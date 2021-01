On kecá, kecá! Hejma zná příští boj o Hrad. Dost temné barvy

Ve svém pravidelném pondělním vysílání řešil Ondřej Hejma tentokrát českou politiku. A to důkladně. Jednak nadcházející volby, v nichž komentoval tzv. pětikoalici ODS, TOP 09, lidovců, Pirátů a STANu. Označil ji za pro něj nevolitelnou. Věnoval se i případné kandidatuře Roberta Šlachty. "Strana Sherlocka Holmese by se to mohlo jmenovat. Anebo Policejní akademie," žertoval o názvech nového uskupení. Šlachta podle něj plán ekonomické obnovy nenabídne. Také se dotkl toho, co předcházelo strkanici ve Sněmovně a na závěr nastínil, jaká "noční můra" může Česko čekat při prezidentských volbách.

V pořadu se Hejma věnoval nadcházejícím volbám. Označil se za dlouholetého příznivce ODS, ale v poslední době už svůj hlas této straně prý hodit nemůže. Problém podle něho začíná u "nemastného, neslaného" předsedy Petra Fialy, ale pokračuje hlavně u Řeporyjce. Nechtěl Pavla Novotného urážet, jen řekl, že je zvláštní tvor. Ale to, že Novotný byl na sjezdu ODS brán vážně, s úctou a na jeho názory se přihlíží, znamená, že ODS je pro Hejmu nevolitelná.

A další důvod, proč nechce volit ODS, je, že jeho hlas by šel tzv. pětikoalici, tedy ODS, TOP 09, lidovcům a přes povolební koalici i Pirátům a STANu. "To je hotová smrt. Prostě vymalováno. Představa, že to prostě hážu Kalouskovi, byť elegantně uhnul, ale prostě všem ostatním tam, že kníže si mne ruce, jak má můj hlas, to nedávám, přátelé," svěřil se.

A co zbývá? "Oni nás tlačí k tomu Babišovi. Což mně se nechce, toho bohdá nebude. A co dál? Tomio - dobrý, ale víte jak je to s Tomiem. On má prostě plot v tom Bruselu. Oni ho k ničemu nepustí, do žádné koalice ho nevemou. Takže je to problém," soudil komentátor. A co se týče Trikolóry, jsou v ní podle něho rozumní lidé a sympatizuje s myšlenkami, ale projekt se podle něho ne a ne odlepit od země, nemluvě o odhalených sporech uvnitř strany. Ale to je na druhou stranu prý očekávatelné, když se sestavuje kandidátka, že ti, kdo nejsou tam, kde by očekávali, tak protestují. Takže prozatím uvažuje, že této straně svůj hlas dá.

V rámci diskuze o volbách se Hejma dotkl i případné kandidatury Roberta Šlachty a poznamenal, že tisková konference teprve bude, tudíž se toho zatím moc neví. "Ale už víme, že tam budou jeho kamarádi detektivové. Policisté, detektivové, že to bude taková detektivní strana. Strana Sherlocka Holmese by se to mohlo jmenovat. Anebo Policejní akademie, protože někteří z těch pohlavárů jsou absolventi policejní akademie FBI." Jisté oživení by do politického rybníčku Šlachta dle Hejmova názoru přinést mohl, ale ono oživení prý bude spočívat jen ve zveřejňování přísně tajných dokumentů, což může zakalit vody. K možnosti, že by tato strana nabídla nějakou cestu k ekonomickému obnovení, viděl Hejma skepticky.

I na kauzu Flákanec došlo. V té souvislosti byla zmíněna i tzv. Mackova facka (z technického pohledu ovšem pohlavek) udělená Miroslavem Mackem Davidu Rathovi. Hejma řekl, že už tehdy se mu tento projev nelíbil, ale byl mužný. "Jako chlapi si to dali," poznamenal. "Tady to bylo jako v hospodě na klouzandě, když se chlapi vožerou," shrnul incident ve Sněmovně a odsoudil násilí obecně. Volný je podle Hejmy "strašnej řimbaba, který je zvyklý, že si díky fyzickému fondu vyhádá trochu víc, než by vyhádal normálně".

