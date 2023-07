Omluvy. Skandál i v ČR. Zrušený účet Farage končí bouří

Šéfka banky, která zrušila účet Nigelu Faragovi, končí. Odstupuje poté, co se ukázalo, že důvodem pro zrušení Faragova bankovního účtu byly jím projevované politické názory, ačkoliv to banka původně popírala. Faragovi se již omluvila stanice BBC, která publikovala nepravdivou verzi, že Faragovi byl zrušen účet jen kvůli nedostatečnému zůstatku na kontě. Tuto dezinformaci šířil také server Manipulátoři.cz, který dříve tento měsíc vydal článek s názvem: Nigelu Faragovi nebyl zrušen účet kvůli názorům. Článek, pod nímž je podepsán šéfredaktor serveru Jan Cemper, od té doby bez dalšího komentáře zmizel.

Generální ředitelka National Westminster Bank, jejíž dceřinou společností je banka Coutts, která dříve zrušila bankovní účet Nigelu Farageovi, končí na své pozici. Britská manažerka Alison Rose, jež vedla NatWest necelé čtyři roky, tento týden rezignovala poté, co vyplavalo na povrch, že o zrušení Farageova účtu poskytla mylné informace novinářům z BBC. „Udělala jsem vážnou chybu v úsudku, když jsem o vztazích pana Farage s bankou (s BBC) hovořila,“ přiznala Rose při svém odchodu z vedoucí manažerské funkce. Jejímu odstoupení předcházely šířící se spekulace, že britská banka Farageovi zrušila účet z politických důvodů.

Ačkoliv banka NatWest ústy své generální ředitelky tyto spekulace původně popírala a dokonce poskytla BBC mylnou informaci, že jediným důvodem pro zrušení Farageova účtu byla skutečnost, že tento novinář a bývalý politik neměl na kontě dostatečný zůstatek, Farageovi se mezitím podařilo od banky získat interní dokumenty vyvracející tuto verzi. Ty ukazují, že bance Coutts vadily Farageovy „veřejně projevované názory“, včetně sdílení vtipů o transvestitech na twitteru, a jeho přátelství s americkým exprezidentem Donaldem Trumpem a srbským tenistou Novakem Djokovičem. „Výbor se domnívá, že pokračování v poskytování bankovních služeb Nigelu Farageovi je vzhledem k jeho veřejně prezentovaným názorům, které jsou v rozporu s naším postojem inkluzivní organizace, neslučitelné s Couttsem,“ píše se v záznamu z jednání.

Kvůli tomuto odhalení se nakonec Farageovi omluvila generální ředitelka NatWest i novináři BBC, kteří nepravdivé informace o zrušení jeho účtu publikovali. „Uznáváme, že informace, kterou jsme uvedli – že rozhodnutí banky Coutts o účtu pana Farage nezahrnovalo úvahy o jeho politických názorech – se ukázala jako nepřesná, a panu Farageovi jsme se omluvili,“ napsala BBC v oficiálním vyjádření. „Nestává se často, aby se BBC omluvila. Ale že se BBC omluvila, to mě velmi, velmi těší,“ vzkázal v reakci na to konzervativní novinář a někdejší předseda strany UKIP, který patřil k nejvýraznějším zastáncům odchodu Velké Británie z Evropské unie. Farage nyní zamýšlí od banky Coutts získat další dokumenty ve snaze zjistit, jestli odstoupivší ředitelka Rose osobně rozhodla o zrušení jeho bankovního účtu.

Server Manipulátoři.cz, který se zabývá „ověřováním faktů“, přitom dříve tento měsíc označil tvrzení, že jsou lidem rušeny bankovní účty pro jejich politické názory, za hoax. Šéfredaktor serveru Jan Cemper v článku nazvaném: Nigelu Faragovi nebyl zrušen účet kvůli názorům, píše, že prý „není těžké dohledat skutečný důvod zrušení účtu“, přičemž se odvolává na nepravdivé informace poskytnuté BBC bankou NatWest, za jejichž publikaci se BBC následně omluvila. V článku se dále dočteme, že „v Británii mohou být bankovní účty zmrazeny z různých důvodů, například kvůli podezření z praní špinavých peněz nebo kvůli podezření z podvodu. Banky mohou také zmrazit účty kvůli nedostatku informací o zákaznících nebo kvůli podezření z terorismu. Neexistuje důkaz o tom, že by banky rušily účty kvůli názorům jejich majitelů.“

Cemperův článek později zmizel a již není na serveru Manipulátoři.cz dostupný. Jeho původní obsah lze však dohledat pomocí internetového archivu Wayback Machine. Zatím jsme nezaznamenali, že by se server Manipulátoři.cz za publikování nepravdivých informací o kauze Nigela Farage omluvil.

O tom, že Manipulátoři.cz v této věci napsali nepravdu, nedávno referoval též přední mediální expert Aleš Borovan. Ten připomíná, že server již v minulosti dezinformoval o americké trestní kauze Kylea Rittenhouse či o aktivitách právníka Jakuba Kříže, který proti němu dokonce vyhrál soud, načež se mu server musel omluvit.

Farageův případ přitom není ve Spojeném království ojedinělý. V poslední době se množí zprávy o tom, že britské finanční instituce ruší bankovní účty klientům, jejichž veřejné aktivity jsou vnímány jako politicky nepohodlné. Yorkshirská stavební spořitelna například letos údajně zrušila účet vikáři anglikánské církve kvůli tomu, že si dovolil verbálně protestovat proti LGBT aktivismu. Stavební spořitelna svůj postup zdůvodnila tím, že má „přístup nulové tolerance k diskriminaci“.

V reakci na tyto kauzy začali britští zákonodárci připravovat legislativní kroky, jak politicky motivované šikaně klientů ze strany bank lépe čelit. Konzervativní poslanec a bývalý ministr Jacob Rees-Mogg chce prosadit antidiskriminační legislativu, která by takovou praxi znemožnila s poukazem na to, že v dnešní době, kdy se ze společnosti pomalu vytrácejí platby hotovostí, znamená tzv. debanking (odstranění z bankovního systému) de facto degradaci člověka na pozici „neobčana“ či dokonce „neosoby“. Rees-Mogg prý navrhne novelu zákona o digitálních trzích, jejímž cílem je zabránit bankám v diskriminaci klientů. Novela by rovněž nařizovala bankám, aby do 30 dnů od svého rozhodnutí informovaly klienty o důvodech zrušení jejich účtů a daly jim právo požadovat odškodnění.

