Okamura soptil: Ukrajinci bojují v pražských ulicích. Dezertéři. Lidé se bojí. A Fiala? Neuvěřitelná odpověď

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura jako první mimořádný bod schůze Poslanecké sněmovny navrhl bod s názvem Mladíci z Ukrajiny bojují každý víkend v pražských ulicích a lidé mají strach. „Na pražském Žižkově si občané dlouhodobě stěžují na problematickou situaci, kdy jsou titulky v médiích: Nemůžeme spát, kdo mohl, ten se přestěhoval. Otřesně svědectví o diskotéce, kde se mlátí Ukrajinci,“ řekl Okamura, a že místní obyvatelé jsou z tohoto dění zoufalí. Citoval titulky článků, které o chování Ukrajinců na pražském Žižkově informují, o hromadných rvačkách a dobíjení na zemi.

Zkonkretizoval, že zmíněný problematický žižkovský podnik je Disco Club Orion. „Sem si o víkendech chodí léčit mindráky alkoholem posilnění mladíci, zejména ti původem z Ukrajiny,“ řekl šéf SPD s tím, že místní občané popisují, že i policie je bezradná a na víkendy tak raději jezdí pryč.

Tomio Okamura na sněmovním plénu ze situace viní Fialovu vládu. „Je to neadekvátní situace, kterou způsobila Fialova vládní koalice,“ prohlásil.

Na premiéra Petra Fialu (ODS) v této věci podal interpelaci, kde se ho ptá, co s touto bezpečnostní situací vláda hodlá dělat. Zdůraznil, že navíc to eskaluje i na dalších místech v Česku, výrazně například v Plzeňském kraji.

„Je to vrchol. Z té odpovědi na interpelaci vyplývá, že nechce dělat vůbec nic. Kašle na české občany. To je neuvěřitelné, proto jsem se rozhodl to navrhnout jako bod na dnešní schůzi Sněmovny,“ pokračoval Tomio Okamura. S tím, že Fiala ve své odpovědi popsal, jak často zasahuje policie na pražském Žižkově a řeší tam agresivitu lidí a páchání přestupků. „Myslel jsem si, že se dočtu řešení, ale žádné není. Policie bude zoufale zasahovat dál a dokola tam jezdit. To je neuvěřitelný člověk – ukrajinský premiér,“ dodal na adresu předsedy vlády.

„Žádám vás, aby v pražských ulicích byl klid a lidé se nemuseli bát opilých ukrajinských mladíků. Pokud chtějí Ukrajinci bojovat, ať bojují na Ukrajině, ne v Praze!“ apeloval Okamura opakovaně na vládu, aby učinila nutné kroky, aby k podobným situacím nadále nedocházelo.

Pak připomněl, že pokud bude SPD po příštích volbách ve vládě, jako jeden z prvních kroků bude prosazovat revizi všech povolení k pobytu Ukrajincům a dalším cizincům v České republice. „Aby tu nezůstali paraziti, vysavači sociálních dávek a kriminálníci,“ zdůraznil Okamura, a že je nutno ukončit povolení k pobytu všem cizincům, kteří u nás páchají trestnou činnost.

„Ale Fialova vláda tu naopak vydržuje cizince, kteří tu páchají trestnou činnost. Obtěžují české občany, kteří musí na víkend pryč z vlastních domovů, aby mohli mít klid u sebe doma, v okolí svých domovů. A tenhle premiér-kazisvět nemá žádné řešení!“ hřímal ve Sněmovně předseda hnutí SPD.

Poukázal, že problematičtí jsou často Ukrajinci podléhající brannému zákonu na Ukrajině. „Ale oni se tomu vyhýbají, jsou to dezertéři, plní sil a arogance. Tak mají dost sil bojovat v první linii, tam si svou energii mohou vybít, ale ne ničit životy našich občanů – a Fiala a jeho vláda to tolerují!“ uzavřel Tomio Okamura. Zdůraznil, že SPD od premiéra a od vlády bude požadovat řešení a bude na něj tlačit jménem českých občanů.