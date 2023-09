Okamura se rozjel na Primě: Okrádací balíček. Dvě procenta občanů jim věří

Vládní konsolidační balíček ve čtvrtek večer ve Sněmovně prošel druhým čtením, a je tak před závěrečným schvalováním na konci září. Druhé čtení trvalo zhruba sedmnáct hodin a provázela ho kritika ze strany opozice. Poslanci vznesli celkem osm desítek návrhů a úprav. Co nejvíc opozici na balíčku vadí? Mají nevládní strany svůj plán? A proč by měl kabinet Petra Fialy (ODS) odstoupit? V pořadu K věci CNN Prima NEWS na to odpovídal lídr SPD Tomio Okamura.

„My se proti tomu tzv. okrádacímu balíčku tvrdě stavíme, vláda chce vytáhnout z kapes občanů 73 miliard korun navíc, přestože je tady neuvěřitelná Fialova drahota. A my jsme bojovali samozřejmě ze všech sil. Je nás jenom dvacet poslanců a budeme bojovat dál, protože jsme proti zvyšování daní českým občanům a firmám. Snažili jsme se zařadit jiné návrhy, já jsem se snažil zařadit návrh na zamrazení platů politiků, protože, jak víte, Fialova vládní pětikoalice letos zvýšila sama sobě platy, já jsem navrhl zamražení, můj návrh mi letos v únoru zamítli,“ sdělil k boji s konsolidačním balíčkem Okamura.

„Na konci září se budeme dál snažit tomu bránit. Mají většinu 109 poslanců, z hnutí ANO odešel ještě poslanec Vondrák směrem k vládní koalici. A my samozřejmě říkáme jasně, že konsolidovat finance je potřeba, ale úplně jiným způsobem. Vůbec není potřeba sahat na peníze občanů. Jasně jsme to řekli, stačí to, aby se zastavila vojenská pomoc Ukrajincům, ale i finance Ukrajincům. Dále předražené armádní nákupy. Jsme pro modernizaci armády, ale je zbytečné kupovat nejdražší F-35, vždyť to máte přes 100 miliard, politické neziskovky, co tady propagují migraci do České republiky. Prezident Zeman říkal, že politickým neziskovkám jde jedenáct miliard. My nemáme nic proti neziskovkám, které se starají o staré lidi, děti, ale proč propagovat migraci?“ poznamenal dále Okamura.

Ve třetím čtení se bude hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, kdy opozice jich podala několik desítek. „Téma to bude, nicméně to jsou naše dlouhodobé návrhy, které my prosazujeme dlouhodobě. Vládní koalice se bude snažit za každou cenu prosadit okradení lidí o 73 miliard, my tomu budeme z opozice bránit a budeme co nejvíc informovat veřejnost. Nenecháme to projít na jedné schůzi ve třetím čtení, budeme to zase protahovat z toho důvodu, že to budeme vysvětlovat občanům, budeme vysvětlovat veřejnosti, že je to špatně, co je tam špatně. To je ta opoziční práce, protože oni by nejradši, abychom jim nechali volnou ruku, přitom jim plně věří jen dvě procenta občanů, podle průzkumu CVVM,“ sdělil Okamura, že vláda se těší nejnižší důvěře vlády za existence České republiky.

„Vláda by měla podat demisi, my navrhujeme předčasné volby a demokratické ukončení Fialovy vlády,“ řekl.

„I podle Eurostatu je Česká republika prokazatelně nejhorší zemí, když teď srovnával Eurostat stav ekonomiky k 31. 12. 2019 a teď k 30. 6. 2023, Česká republika je jedinou zemí v Evropské unii, které dokonce klesá hrubý domácí produkt HDP. Fialova vláda nás uvedla na úplné dno,“ pokračoval ve své kritice vlády Okamura.

„Není to konsolidační balíček, je to destrukční balíček, okrádací balíček. V okamžiku, kdy Česká národní banka sama říká, že jdeme do stagnace, neboli přecházíme do recese, česká ekonomika, tak zvyšovat daně v tom okamžiku firmám, tak to opět je opatření, které jde proti ekonomice. Vláda udusila malé a střední podnikání, ale i maloobchodní tržby. Lidé třeba u potravin jezdí masově nakupovat do Polska, snižuje se i výběr DPH do české ekonomiky a mohl bych pokračovat,“ dodal.

„Budeme se snažit vyvolat schůze o vyvolání nedůvěry vládě. Mimochodem, už jsem o tom hovořil i s druhou opoziční stranou. Jsme tam jenom dvě opoziční strany. My svoláváme různé demonstrace, děláme doslova desítky besed po České republice, chodím každý týden na kontaktní kampaně, informuji občany o té situaci. Každý den natáčím i několik videí, sleduje mě přibližně 600 tisíc lidí na sociálních sítích,“ sdělil dále Okamura.

„Měl by zakročit prezident Pavel, přestože je prezidentem, kterého podporovala pětikoalice, a měl by přestat mlčet, protože dvouprocentní plná podpora vlády, to tady nikdy nebylo v samostatné České republice, je to úplné fiasko. Lidé nemají peníze, prudce opět stoupá počet exekucí, lidé nemají peníze,“ pokračoval rozhorlený Okamura.

„Legislativní situace je taková, že kdo má ve Sněmovně většinu, tak má většinu. Nicméně už jsme viděli v minulosti Nečasovu vládu s panem Kalouskem, že samozřejmě poté, co ztratili důvěru i ve veřejnosti, tak byly předčasné volby 2013. Ty scénáře možné jsou a je potřeba vytvářet maximální politický tlak. Podívejte se, jak to ve vládě funguje, vždyť oni tam mají kauzy organizovaného zločinu, Dozimetr, kupčení s byty v Brně. Všechno jsou to vládní strany. ODS, STAN, TOP 09, pan Pospíšil je zapleten do toho, vždyť většina stran má nějaké problémy z těch vládních, a já si myslím, že ten veřejný tlak, ale bylo by třeba přidat i mediální tlak, že může přispět k tomu, a určitě je to potřeba dělat, aby se ta vláda pokud možno rozpadla a byly by ty předčasné volby. To by bylo to nejelegantnější řešení, protože kdyby premiér Fiala byl demokrat, ale on není demokrat, oni mají totalitní manýry, podívejte se na ministra vnitra Rakušana, tak on už to položí sám a nechá vyhlásit předčasné volby. Jenže oni se drží u koryt jako klíšťata, přestože jim plně věří dvě procenta lidí, takže ty totalitní tendence jsou jasné a myslím, že občané by měli hlasitě dát najevo, že nejsou spokojeni,“ uvedl Okamura.

