Okamurův muž: Stát selhal, měl by lidi z kauzy H-System žijící v Horoměřicích co nedříve odškodnit, to nejsou žádní desperáti

„Ten rozsudek je možná podle práva, ale určitě není spravedlivý a přinejmenším je nelidský. Lidé, kteří se nyní mají do třicet dní vystěhovat z domů v Horoměřicích, nejsou podle Hrnčíře v žádném případě žádní desperáti, kteří obsadili nějaké cízí domy, které by jim nepatřily,“ řekl hned v úvodu Hrnčíř s tím, že s posvěcením soudu a insolvenčního správce měli mít šanci domy dostavět. „Oni tam téměř dvacet let bydlí, stát naprosto selhal,“ zdůraznil.

Moderátor Daniel Takáč mu však připomněl, že někteří právnící tvrdí, že problém je právě to, že právě takové „posvěcení“ v tomto případě chybělo. Byla to prý pouze jakási nabídka insolvenčního správce, který řekl lidem, že mohou, pak přišel ale jiný insolvenční správce, který naopak řekl, že nemohou. „Ale toho insolvenčního správce jmenoval stát a insolvenční soud, který na jeho práci dohlíží, takže navíc měl zasáhnout daleko dříve. V tuto chvíli je jediné řešení, že do toho musí vstoupit stát a v podstatě těcho šedesát lidí odškodnit,“ uvedl Hrnčíř.

Aby stát tu část lidí bydlících v Horoměřících odškodnil, tak, aby mohlo pokračovat konkurzní řízení dále a mohli být z té konkurzní podstaty odškodněni i ostatní klienti, kteří v Horoměřících nebydlí a jsou také postižení krachem H-Systemu. „Investice, které vložili Horoměřičtí do dostavby těch domů a bytů, tak to dělali v dobré víře, to nejsou žádní desperáti, stát selhal,“ zopakoval Hrnčíř s tím, že několik rozsudků soudů jim potvrdilo, že jejich jednání bylo v pořádku. „Po dvaceti letech se mají najednou vystěhovat na dlažbu do třiceti dní,“ chytal se za hlavu poslanec SPD.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kauza se táhne už osmnáct let a nejistota lidí je opravdu velmi dlouhá, a navíc posvěcení státních orgánů měli, několik soudních instancí tak rozhdodlo. „Měli by nyní podat ústavní stížnost Ústavnímu soudu. S tím, aby jako předběžné opatření tohle zastavil,“ uvedl Hrnčíř.

I když soudní systém dospěl k takovému závěru, největší problém je v tom, po jak dlouhé době k nečemu takovému prý vůbec dospěl. „To je zkrátka nepřijatelné a neadekvátní po dvaceti letech, soudní systém by měl být daleko pružnější a schopný rozhodnout daleko dříve,“ míní Hrnčíř a doplnil, že by neměl rozhodovat tak moc protichůdně. „Ta předvídatelnost práva určitě nějaká být měla. Těch rozhodnutí, která stát učinil ve prospěch těch obyvatel horoměříckých domů a bytů, byla celá řada. Ale teď najednou stát řekne, že je vše špatně, musejí se vystěhovat a jejich peníze jsou pryč,“ uzavřel Hrnčíř s tím, že především v tomto spatřuje velkou míru nespravedlnosti.

Psali jsme: Babiš: Monsport nepočítá s tím, že se ti lidé vystěhují Miloši, ty hajzle, zalez a drž hubu! Zeman napomenut kvůli H-Systemu Bestiální, šílené, soudce vyšetřit! říká Jiří Čunek k případu H-System. Na tapetě i Josef Monsport, silná slova Soud klienty H-Systému vyhodil z jejich bytů. Stát jim teď chce dát 50 tisíc

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab