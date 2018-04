Omluvte se Rusku. Za tohle ještě zaplatíme... V Británii začínají po zprávě vědců znít vážné hlasy

Hlasitě se ozval zejména Craig Murray. Tento bývalý diplomat, který byl britským velvyslancem v Uzbekistánu a dobře zná postsovětský prostor, zejména zpochybnil, že by Rusko mělo program na výrobu nové generace tohoto nervového plynu, jak Západ zcela suverénně tvrdil. Murray tvrdil, že program na výrobu této látky existuje, ale v Uzbekistánu, kde o něm prý věděl už v době, kdy byl velvyslancem, a dokonce měl vidět laboratoř, kde to probíhalo. „Tato instituce byla zlikvidována a zásoby chemických zbraní byly zničeny a zařízení odstranila americká vláda v době, kdy jsem byl v Uzbekistánu velvyslancem,“ dodává diplomat.

Anketa Odvádí Babišova vláda zatím dobrou práci? Ano 26% Ne 74% hlasovalo: 1387 lidí

Jak také dodal, informace o ruském původu látky obvykle dodává „disidentský chemik“ jménem Vil Mirzajanov. Jak ale diplomat upozornil, Mirzajanov je uzbecké jméno, což dokresluje mozaiku, že program vývoje Novičoku probíhal v této postsovětské republice, nikoliv v Rusku.

Nyní Craig Murray reagoval lapidárně: „Dnes absolutní potvrzení, že mé zdroje na britském ministerstvu zahraničí měly pravdu, a vědci z Porton Down neříkají, že látka byla vyrobena v Rusku. Očekávám omluvy od všech mainstreamových novinářů, kteří na mě útočili,“ napsal na sociální síti.

Absolute confirmation today my FCO sources were correct and Porton Down scientists not saying substance made in Russia. Awaiting apologies from all the mainstream media "journalists" who attacked me. https://t.co/KGobx9kBDH — Craig Murray (@CraigMurrayOrg) 3. dubna 2018

Redaktor britské veřejnoprávní televize BBC Mark Urban se obává, že prohlášení vědců přináší do celé kauzy důležitý zvrat. „I když většina britské vlády udržovala tu linii, že ruský původ Novičoku ‚je vysoce pravděpodobný‘, a netvrdila, že byl Novičok ze Salisbury vystopován do Ruska, někteří lidé to přehnali, a tak teď zřejmě zaplatíme politickou cenu,“ obává se.

Zmiňovány jsou zejména amatérské výroky premiérky Mayové a některých jejích ministrů. Hodně uletěl zejména Gavin Williamson, novopečený mladý ministr obrany (před čtyřmi měsíci nahradil zkušeného Michaela Fallona, který musel rezignovat, protože se v roce 2002 dotkl během večeře pod stolem kolene jisté novinářky, která se tím cítila sexuálně napadena). Williamson na mikrofon natvrdo prohlásil, že Rusko by mělo „držet hubu“ a „konečně zmizet“, což ohromilo i kritiky Ruska.

Russia should go away and shut up? Says clown child in charge of our defence. pic.twitter.com/noDP6BUAwy — Tradasro?????????????? (@tradasro) 15. března 2018

Britská vláda však, zdá se, trvá na svém. Její mluvčí dokonce na dotaz, proč nebylo ruským diplomatům umožněno navštívit rovněž otrávenou dceru bývalého agenta (Julija Skripalová je občankou Ruska a do Británie za otcem přijela jen na návštěvu) odpověděl, že připuštění je podmíněno řadou podmínek, přičemž jednou z nich je souhlas Skripalové.

Jak dokazuje Twitter redaktora Urbana, kritici Ruska informace vědců bagatelizují a nově razí názor, že vědci z chemické laboratoře Porton Down, kteří s prohlášením vystoupili, nejsou detektivové a ani nemohou posuzovat politické kontexty kauzy. „Poznatky z Porton Downu byly jen součástí vyšetřování,“ píše Anna Holliganová, jiná redaktorka zahraniční redakce BBC.

Premiérka Mayová: Rusko je velmi pravděpodobně odpovědné





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav