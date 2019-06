Okamuru nas*al ČRo! Co jsem si to dovolil říct, že ji znásilnil migrant z Afriky? Šílená jízda redaktorky, doufám, že ten rozhovor odvysílají

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura na sociální síti informoval o brutálním případu znásilnění, který vyšetřují policisté v Ústeckém kraji. Na poli u Lukavce tu měl šestnáctiletou dívku znásilnit vyhoštěný migrant. Okamura konkrétně informoval o tom, že jde o migranta z Afriky a je v šoku, jakým způsobem se do něj dnes pustila redaktorka Českého rozhlasu za to, že tím šíří akorát strach z migrantů.

Trestný čin se údajně odehrál v úterý odpoledne na poli u Lukavce. Šestnáctiletou dívku z Terezína měl znásilnit Afričan, kterého v úterý v sedm hodin ráno propustili z výkonu trestu v Drážďanech a z Německa ho vyhostili.

Ještě dnes kolem poledne Okamura na případ reagoval na svém Facebooku. „Sen multikulturních sluníčkářských snílků o otevřené Evropě bez hranic končí noční můrou. 16letá dívka z Terezína byla včera znásilněna na poli u Lukavce na Litoměřicku imigrantem z Afriky vyhoštěným z Německa. Poraněná dívka skončila v nemocnici. Policie pachatele zadržela,“ informoval o strašlivém případu.

O pár hodin později pak žasl nad tím, jakým způsobem na něj kvůli jeho příspěvku, kde uvedl, že násilníkem je africký migrant, zaútočila redaktorka Českého rozhlasu. Tou je Zdeňka Trachtová, která jej dnes v podvečer požádala o rozhovor na toto téma. Původně podle svých slov Okamura očekával, že společně tento čin odsoudí a budou se bavit o příčinách a návrzích řešení.

Ale spletl se. Místo toho se svěřil, že na něj redaktorka deset minut v rozhovoru jen útočila, co si to prý dovolil, že napsal, že jde o migranta z Afriky. Redaktorka mu prý vyčetla, že tím, že o tomto činu jako první včera napsal na sociální síti a odsoudil jej, vzbuzuje strach vůči migrantům. Vadilo jí prý také, že Okamura informuje právě o tomto případu, když je v Česku mnoho jiných znásilnění.

Okamuru velmi zaráží, že ze strany Českého rozhlasu nepadlo ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu. Ani jedno slovo ohledně příčin a ani jedno slovo ohledně návrhů řešení. Doufá proto, že tento skandální rozhovor Český rozhlas v plném znění odvysílá. „Ale myslím, že ne, protože to nebylo podle jejich scénáře, jelikož jsem se proti těmto otázkám věcně a konkrétně s argumenty ohradil,“ predikuje předseda hnutí SPD, který si zároveň pokládá otázku, zda jsou v Českém rozhlase normální.

Veřejnost pak požádal, aby mu sdělila, co si o tom myslí a zda má vůbec zpravodajství Českého rozhlasu smysl. „Za sebe říkám, že nemá,“ řekl jasně svůj názor s tím, že redakce je prošpikovaná bezcitnými sluníčkáři a vítači migrantů, které si nuceně musíme platit formou koncesionářských poplatků.

Připomněl, že nejlepší by bylo poplatky zrušit. Pak by se podle něj teprve ukázalo, jestli takovou stanici bude vůbec někdo poslouchat. Zmínil rovnou, že Český rozhlas dlouhodobě pomlouvá a špiní SPD a cenzuruje naše názory, aby nebyly slyšet. Pro Okamuru je to v podstatě další sluníčkářská politická strana, která za veřejné peníze manipuluje veřejné mínění ve prospěch jednoho názorového proudu. A špiní názorové oponenty.

A vzpomněl také, jak redaktor Českého rozhlasu Radko Kubičko o SPD opakovaně ve vysílání řekl, že je SPD xenofobní strana jen proto, že odmítá nelegální migraci a islám. Takové chování rozhlasu je podle jeho slov nepřípustné. Zalitoval, že má SPD zatím v Radě Českého rozhlasu pouze jednoho zástupce, a má proto malý vliv. „Podpořte nás prosím ve volbách, abychom mohli zajistit v souladu se zákonem vyváženost zmanipulovaného Českého rozhlasu a České televize!“ vyzval Okamura na závěr svého textu občany, aby už nedocházelo k bagatelizování migrace.

autor: nab