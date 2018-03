Olga Sommerová, kandidátka TOP 09: Elita národa jsou slušní dobří lidé, kteří dělají něco pro vlast. Nechápu voliče Zemana, Babiše a Okamury

Režisérka Olga Sommerová se rozhodla při děkovné řeči na slavnostním večeru Českého lva bojovat za obranu České televize před oligarchy. Rozhovor s ní nyní přinesl server Seznam Zprávy. Sommerová převzala ocenění za dokument o zpěvačce Soně Červené. V minulosti režisérka kandidovala do Sněmovny za TOP 09.

„Česká televize nepatří žádnému oligarchovi. Kdyby mocní chtěli zničit její svrchovanost, vyzývám všechny kolegy filmaře, občany a přátele demokracie, abychom se spojili a důrazně postavili proti tomu a uhájili svobodnou ČT,“ uvedla Sommerová při slavnostním večeru.

Video najdete ZDE.

„Situace politická a situace kolem médií veřejné služby je kritická. Když si řekneme, že tady máme demokracii, tak k té demokracii jasně patří svobodná média, média veřejnoprávní služby. A my, co točíme filmy, jsme také součástí mediálního prostoru,“ podotkla Sommerová s tím, že je velmi ráda, že k upozornění na ohrožení demokracie a svobody v přímém přenosu došlo.

A v čem vnímá ohrožení? Například v tom, že se premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), prezident Miloš Zeman i Tomio Okamura (SPD) negativně vyjadřují o novinářích. „Zeman je dokonce chce likvidovat. A to se nyní stalo na Slovensku. Tragédie zde je na hraně. A štvaní vůči těm novinářům nese té společnosti ovoce... Tam tedy zřejmě v tom byla nějaká mafie. A já se domnívala, že štvaní skončí, ale viděli jsme, že se tak nestalo,“ poznamenala Sommerová a poděkovala za statečnost Miroslavě Němcové (ODS), jež odešla z inaugurace hlavy státu.

„V bolševismu jsem prožila 40 let a velmi dobře vím, co to je. A nikdy bych nechtěla, aby se něco takového vrátilo. Ale ty totalitní praktiky cítím v kostech,“ dodala Sommerová.

„Je dobře, že se to tak stalo. Vidíme, že se zvedá občanská společnost, například demonstrace proti fízlovi Ondráčkovi byla velmi dobrá a splnila svůj účel. Holt nám nezbývá nic jiného než vyjít na náměstí. Někteří lidé mají možnost se vyjadřovat do médií, ale lidé, kteří tu možnost nemají, tak dávají najevo, že se nechtějí vrátit zpátky,“ zmínila Sommerová. „Na svobodu a demokracii jsme si zvykli tak moc, že jsme zapomněli, že demokracie se musí chránit,“ podotkla režisérka.

Závěrem se Sommerová vyjádřila k tomu, kdo je elitou národa. „Elita národa jsou slušní dobří lidé, kteří dělají něco pro vlast, nejenom pro sebe. A přinášejí hodnoty. To je pro mě velmi jednoduché. Obávám se toho, že ti hrdinové nám odcházejí,“ poznamenala Sommerová. „A kde teď najdeme nové hrdiny? Nechali jsme se ukolébat bohatstvím, co žijeme v takové bohaté společnosti a zapomnělo se na hodnoty jako je čest, morálka,“ dodala Sommerová závěrem s tím, že ona sama nechápe voliče politiků Babiše, Okamury a Zemana.

autor: vef