Okamura už druhý. „Pěkně jste to dojebal*!“ Silný podporovatel Fialy zděšen

pro CNN Prima NEWS ukázal klesající preference vládních stran. V případě voleb v listopadu by se před vládními stranami umístila již obě sněmovní opoziční hnutí, a za ANO s 33,2 procenta by tak podle průzkumu skončilo druhé SPD s 12 procenty. Dříve druhá Občanská demokratická strana skončila se ziskem 11,6 procenta. Čtvrtou nejsilnější stranou by byli Piráti se ziskem 10,2 procenta. Starostové by měli 6,4 procenta, TOP 09 5,2 procenta voličů a lidovci by se s 3,5 procenta samostatně do Sněmovny nedostali vůbec.



Na zprávu o tom, že se SPD dostala před občanské demokraty, kteří si pohoršili ze zářijových více než 13 procent na současných 11,6 procenta, reagoval se spokojeností zejména lídr SPD Tomio Okamura.



„SPD je druhou nejsilnější stranou a stále stoupáme! Podle dnešního průzkumu agentury STEM pro TV Prima má SPD 12 %. Fialova vládní pětikoalice zaznamenává naopak obrovský pokles důvěry občanů a v případě voleb by nezískala většinu, a nesestavila by tak vládu. Moc Vám děkuji za důvěru, velmi si vážím Vaší podpory a budeme nadále ze všech sil bojovat za lepší životy našich občanů! Česká republika na 1. místě,“ komentoval předseda SPD na sociální síti X.

SPD je druhou nejsilnější stranou a stále stoupáme! Podle dnešního průzkumu agentury STEM pro TV Prima má SPD 12%. Fialova vládní pětikoalice zaznamenává naopak obrovský pokles důvěry občanů a v případě voleb by nezískala většinu a nesestavila by tak vládu. Moc Vám děkuji za… pic.twitter.com/4mWSsnMC4E — Tomio Okamura (@tomio_cz) November 26, 2023

Kdo naopak výsledky průzkumu radostně nepřijal, jsou lidovci, kteří by v případě konce koalice SPOLU skončili i ve Sněmovně. „Podpora populistů a extremistů mě netěší. Ukazuje se, že politika postavená na lžích a strašení veřejnosti je velmi nebezpečná,“ komentoval průzkum ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) pro Novinky.cz.

Komentátor Petr Holec na tato jeho slova reagoval s tím, že: „Vládní strany v čele s lhářem Fialou popsal přesně, jen jim chybí ta podpora.“ „To je to lhaní,“ dodal.

“Podpora populistů a extremistů mě netěší. Ukazuje se, že politika postavená na lžích a strašení veřejnosti je velmi nebezpečná,“ komentoval průzkum STEM ministr zemědělství Výborný. Vládní strany v čele s lhářem Fialou popsal přesně, jen jim chybí ta podpora. To je to lhaní?? — PetrHolec (@PetrHolec) November 26, 2023

Exposlanec KSČM Jiří Dolejš pak průzkum komentoval s tím, že je „okamurovský extrém už na druhém místě“. Slabá je podle jeho mínění „i nadále“ levice.

Podle STEM je okamurovsky extrem už na druhém miste, levice i nadale down https://t.co/8bKsgE3tcI — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) November 26, 2023

Šéf sociální demokracie Michal Šmarda míní, že rekordně nízká podpora vlády pramení z toho, že spousta lidí „nevidí alternativu“. „Tou alternativou chce být sociální demokracie. Z neparlamentních stran máme největší šanci se do Sněmovny vrátit a změnit poměry v této zemi,“ míní. „Máme šanci vrátit do Sněmovny lidskost,“ doplnil.

Nový průzkum STEMu. Rekordně nízká podpora vlády, spousta lidí nevidí alternativu. Tou alternativou chce být Sociální demokracie. Z neparlamentních stran máme největší šanci se do sněmovny vrátit a změnit poměry v této zemi.



Máme šanci vrátit do sněmovny lidskost ?? pic.twitter.com/AgWu3oGOvu — Michal Smarda • Sociální demokracie ?? (@MichalSmarda) November 26, 2023

Výsledků vlády si povšiml také bývalý vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma a sdílel zprávu CNN Prima NEWS, že by ve volbách „kralovalo“ ANO.

Exkluzivní průzkum: SPD se prodralo na druhé místo, ODS ztrácí. Ve volbách by kralovalo ANO - CNN Prima NEWS https://t.co/dNKhWy4rT1 — Michal Klíma (@Michal_Klima) November 26, 2023

Olympijský vítěz v kanoistice a někdejší zastupitel za ODS na Praze 6 Lukáš Pollert predikuje, že se po dnešním průzkumu „zase začne hysterčit s korespondenční volbou“. „Typicky nevolitelná TOP 09,“ poznamenal.

Volby by vyhrálo ANO, druhá SPD.

To se zase začne hysterčit z korespondenční volbou. Typicky nevolitelná Top 09. pic.twitter.com/xkZ6RYobtb — Lukáš Pollert (@pollert11) November 26, 2023

@ODScz @STANcz @PiratskaStrana @TOP09cz @kducsl pěkně jste to dojebali.. Nejsilnější Babiš, Okamura na druhém místě

hodláte s tím něco dělat nebo usilujete o to , aby měl bBabiš s Okamurou i ústavní většinu? https://t.co/NaBRcimD4V — Tomasz neoidealista Peszyński (@PeszynskiTomasz) November 26, 2023

Pak si také začal počítat procenta v rámci dřívějších volebních koalic. „Nedalo mi to a koukal jsem na ta procenta. PirSTAN měl v roce 2021 15 procent a dnes neexistuje, ale Piráti a STAN mají dohromady 16 procent. Neztratili nic. SPOLU mělo 28 procent, dnes má v součtu 20 % procent. Padlo o 8 procent a Babiš má o 8 procent navíc proti roku 2021. Umí to někdo analyzovat? Já zatím ne,“ podotkl Peszyński.

Nedalo mi to a koukal sem na ty %. Pirstan měl v roce 2021 15% dnes neexistuje, ale Piráti a STAN mají dohromady 16%. Neztratili nic. SPOLU mělo 28% dnes má v součtu 20%. Padlo o 8% a Babiš má o 8% navíc proti roku 2021. . Umí to někdo analyzovat? Já zatím ne. — Tomasz neoidealista Peszyński (@PeszynskiTomasz) November 26, 2023

