se udělalo za volební období dost práce, a i přes neshody koalice drží, a to je podle něj podstatné. Kontinuita je pak podle Hřiba důležitá například v oblasti stavby metra D nebo žádostí o územní rozhodnutí. „Byl bych rád, aby rada pokračovala nejpodobnějším způsobem, pokud to bude možné,“ podotkl s tím, že je podle něj nutné mít soulad v programových tématech.

Došlo i na otázku programového fóra Pirátů, zda by mělo i nadále pokračovat. „Nemám důvod, proč bych utajoval své názory. Neděláme nic nelegálního a nevidím důvod ustupovat od transparentnosti,“ dodal s tím, že má veřejný i svůj kalendář. Zanedlouho by se měla odehrát také volba předsedy strany, moderátora zajímal názor, zda Ivan Bartoš obhájí svůj mandát. Překvapení se podle Hřiba dít nebude a Bartoš svůj post obhájí, uvedl.

Zmínil také, že doprava je na hraně. „Tvrzení, že Piráti jsou proti automobilismu v Praze, je tvrzení ODS. Já musím říct, že mě velice mrzí to jejich pokrytectví. Doprava v Praze je objektivní problém. Do centra se aut víc nevejde, na okraji chybí okruh,“ uvedl s tím, že zdržení okruhu je dáno odvoláním proti územnímu rozhodnutí a to odvolání podal starosta za ODS z jedné městské části. To zdůvodnění prý je, že magistrát nemůže rozhodovat o odvolání, protože je podjatý, a to proto, že „Hřib“ ten okruh příliš chce, parafrázuje primátor a kroutí hlavou. „Diskuse je takhle bombardována populistickými výkřiky a nemůžeme se bavit racionálně na základě faktů,“ dodal a znovu zopakoval, že v případě dopravy se jedná o dlouhodobý problém. Diskuse se musí vrátit do racionálních mezí, konstatoval.

Dvacet minut Radiožurnálu se nemohlo ukončit bez debaty nad současnou pandemickou situací. Omikron se šíří Prahou, vychází prý z dat z ÚZIS. Do konce ledna by prý podle něj tady mělo být 50 tisíc nakažených každý den. Bohužel to už nebude moci pojmout testovací infrastruktura. „V Praze ji máme velice robustní,“ okomentoval testovací kapacity. Podle modelů ohledně hospitalizací by zátěž na JIP měla být podobná jako ve vlně delta. „Problém ale nastává, že do té fáze omikronu vstoupíme s poměrně zatíženými JIP. Což je vlastně jeden z těch zásadních problémů. Druhý je pak otázka třikrát nakažlivější varianty a rychlý nárůst nakažených, izolací a karantén, což může vést k ohrožení kritické infrastruktury včetně veřejné dopravy,“ dodal s tím, že Praha nabízí všem, kteří se chtějí chovat odpovědně, možnost se tak chovat, a to z hlediska očkování a testování. Dále ve smyslu intenzivních kontrol opatření ve veřejné dopravě. Pracovat prý zbývá na kritické infrastruktuře.