Jak uvedl, celý incident začal, když Volný a Marian Bojko přišli do Sněmovny bez roušky a poslanci se začali "svatouškovsky" pohoršovat. "Korunu tomu nasadil Dominik Feri s tou rouškou se zlatou ořízkou, on to měl jako nějakou antickou róbu. A že jako pan Volný je sebestředný idiot, vyškrábal ze sebe tu nejhorší urážku, jakou si uměl představit. A přitom tam těch poslanců bylo dva a půl. Oni rozhodovali o něčem docela důležitém, o nouzovém stavu a tam skoro nikdo neseděl. Vzpomeňte si na ty záběry. Tam seděl ten Hanzel, ten Volný, možná Feri a pár dalších kousků tam bylo. Tak kdo tam koho ohrožoval? Stropy tam jsou vysoké, sociální distance víc než dostatečná," zdůvodňoval Hejma, proč si myslí, že reakce byla svatouškovská.

Upozornil na fotografii, která se objevila hned další den, jak poslanci sedí vedle sebe v poslanecké kantýně, bez roušek. "Tohleto pokrytectví prostě už musí skončit. Už to nejde," mínil komentátor a dodal, že sám není občansky neposlušný a nosí roušku tam, kde musí. "A řeším to tak, že nechodím tam, kde jí musím nosit," doplnil. "Když v parlamentu na sebe ty lidi řvou a nadávaj si strašným způsobem a pak jdou do hospody a normálně si to sundaj a jdou jíst a povídat si jako v restauraci, tak to je strašné pokrytectví," soudil a do souvislosti dal i "mejdan v Teplicích" Paroubka, Šlégra a Hniličky. "Nejlepší byl samozřejmě Jirka Paroubek, který říkal: Já tam byl pracovně, já tam byl dodělávat to účetnictví jako každý měsíc, mě do toho netahejte. Krásně si to tam kluci hráli," zhodnotil Hejma víkendový výkon sociálních demokratů.

Z řad diváků zazněla otázka, zda si myslí, že bude Miroslav Kalousek kandidovat na prezidenta. "No to si pište, že si to myslím," zněla odpověď. A Hejma začal spekulovat o plánu. Tzv. pětikoalice odstaví Andreje Babiše od moci a začne tlačit na pilu a bude chtít Miloše Zemana dostat z úřadu ještě před uplynutím jeho mandátu. A Miroslav Kalousek pak bude jejich kandidát. "Odepsán je generál Pavel, odepsán je pan Hilšer, pan Drahoš se svým comebackem. Tihle všichni tím pádem definitivně skončili a zůstává Kalousek. On říká, že o tom zatím ještě nepřemýšlí. Kecá, normálně kecá," soudil komentátor.

A kdo bude stát proti němu? Andrej Babiš, míní komentátor. Ten podle něj může prohrát volby, takže nebude mít politické krytí. "To není pro něj zvlášť výhodná pozice, protože budou zase žaloby a pojede Čapí hnízdo, bude Brusel a dotace," konstatoval a dodal, že prezidentská kandidatura je logická. "Nakonec Klaus ani Zeman to neudělali jinak," podotkl. Ale souboj Kalousek vs. Babiš by podle něho byla noční můra. "Že by seděl na Hradě buď Kalda nebo Babišák, to je pro mě příšerná představa," vyznal se komentátor. A vidí jedinou cestu. Že se Václav Klaus starší pokusí být prezidentem napotřetí. "Musí vlastenecky, státotvorně zabránit prezidentství jak Mirka Kalouska, tak Andreje Babiše. Tohle se tady nemůže odehrávat, to by byl absolutní výsměch čemukoliv," řekl Ondřej Hejma.

