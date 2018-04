Omluví se česká vláda Rusku kvůli jedu novičok, ptal se čtenář PL. A přišla zajímavá reakce od Ondráčka

Podle toxikologa Trappa jsou schopná vyrobit novičok kromě ruských laboratoří také zařízení, která s takovými látkami pracovala v zájmu ochrany. Poukázal proto i na příslušné odborné texty z bývalého Československa a Íránu. Jeden z dotazujících se proto obrátil na Ondráčka s otázkou, jestli se vláda České republiky omluví Ruské federaci, když výsledky zkoumání jedu, který otrávil Skripala, jsou již známé.

„Budete požadovat od Stropnického a potažmo celé vlády ČR, aby se oficiálně omluvila vládě Ruské federace a zejména jmenovitě prezidentu Putinovi?“ ptal se a dodal, že podle jeho názoru by to bylo rozhodně namístě. „Mně osobně postačí, když pan ministr Stropnický přestane škodit ČR a odejde z ministerstva zahraničí,“ odpověděl poslanec a zdůraznil, že jsou prostě role, které se naučit nelze.

„Říkáte, že o novičoku nic nevíte. Byl jste ale přece navržen jako nejkompetentnější osoba na šéfa GIBS, který to teď řeší. Kde je tak vaše kompetence, když o jedu nic nevíte?“ ozval se další čtenář, kterého také zajímalo, zda je opravdu tak podstatné, odkud jed byl a jestli není důležitější řešit, proč a kdo ho použil. „A neměli byste jako politici rychle uvést na pravou míru, zda s tím má něco společného Česko, nebo ne?“ dodal.

„Nevím, kde jste přišel k tomu, že o novičoku nic nevím. Vím to, co je možné si dohledat na webech, a to mi pro základní orientaci stačí. A už vůbec nechápu, co má novičok a tato kauza společného s komisí na kontrolu GIBS,“ reagoval Ondráček s tím, jestli si tazatel náhodou tak trochu neplete GIBS a BIS. „I to se někdy stává,“ dodal.

Co se týká současného vyjednávání o vládě, měla by KSČM výrazněji využít svoji pozici a vyjednat si jasné ne jakýmkoli zahraničním základnám na našem území, alespoň toho názoru je jeden z dalších tazatelů, podle kterého by se to pak i posléze mělo nechat stvrdit v koaliční smlouvě. „Tento bod by donutil Babiše i ČSSD k jasnému vymezení – zejména po rektálním alpinismu Babiše směrem na Západ v posledních týdnech,“ míní.

Dále také zmínil, že KSČM by z toho mohla jen těžit a byla by to jasná strategická iniciativa. „Podobných témat je více, v této oblasti například i evropská armáda,“ dodal. „Děkuji za námět. Předám jej členům vyjednávacího týmu,“ přislíbil mu poslanec Ondráček.

