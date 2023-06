Ojojoj, to je křiku. Macinka kavárně sáhl na Pekarovou. Přišel vztek

MONITORING SÍTÍ Lídr Motoristů sobě Petr Macinka se veřejně vysmál šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) za to, že ronila slzy, když ve střetu v Senátu mluvila o manželství pro všechny, konkrétně o svém přání, aby si svého nejdůležitějšího člověka mohli vzít za ženu nebo muže všichni. „Ukázalo bez promile, že trpí krom hysterie též poruchou BULÍ-myje!“ vtipkuje Macinka na twitteru na adresu političky. Narazil ale na kritické reakce lidi, od kterých schytával přízviska jako „buran“ nebo „ublížený chlap“.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny se o svých silných emocích rozepsala na twitteru, kde sdílela fotografii, jak si u řečnického pultíku na půdě horní parlamentní komory utírá slzy: „Já sama jsem vdaná a jsem za to velmi vděčná. Můj manžel má dnes kulaté narozeniny a vnímám ho jako to nejdůležitější ve svém životě.

Udělám všechno pro to, abyste vy, kterých se to týká, mohli napsat Lásko, miluji tě svému partnerovi či partnerce – snad už manželovi či manželce. Bylo mi ctí vystoupit v Senátu na konferenci Manželství a rodičovství pro gay a lesbické páry a ze srdce děkuji přítomným za jejich podporu při emočně silných okamžicích. Moc si toho vážím,“ napsala ke svému vystoupení na konferenci iniciativy Jsme fér o manželství pro všechny.

Zákon Sněmovna v prvním čtení projednávala následující den ve čtvrtek a navrhovanému uzákonění manželství i pro stejnopohlavní páry dala zelenou. Předlohu teď dostanou k posouzení členové ústavněprávního výboru a komise pro rodinu. Budou na to mít čtyři měsíce místo obvyklých dvou. Novela může doznat změn.

V reakci na emotivní vystoupení Pekarové Adamové v Senátu poté složil Petr Macinka z Motoristů sobě krátkou básničku, v níž se do šéfky Sněmovny pro její pláč opírá: „Pekarové Markéto dojalo se v Senáto! Ukázalo bez promile, že trpí krom hysterie též poruchou BULÍ-myje! Není na to terapie…“ napsal Macinka a připojil zděšeného smajlíka.

Pekarové Markéto

dojalo se v Senáto!



Ukázalo bez promile

že trpí krom hysterie

též poruchou BULÍ-myje!



Není na to terapie…?? https://t.co/KAIf4rn76G — Petr Macinka (@petr_macinka) June 29, 2023

Netrvalo dlouho a pod jeho tweetem se rozhořela bouřlivá diskuse. V ní byl ostře kritizován, co si to vůči ženě v slzách dovoluje.

„Myslel si, že je vtipnej, ale byl jen blbej. Teď ho setře buzerant, on si pak nesedne za volat. Čus,“ odpověděl v rýmu jeden z přispěvatelů do diskuse. „Myslel si, že je to známka punku,“ zareagoval krátce Macinka.

Myslel si, že je to známka punku…??? — Petr Macinka (@petr_macinka) June 29, 2023

„Tobě už taky jebe?“ ptala se Macinky komentující. Ten upozornil, že tento příspěvkem mu dorazil před aplikaci WhatsApp.

Došlo Whatsappem ?????? — Petr Macinka (@petr_macinka) June 29, 2023

Jiní soudili, že Macinka je zřejmě zhrzený ženami. „Ublížený chlap, který se cítí drsně a vtipně, když se snaží urazit ženu, které nesahá po kotníky. Do očí bys to neřekl, burane,“ rozohnila se Peta Naskosová.

Zvláštní, jak se najednou lecjaký pokrokář dovolává ohledu vůči ženám. Slovo „buran“ je v této souvislosti mimořádně nefeministické a vyzařuje z něj jasná antirovnoprávnost, pozastavoval se Macinka ve své odpovědi.

Zvláštní, jak se najednou lecjaký pokrokář dovolává ohledu vůči ženám. Slovo „buran“ je v této souvislosti mimořádně nefeministické a vyzařuje z něj jasná antirovnoprávnost. — Petr Macinka (@petr_macinka) June 29, 2023

„Jestli podobný myšlenky napadají člověka v průběhu svatební noci, tak díky, ale rád zůstanu single,“ přidal svůj názor Jáchym Vrecion, kterého Macinka neváhal ujistit, že „sám zůstane“.

Zůstaneš, no ????‍>? — Petr Macinka (@petr_macinka) June 29, 2023

Rétorika se vůči Macinkovi vyostřovala i do výhružek pěstí. „Macinka, chceš do držky? Buzno,“ rozčílil se twitterový uživatel Rosťa, kterým se lídr Motoristů sobě nenechal vyvést z míry a jako odpověď nabídl znuděného zívajícího smajlíka.

?? — Petr Macinka (@petr_macinka) June 29, 2023

Macinkův příspěvek rozebral také Jakub Škola, ten poznamenal, že diagnóza hysterie nemá zrovna pěknou historii. „Tím neurážíte jen Markétu Pekarovou Adamovou, ale asi každou ženu, co chápe její význam, ale hlavně ze jste to tomu twitteru zase nandal,“ vzkázal Macinkovi, který následně zavtipkoval: „Dík. Těší mne, že v Markétě Pekarové Adamové také vidíte hlavně diagnózu.“

Dík. Těší mne, že v MPA také vidíte hlavně diagnózu.???? — Petr Macinka (@petr_macinka) June 29, 2023

„Snad se ten váš homosexuální klub ze Strašnic neurazí,“ zněla další reakce, kterou Macinka odrazil protiúderem: „Nevím. Až tam příště půjdete, můžete podniknout sondu...“

Nevím. Až tam příště půjdete, můžete podniknout sondu… — Petr Macinka (@petr_macinka) June 29, 2023

Velké znechucení na Macinkovou aktivitou vůči Pekarové Adamové neskrýval ani uživatel Radek Barcal: „Mám co dělat se z Tebe nepozvracet, ty úchylná debilní odporná entito...“ nebral si servítky. Na to mu Macinka stroze vzkázal, ať si dá Kinedryl.

Dej si kinedryl ????‍>? — Petr Macinka (@petr_macinka) June 29, 2023

„Co je zase tohle za estébáckou svini?“ mířil další diskutér na Macinku, ten však slova obrátil právě proti Pekarové Adamové. „Markéta Pekarová Adamová není estébácká,“ podotkl. Za to si pak vysloužil přirovnání k „dobytku“.

MPA není estébácká — Petr Macinka (@petr_macinka) June 29, 2023

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají manželé žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

