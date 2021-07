Okamura bije na poplach! Hrozí smrtelná rána pro Česko

reklama

„Připomínám alespoň dílčí úspěch. Minulý týden byla i díky hlasům SPD ve Sněmovně schválena novela zákona o hmotné nouzi. Cílem této novely je, aby nepřizpůsobiví občané, kteří neplatí pokuty za vybrané přestupky a zároveň pobírají sociální dávky, přišli o část doplatku na bydlení i o příspěvek na živobytí. Úřady jim z těchto dávek nyní neuhrazené pokuty mají strhávat. Stejně by postupovaly v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. Úřady práce by musely po oznámení dávky snížit. Částky, které by lidem nevyplatily, těmto takzvaným nepřizpůsobivým, by putovaly do rozpočtu příslušných obcí. A teď si poslechněte, kdo hlasoval proti této novele. Proti této novele zákona hlasovali poslanci ČSSD, Pirátů a STAN,“ uvedl Okamura.

„My za SPD říkáme, že pracovat se musí vyplatit víc než nepracovat. Přestože pracovat můžete. Nesmí se vyplácet být na sociálních dávkách a k tomu ještě porušovat zákony. Takže naštěstí tahle malá dílčí novela prošla minulý týden, je to díky hlasům poslanců SPD,“ dodal Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

„SPD předkládá ještě svůj vlastní návrh, mnohem komplexnější. Náš návrh ale neustále tady blokují právě Piráti, KDU-ČSL z koalice SPOLU a ČSSD, čímž tyto strany prakticky podporují nepřizpůsobivé. My v SPD říkáme jasně, že pro nás je slušný a pracující občan na prvním místě,“ zopakoval Okamura.

Dále se zaměřil na Evropskou komisi. „Tedy vedení Evropské unie předkládá balíček návrhů, které mají členské země nasměrovat ke splnění přísnějších emisních cílů k roku 2030. V rámci takzvaného Green Dealu, takzvaného Zeleného údělu. Tato opatření Evropské unie budou likvidovat ekonomiku v oblasti automobilového průmyslu, přes energetiku po leteckou či lodní dopravu. Budou znamenat pro občany drastické zdražení elektřiny, automobilů, topení či dopravy. Dokonce se chystají i emisní povolenky na vytápění budov, což lidem prodraží topení a bydlení. Připomeňme, že takzvaný Zelený úděl EU, z něhož tato šílená opatření vychází, podpořil také premiér Andrej Babiš. Evropská unie chce do roku 2035 zakázat spalovací motory. To znamená, že auta budou velmi drahá a elektroauta si téměř nikdo nebude moci pořídit,“ dodal Okamura.

„Navíc nejsou dostatečné kapacity na nabíjení. Tato auta nelze při havárii prakticky uhasit. Mají krátký dojezd a velmi dlouho se musí nabíjet. Šílené! Zelený úděl EU má stát biliony korun naši zemi a biliony korun státy EU. Evropská komise dle dokumentu vlády, který se jmenuje Ochrana klimatu České republiky, předpokládá, že náklady na dosažení uhlíkové neutrality v České republice budou až dvojnásobné. Ve srovnání se starými členskými státy EU je odhaduje až na stovky miliard korun ročně, po dobu minimálně 20 let. Takže to úplně zlikviduje českou ekonomiku, český průmysl, a samozřejmě negativně to postihne i naše zaměstnance. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš. Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a Českou republiku biliony korun, teď po koronavirové krizi může zarazit skutečně smrtelnou ránu naší ekonomice,“ varuje Okamura.

„Hnutí SPD podporuje racionální ochranu životního prostředí pro člověka. Ale tímto způsobem pojatý boj proti emisím oxidu uhličitého je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO 2 , ale aktivita a teplota Slunce a vzdálenost Země od Slunce. Ve středověku za Karla IV. bylo tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní. Ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Česká republika je z velké části závislá na uhlí a rovněž i na automobilovém průmyslu. Takováto opatření zničí naši ekonomiku. Andrej Babiš si hraje na obránce národních zájmů, ale v Bruselu všechno odkývá. Evropská unie svému boji proti CO 2 říká Zelený úděl. Ale jde spíše o zelený velký skok podle vzoru Mao Ce-tunga, který bude znamenat masakr evropské ekonomiky. Sluníčkářští fanatici se pro své revoluční záměry nezastaví před ničím. Připomeňme jen, že emise CO 2 Evropské unie tvoří zhruba 10 procent emisí celosvětových. Takže i kdyby CO 2 mělo na klima nějaký vliv, je to jen, jako když plivne. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe,“ podotkl dále Okamura.

