Okamura, to je na delší povídání. Babička Němcová. Naštvaný a odcházející Jan Veleba promluvil

„Člověk má vědět, kdy odejít. Náš vrchol pro nás byly krajské volby, kdy jsme se v devíti krajích dostali do krajských zastupitelstev a získali 16 zastupitelů. To pro mě byla politická maturita,“ sdělil Veleba a podotkl však také neúspěch v nadcházejících sněmovních volbách.

V krajských volbách však strana kandidovala společně s SPD Tomia Okamury. Veleba se však brání, že by to byl jen úspěch SPD. „My jsme tu kampaň opravdu odpracovali,“ řekl Veleba. „Byl jsem lídr společné kandidátky na Vysočině, kde jsme vyjeli s nejmodernějším traktorem Zetor. Právě Zetor po privatizaci bohudík oživuje, takže jsem rád, že jsem ho taky mohl touto cestou ukázat. Ve 23 etapách jsme najezdili 3 340 kilometrů a z toho 22 etap jsem řídil sám. Od sedmi hodin ráno do sedmi večer. Třeba toho se Tomio Okamura neúčastnil. On jistě je výrazný, pracovitý a ambiciózní politik, ale to by bylo na delší povídání,“ zmínil Veleba a pustil se do kritiky SPD.

Okamurovo hnutí podle jeho slov nebylo dané dohromady, a tak třeba půl roku nebylo možné na Vysočině podepsat koaliční smlouvu. „Tři čtvrtě roku jsem trpělivě přesvědčoval a jednal s Tomiem Okamurou, což nebylo vůbec nic jednoduchého. On je neuchopitelný. A kdyby tam neměl politického matadora Radima Fialu, tak bychom se asi ani na ničem nedomluvili,“ vyprávěl ještě o vzniku spolupráce Veleba.

Uvedl, že po krajských volbách Okamurovi oficiálně nabízel další spolupráci. „Přistupovali jsme k tomu realisticky, nepožadovali jsme koalici, jak to on účelově opakoval v médiích. Stačilo nám jít ve formátu SPD s podporou SPO, já byl ochoten se stáhnout, ale on všechno odmítal. Moře mu bylo po kolena. Ta zkušenost mě přivedla k názoru, že s ním nejde udělat dlouhodobý projekt,“ kriticky hodnotil Okamuru Veleba.

Následně se pustil do kritiky sociálních demokratů Jana Hamáčka a Milana Štěcha. „Jestliže se po schůzi k inauguraci prezidenta při dotazu, co říká na odchod některých ze sálu, zmůže Jan Hamáček jen na to, že respektuje rozhodnutí kolegů… Pro mě tím řekl vše. Přece jen je to levicový politik a tvrdí, že podporuje prezidenta. Stejné je to s předsedou Senátu Milanem Štěchem,“ rozzlobil se Veleba.

Ten se v rozhovoru zastal také prezidenta Miloše Zemana. „Miloš Zeman je člověk, který zkrátka má jasné názory a nebojí se je nahlas říkat. A cokoli řekne, to je pro určitou skupinu lidí špatně. Ozývají se média, Senát hned přijímá nějaká usnesení. A tento styl politiky já nemůžu akceptovat. Zrovna to, jak Senát táhne jeho předseda pan Štěch, který je druhý nejvyšší ústavní činitel, levicový politik, který vzešel z odborů, přesto se pořád potřebuje vymezovat proti panu prezidentovi. Dovede to akorát k tomu, že lidi už k senátním volbám nebudou chodit vůbec,“ sdělil Veleba.

Když pak přišla otázka na starostu Havlíčkova Brodu Jana Tecla a jeho veřejnou kritiku, že by mohl pro svůj senátní obvod dělat víc, Veleba se hájil. „Od pana Tecla mě ta kritika mrzí, jezdil jsem za ním pravidelně. Je pravda, že teď už nejezdím, ale abych to trochu zlehčil: vždyť on v posledních volbách taky neudělal žádný velký výsledek, porazila ho – s velkou omluvou – babička Němcová. Teď jsem slyšel, že bude zkoušet Senát. No, nevím,“ řekl Veleba.

Závěrem se pak rozhovořil i o svých mediálních aktivitách nebo o tom, proč odešel ze studia Martina Veselovského z DVTV.cz. „Šel jsem tam proto, že jsem chtěl říct některé věci ke kampani, a taky proto, že se mi těžko poslouchala neustálá mediální chvála pana Drahoše, který mě obrovsky zklamal. Působil jako umělý produkt, jehož programem je jenom to, že je jiný než pan prezident Zeman. Jestli tento člověk byl vrcholem české akademické obce…“ sdělil Veleba, jenž podle svých slov skutečně nevěděl, kdo je členem spolku Přátelé Miloše Zemana.

Nyní se chce Veleba dát psychicky do kupy. „Trošku si psychicky odpočinu, protože to jsou nekonečné telefonáty. Na Facebooku mi lidi píšou, že jsem komunistický prase, funkcionář a já nevím co všechno. Takže se nějak dám do latě, pak chci ještě znovu objet svůj senátní obvod. Starosty, obce, různé firmy, prodejny… A začnu zase psát fejetony,“ uzavřel.

Jan Veleba SPO



autor: vef