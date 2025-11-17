Okamura měl doma návštěvu. S ukrajinskými vlajkami

V den státního svátku 17. listopadu, kdy si Česká republika připomíná 36 let od začátku pádu komunistického režimu, se u domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury na pražském Břevnově objevily ukrajinské vlajky.
Podle informací, které poskytli aktivisté stanici CNN Prima News, šlo o reakci na nedávné rozhodnutí Tomia Okamury nechat sundat ukrajinské vlajky z budovy Poslanecké sněmovny.
Okamura nechal ze sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ukrajinskou vlajku odstranit těsně po svém zvolení předsedou komory. Osobně držel štafle při jejím sundávání. „Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku. Česká republika na prvním místě,“ zdůraznil při této akci šéf SPD.
Strany jako TOP 09, Občanská demokratická strana (ODS) a STAN reagovaly na Okamurův krok tím, že vyvěsily ukrajinské vlajky na budově Sněmovny, ve svých kancelářích či z oken. Ukrajinská vlajka na budově Sněmovny podle vyjádření jejich představitelů byla „symbolem lidskosti a solidarity“.
Tomio Okamura v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz to vysvětloval, že nechal sejmout vlajku z oficiálního vlajkového místa státní instituce České republiky, pokud někteří poslanci vyvěšují ukrajinské vlajky z oken, je to podle něj svobodný projev politického názoru.
Aktivisté vyvěsili u Okamurova domu modrožlutých vlajek hned několik. Trojice skončila přímo na plotě a bráně předsedy Sněmovny. Další skupina navíc namalovala ukrajinské vlajky na chodník před jeho domem.
Podle zprávy, kterou aktivisté rozeslali médiím, se členové skupiny představili jako „sametoví pamětníci“ – tedy lidé, kteří byli osobně účastni událostí roku 1989 a nyní se k Okamurovu domu vydali se svými dětmi. Ve svém vyjádření uvedli: „Nemůžeme zůstat neteční a touto malou akcí vyjadřujeme svou nespokojenost s takovým chováním nových představitelů naší země,“ napsala skupina ve sdělení.
Okamurova reakce a zásah policie
Tomio Okamura na incident reagoval ještě v pondělí odpoledne. Řekl: „Je smutné, že si český státní svátek někteří aktivisté připomínají ničením veřejného a soukromého majetku.“ Po 16. hodině už vlajky na jeho plotě vidět nebyly, ale u domu předsedy Sněmovny stálo policejní auto a na chodníku zůstávaly barevné kresby ukrajinských vlajek.
Tomio Okamura
Mluvčí policie Jan Daněk upozornil, že pokud by šlo o trestný čin poškození cizí věci, konkrétně sprejerství, může pachateli hrozit až rok odnětí svobody. Pokud událost vyhodnotí jako přestupek, může být uložena pouze pokuta.
Zatímco u jeho domu aktivisté připomínali hodnoty svobody a solidarity, Okamura sám vystupoval na pietních aktech 17. listopadu, kde mluvil o tom, že se podle něj v Česku znovu omezuje svoboda.
Při vystoupení u Hlávkovy koleje připomněl význam výročí 17. listopadu a přirovnal současnou situaci k době před rokem 1989. „Připomínáme si hrdinný a statečný boj za svobodu a demokracii. Myslím si, že tato témata jsou stále aktuální. Opět totiž ztrácíme svobodu. To, za co jsme bojovali kolem roku 1989, to, co jsme společně prosazovali. Aby byla demokracie a svoboda slova,“ řekl Okamura.
V další části projevu mluvil o tlaku na lidi s odlišnými názory. „Dnes se v podstatě vyhazují lidé z práce za určité názory a hrozí i vězení za určité názory. Ta témata jsou stále aktuální. Je potřeba pořád citovat odkaz tohoto svátku,“ uvedl šéf Sněmovny, který kritizoval pískání na politiky během pietních událostí a zdůraznil, že podle něj k 17. listopadu patří respekt k odlišným postojům.
U Hlávkovy koleje narazil předseda SPD Tomio Okamura na otevřený odpor části přítomných. Když přicházel spolu s dalšími zástupci hnutí, přistoupil k němu postarší muž z davu a ostře mu spílal. „Je to hanba. Je to hanba, že pomáháte Babišovi. Seš zmetek slizkej,“ pokřikoval na Okamuru přítomný pán, který svou reakci neukončil ani po výzvách ostatních návštěvníků.
Okamura mimo jiné také vysvětlil, že jeho účast u Hlávkovy koleje je dlouhodobou tradicí, a reagoval na kritiku, že nešel na Národní třídu. Jeho voliči takové rozhodnutí vítají: „Mají pocit, že se na rok 1939 trochu zapomíná,“ řekl s tím, že je potřeba připomínat si obě data a nehodnotit to, kdo zvolil jaké místo. Hlávkova kolej je tradičním pietním místem 17. listopadu, kde nacisté v roce 1939 zatýkali české studenty, uzavřeli vysoké školy a devět studentských představitelů popravili.
autor: Natálie Brožovská